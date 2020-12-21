Şirketlerin dijitalleşme harcamalarında yüzde 20 artış öngörülüyor

Dünyada 40 yıldır, Türkiye'de ise yaklaşık 20 yıldır kurumsal iş uygulamaları alanında faaliyet gösteren IFS Türkiye'nin Kurucu Ortağı Ergin Öztürk, Türkiye'de son derece dinamik ve krizlerden ders çıkarmış endüstrilerin yer aldığını söyledi.

Türkiye'de şirketlerin 2021 yılında dijital dönüşüm harcamalarını önceki yıla göre yüzde 20 artıracakları öngörüsünde bulunan Öztürk, "Dijitalleşme, en fazla sanayi kuruluşlarıyla e-ticaret ve lojistik şirketlerinin gündeminde olmaya devam edecek. Yaşadığımız zorlu pandemi sürecinin sektörlere olan etkisini inceldiğimizde; gıda, perakende, teknoloji, telekom gibi sektörlerin sürecin kazananları arasında yer aldığını görüyoruz. Hizmet sektöründe bazı iş alanları, eğlence ve turizm sektörü, havacılık endüstrisi ise pandemiden kriz seviyesinde etkilenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en ileri teknolojilerini inovasyon yetenekleriyle birleştiren Türk bankacılık ve finans sektörünün pandemi döneminde büyük başarılar gösterdiğini kaydeden Öztürk, şöyle devam etti: "IFS'nin globalde yaptığı araştırmaya göre, 2020 ve sonrası salgın, her ne kadar küresel ekonomiyi arz ve talepte yaşanan değişikliklerle etkisi altına almış olsa da katılımcıların ve bilgi teknolojileri alanında karar verici konumunda bulunanların yüzde 52'si dijital dönüşüm harcamalarını artıracaklarını ifade ediyor. Mevcut yatırımlarını korumayı planlayan katılımcılar ile birlikte bu oran, yüzde 70'e kadar yükseliyor. Veriler, işlerinin ekonomik koşullardan etkilenebileceğini belirten yöneticilerin, dijital dönüşüm harcamalarını genel ortalamaya göre yüzde 20 daha fazla artıracaklarını gösteriyor. Ayrıca, bu yıl firmaların müşteri odaklı dijital çözümler sunmayı öncelik haline getireceği tahmin ediliyor."

"Dünyanın en az 143 yeni meslekle tanışması beklenmekte"

Ergin Öztürk, pandemi sürecinde de görüldüğü gibi, yapay zeka ve veri analitiği gibi teknolojilerin, artık sadece büyük şirketler veya teknoloji şirketleri için değil, endüstri şirketleri için de zorunluluk haline geldiğini, dünyada birçok şirketin halihazırda bu konuda yatırımlar yaptığını anlattı.

Dünyada iş liderlerinin yüzde 70'inden fazlasının "yapay zekanın geleceğin iş fırsatı" olduğuna inandığını aktaran Öztürk, "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) araştırmasına göre, 2030 yılına kadar yapay zeka kullanımının yaygınlaşması, küresel GSYH'ye yüzde 14 artışla ilave 15,7 trilyon dolar katkı sağlayabilir. Bununla birlikte yapay zeka teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak dünyanın en az 143 yeni meslekle tanışması beklenmekte. Dijital dönüşüm, yeni beceri ve yetkinliklerle donanmış bir iş gücü gerektirecektir. Bu nedenle iş gücünün yeni yetenek ve beceriler kazanmasına yönelik strateji ve politikalar giderek artan bir önem kazanmaktadır." diye konuştu.

"Bulut servisleri tarafında talep artışı olacağını öngörüyorum"

IFS Türkiye Kurucu Ortağı Öztürk, Türkiye'de pandemi sonrası dijital dönüşümdeki artışı gösteren henüz net bir araştırma olmasa da şirketlerin bu konudaki önceliklerinin değiştiğini ve yatırımlarını artırdıklarını söyledi. Ürün ve çözümlerine olan talep ve ilginin, son aylarda belirgin bir şekilde arttığını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Vizyoner şirketler, bu tarz kriz dönemlerinde süreci fırsata çevirip yapay zeka, veri analitiği gibi teknolojileri de içerecek şekilde yatırımlara başladılar. Türk şirketleri, bu süreçte kurumsal iş uygulamalarında bulut hizmetlerini kullanma konusunda da geçmişe oranla çok daha istekli bir yaklaşım gösteriyor. İncelediğim son dönemde, yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de bulut teknolojilerini kullanım oranı yüzde 35 civarında gösteriyordu. Hem finansal gereklilikler hem de kriz senaryolarından dolayı bulut servisleri tarafında talep artışı olacağını öngörüyorum. Bundan dolayı da önümüzdeki yıl bulut projelerine ve yenilikçi bulut teknolojilerine daha fazla yoğunlaşacağız."

"Her ihtiyacı saha ekibi ile çözebilme konusu önem kazandı"

Ergin Öztürk, dijital dönüşümün hız kazanması ile beraber tüketici davranışları ve beklentilerinin de dönüşmeye başladığını ifade ederek, akıllı cihazların hayatımıza girmesiyle günlük hayattaki iletişimlerini bu cihazlardaki platformlar üzerinden yürütmeyi hızla benimseyen tüketicilerin, artık şirketlerle yürüttükleri iletişim ve satın alma faaliyetlerini bu kanallar üzerinden ilerletme eğilimi gösterdiğini söyledi.

Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin dijital kanallar üzerinden ilerlemeye doğru dönüşürken, satış sonrası hizmetlerin de bu kanallar üzerinden verilmesi beklentisinin ortaya çıktığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti: "Pandemi ile birlikte sadece şirketler dönüşmedi. Tüketici davranışları ve beklentileri de şirketlerle birlikte değişmeye ve dönüşmeye başladı. Beklentilerin bu yönde evrilmesiyle birlikte servis ve hizmet sektöründe de artık yeni standartların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Pandemiden sonra müşterinin yanında olma, her ihtiyacını uzaktan da olsa saha ekibi ile çözebilme konusu önem kazandı. Bu yüzden 2021'de teknik servislerin gelmesindeki harcanan süre ve gelen servis ekiplerinin yeterli olamaması gibi durumları azaltan, özellikle son tüketicinin hayatını kolaylaştıran 'Uzaktan Yardım' uygulamamız ile 'Saha Servis Yönetimi'nin dijitalleştirilmesi konusuna ağırlık veriyor olacağız."