Sıvı gübre tesisi gün sayıyor

Bursa’da her alanda çiftçi­yi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin tarım­sal geleceğini şekillendirmeye, suyun verimli kullanımını sağla­yarak bereketli topraklara hayat katmaya devam ediyor.

Geçtiği­miz aylarda Tarım Peyzaj AŞ yatı­rımıyla Mustafakemalpaşa ilçe­sinde hizmete alınan Tarım Plast Fabrikası, bir yandan damla sula­ma boru üretimini sürdürürken, diğer kentlere de örnek olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ, çiftçiye destek olacak, toprak yapısını güçlendirecek or­ganik sıvı gübre tesisini Mustafa­kemalpaşa ve Yenişehir'de hayata geçirmeyi planlıyor.

Kimyasal gübrelemenin azal­tılmasını sağlamak, toprakların organik madde miktarını yük­selterek mikroorganizmaların etkinliğini artırmak, verimliliği artırarak çiftçilerin gelirini yük­seltmek ve en önemlisi de gıda güvenilirliğini artırmak hedefiy­le çalışmalarını yürüten Tarım A.Ş, Balıkesir'in Bandırma ilçe­sindeki bir gübre tesisinin maki­ne ve ekipmanlarını satın aldı. Bu alımlarla ilk olarak şirketin Mus­tafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'ndeki üretim alanın­da tesisin tadilat işlerini başla­yan Tarım A.Ş, tescil ve lisans ça­lışmaları kapsamında Gübre Da­ğıtıcılık Belgesi ve Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi'ni, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğün­den aldı.

“Üreticilerin yanında oluyoruz”

Bursa Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Mustafa Bozbey, be­raberindeki Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve CHP İlçe Başkanı Gökhan De­mir’le birlikte Tarım Plast Fabri­kası’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında Tarım Peyzaj AŞ Yöne­tim Kurulu Başkanı Mehmet Ay­dın Saldız ve Tarım Peyzaj AŞ Ge­nel Müdürü Sedat Akar’dan bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başka­nı Mustafa Bozbey, çiftçinin ma­liyetlerinin sürekli artığını belir­terek, üreticilerin sırtındaki yükü azaltmak amacıyla farklı destek programlarını hayata geçirdikle­rini söyledi. Tarımsal üretimin ve gıdanın dünyada ne kadar önemli olduğunu ve bu önemin giderek arttığını bildiklerine dikkati çe­ken Başkan Bozbey, ”Bu yüzden her türlü zorluğa rağmen üretme­ye devam eden üreticilerin yanın­da oluyoruz. Sulama borusu üre­timi bu anlamda büyük önem ta­şıyor. Şimdi de organik sıvı gübre üretimiyle çiftçilerin maliyetle­rini azaltacağız.

Bursa'nın poli­kültür ürün deseni ve toprak ya­pısı göz önünde bulundurularak geliştirilen organik madde mik­tarı yüksek, zengin formülasyon içeren sıvı gübrelerle çiftçile­re belirlenen oranda hibeli güb­re desteği sağlayacağız. Geliştiri­len formüllerle, kimyasalların bi­linçsiz kullanılması nedeniyle yapısı bozulmuş, organik mad­de miktarı kri­tik seviyelerin altına inen toprakların organik madde miktarını yükselterek iyi­leşmesi ve verimli­liğinin artırılması da hedefleniyor" dedi.

Tesiste farklı formulasyonlar da üretilebilecek

Mustafakemalpaşa'da kurulan or­ganik sıvı gübre tesisindeki tasarım çalışmalarının, tesiste farklı for­mulasyonların üretilebileceği göz önünde bulundurularak yürütüldü­ğünü belirten Başkan Bozbey, "Üre­timde kullanılacak makine ve ekip­man satın alım süreçleri tamamlan­dı. Yıllık üretim kapasitesi 500 ton olacak tesisimizi yakında açmayı planlıyoruz. Gübreler destek prog­ramlarımız çerçevesinde çiftçilere çok uygun fiyatlara verilecek" diye konuştu.

Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Sedat Akar da iklim değişikliği ne­deniyle su ve diğer kaynakların ve­rimli kullanımının kritik durumda olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Su kaynaklarının kirlenmesi ve yanlış kimyasal kullanımı, su ve top­rağı olumsuz etkilemektedir. Özel­likle kimyasal gübrelemenin yoğun kullanılması, toprak kaynaklarımızı kirletmenin yanı sıra gıda güven­liğini de olumsuz etkileyerek halk sağlığını tehdit etmektedir. Organik sıvı gübre üretimiyle, bilinçsiz ya­pılan işlemler sonucu yapısı bozu­lan topraklarımızın iyileştirilmesini sağlayarak toprak verimliliğini ve Bursa'da üretimi yaygın alanlarda yapılan ürünlere yönelik formulas­yonlar geliştirilerek kalite ve randı­manı artırmayı hedefliyoruz."