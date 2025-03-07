Site yönetiminde köklü değişikliğe gidiliyor
Site yönetimlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Harcamalar bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız şirketlerince yılda en az bir kez denetlenecek. Yapılacak tasarruflar aidatlara yansıtılacak.
Ferit PARLAK
Son dönemde yüksek aidatları ile de gündeme gelen site yönetiminde köklü değişliği gidiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı, “Kat Mülkiyeti Kanunu”ndaki “Tesis Yönetim Hizmetleri” ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi. Düzenlemeye ile yüksek aidatlar konusunda da adım atılacak.Harcamalardaki verimlilik artışı sayesinde yapılacak tasarruf aidatlara yansıtılacak. Düzenlemeye göre site yönetimlerinde yalnızca bakanlıkça sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Site yönetimlerinin harcamaları da yine bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yılda en az bir kez denetlenecek.
Kat malikleri yönetebilecek
Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak. Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek. Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların (sitelerin) yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.
Yöneticinin görev tanımı değişebilir
Mevcut kat mülkiyeti Kanunu’na göre, yönetim planında aksi hüküm olmadıkça, yönetici, kat malikleri kurulunca verilen kararları yerine getiriyor; ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbiri alıyor; ana gayrimenkulü sigorta ettiriyor; ve ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda para topluyor.
Bütçe açık veriyorsa, kalan işlerin tamamlanması için tekrar avans toplayabiliyor; ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraları da toplayabiliyor.
Ayrıca ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatları kabul ediyor; ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirleri alıyor; ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirleri alabiliyor.
Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması da yönetimin görevleri arasında yer alıyor.
Kalabalık siteler için profesyonellik gerekiyor
Site yöneticilerinin kat malikleri arasından aranması veya seçilmesi durumunda birçok alacak konusunda problem yaşadığı görülüyor. Yöneticinin görevleri, sorumlulukları, ortak alanların kullanılması, defterlerin tutulması, belgelerin saklanması, işletme projesinin yapılması ve saklanması, genel kurulun yetkileri gibi konular birçok site yöneticisinin mağdur olduğu konular arasında öne çıkıyor. Ayrıca kişisel problem yaşamak istemeyen kişiler, yüzlerce kişinin yaşadığı sitelerin yönetimi konusunda kendisini huzursuz hissedebiliyor. Bu nedenle yönetim profesyonel şirketlere devredilebiliyor.
A’dan Z’ye 'verimlilik' sağlayacak
Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak. Ayrıca verimlik ve tasarruf gibi kavramları ön plana çıkaracak, kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliğini ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini de takip edecek.
Yetkili şirketler noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.
Şeffaflık için dijital platform kurulacak
Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 40’inci maddesi gereğince, yönetici, kaide olarak vekilin haklarını elinde bulunduruyor. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilebiliyor ve zararı kadar tutarı kat maliklerinden talep edebiliyor. Bu maddenin yeni mevzuatta da aynen uygulanacağı ifade ediliyor.
Planlama öne çıkacak
Yönetici, yönetim planında, bir ücret tayini olmasa dahi, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebiliyordu. Bu maddede yeni mevzuatta yer alacak. Kat malikleri, kat malikleri arasından seçilen yöneticinin, normal yönetim giderlerine dahil olup olmayacağını kararlaştıracak. Kat malikleri kararı olmadığı durumlarda, yönetici, yönetim süresince kendisine düsen normal yönetim giderlerinin yarısını ödemeyebilecek.
Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilecek ve kat maliklerine karşı vekil gibi sorumlu olacak. Yönetici ile kat malikleri arasındaki hukuki ilişkide Borçlar Kanunu’ndaki vekalet akdi hükümleri uygulanacak.
Apartman ve site yöneticiliği meslek oluyor
Site yönetimi konusunda hizmet vermeye başlayan şirketlerin sayısı artıyor. Büyümeye başlayan sektör, “bina yöneticiliği” diye ayrı bir meslek dalının ortaya çıkmasını da sağladı. Hatta bina yöneticiliği mesleği için, içlerinde Kadir Has, İstanbul Ticaret, Arel Üniversitesi gibi okulların da yer aldığı üniversitelerde sertifika programları açıldı. Bu programlarda apartman/site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili temel hukuk kavramları, ilgili mevzuat ve belediye imar planları gibi konular öğretiliyor.
Çalıştay sonuçları dikkate alınacak
Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu doğrultuda 23 Ekim 2024’te Ankara’da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi STK’ların katıldığı bir çalıştay düzenlemişti. Toplantıda kat maliki konumundaki vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak.