Şişli Dikimevi hizmete açıldı: Maske ve tıbbi giyim malzemeleri üretilecek

01 Ekim 2020

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Mülteci Destek Derneği, Save The Children, Göçmen Dayanışma Derneği ve GİZİA Tekstil işbirliğiyle mesleki yeterlilik ve istihdam sağlaması hedeflenen “Şişli Dikimevi” açıldı.

İlk etapta 25 kişi istihdam edilecek

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, açılışta yaptığı konuşmada “Pandemi sürecinin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla kriz ortamına en uygun çözümleri üretmeye odaklandık. Bu kapsamda salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan maske ve tıbbi giyim malzemeleri üreterek çalışmalara başladığımız dikim evimizin açılışını yaptık.” dedi.

Keskin, komşularının tekstil ve dikim alanında eğitim almalarını ve istihdamlarının sağlanarak sosyo-ekonomik açıdan desteklenmelerini hedeflediklerini vurguladı.

Dikimevi’nde ilk etapta, MUDEM ve Save The Children i birliğiyle İŞKUR üzerinden 25 kişi istihdam edilecek.

Açılışa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, tasarımcı ve modacı Aslı Filinta, GİZİA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu ve kursiyerlerin yanı sıra, farklı sektörlerden birçok konuk katıldı.