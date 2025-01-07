SOCAR’dan 7 milyar dolarlık dev petrokimya yatırımı
Türkiye’deki yatırımlarının son 17 yılda 18.5 milyar dolara çıkaran SOCAR Türkiye, Petkim’de 7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı yapacak. İzmir Aliağa’da yapılması planlanan yatırım için nihai karar 18 ila 24 ay içinde alınacak ve üretime 2032 yılında geçilecek. 50 milyon dolarlık harcama gerektirecek mühendislik çalışmasına ise mayısta başlanacak.
Julide Y. GÜRDAMAR
SOCAR Türkiye, “Master Plan” adı verilen çalışma kapsamında yaklaşık 7 milyar dolar yatırım ile Petkim’in üretim kapasitesini artıracak.
Petrokimya alanında yatırımı öngören “Master Plan” kapsamında ilk fizibilite çalışmasını tamamlayan şirket, ayrıntılı teknik analizin yapılması için Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) ve daha sonra FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçecek. Proje kapsamında yeni petrokimya üretim ünitelerinin kurulumu ve mevcut tesislerin modernizasyonuna yönelik önemli adımların planlanıyor.
SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin 2024 yılı değerlendirmesinin yapıldığı, bir grup gazeteci ile yapılan söyleşide, şirketin uzun vadeli stratejik yatırımlarından “Master Plan” projesine ilişkin detaylar paylaşıldı.
17 yılda 18,5 milyar dolar yatırım
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, 2008’de faaliyetlerine başlayan şirketin bugüne kadar 18,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Ibadov, Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olan şirketin doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi. Geçen yıl STAR Rafineri ilk planlı bakım duruşunun tamamladığını, bu süreçte kapasite artırımına ilişkin çalışmaların yapıldığı anımsatan Ibadov, “Dolayısıyla rafinerinin kapasitesi yüzde 2,5 arttı.
Bu artışla birlikte ham petrol işleme kapasitemiz yıllık 13 milyon tonu geçecek” ifadesini kullandı. Ibadov, Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’na (TANAP) ilişkin de “Bugüne kadar 73 milyar metreküp doğal gazı taşıdık. Bunun 30’u Türkiye’de kaldı, Türkiye’nin ihtiyaçları için kullanıldı. Geriye kalanı ise ihraç edilerek yurt dışına ikmal etmiş olduk” dedi.
Finansman 2'nci fazda belli olacak
Bu dönemde Petkim “Master Planı” projesi için FEED kararı aldıklarına dikkati çeken Ibadov, “Petkim’in geleceğini nasıl kurgularız’ çalışmaları üzerine bir karar aldık. Uzun yıllar bu karar üzerine çalışıyorduk” diye konuştu.
Ibadov, projenin finansmanına dair soruya ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti: “Şu an ilk aşamada bizim için önemli olan FEED’in çıkaracağı sonuç. Biz yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım olmasını öngörüyoruz ama FEED çalışması sonucu hangi üniteler, o ünitelerin hangi ülkelerden alınacağı gibi birçok bileşenler var. Finansmanı aslında biraz da onlar yönlendirecek. Dolayısıyla işin finansman kısmı bizim ikinci fazda ele alacağımız bir konu. Şu an onunla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok.”
“Bu proje için 3 yıl çalıştık”
Petkim’in yüzde 51 hissedarı olan SOCAR Türkiye’nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev ise, şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, “Bunlar, Petkim’in hem Türkiye hem de global petrokimya pazarında büyümesine hizmet eden yatırımlar olmuştur” diye konuştu. Bu projelerden birinin de “Master Plan” olduğunu kaydeden Mirzayev, söz konusu proje için yaklaşık 3 yıl süren detaylı çalışma ve değerlendirmeler yapıldığını anlattı. Mirzayev, bu çalışmaların ardından projede artık Pre-FEED sürecine başlayacaklarını dile getirdi.
Yeni tesisler 2032’ye kadar üretime geçecek
Kanan Mirzayev, yatırım için detaylı mühendislik çalışmasına başlayacaklarını ve 18 ila 24 ay içinde nihai yatırım kararı verileceğini ifade ederek, “İnşaat faaliyetine 2027 yılında başlanırsa ve 4-5 yıl süreceği düşünülürse yeni tesisler üretime 2031-2032 gibi geçecektir” dedi.
Mirzayev 50 milyon doların üzerinde harcama gerektirecek detaylı mühendislik çalışmasının mayıs ayı gibi başlayabileceğini ifade etti. Mirzayev’in sunumuna göre Petkim yeni yatırım ile 1.2 milyon ton/yıl kapasiteye sahip etilen, 550 bin ton/yıl kapasiteye sahip polipropilen ve 827 bin ton/yıl kapasiteye sahip YYPE/LAYPE tesisi inşa etmeyi hedefliyor.
Verilen bilgiye göre etilen tesisi mevcut tesisin iki katı kapasiteye sahip olacak. Yatırım tutarının ancak son yatırım kararı verildikten sonra kesinleşeceğini ifade eden Mirzayev, yatırımın “piyasanın yükselişe geçtiği dönemde” devreye gireceğine dikkat çekti. SOCAR yetkilileri şu anda yüzde 11 olan Petkim’in yurt içi pazar payının, yatırımdan sonra üç katına çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Çevre dostu havacılık ürünleri
CEO Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma için bir yol haritasının onaylandığını vurgularken 10’dan fazla sürdürülebilir kalkınma projesinin geliştirildiğini açıkladı. Ibadov, “Ana hedef, çevre dostu havacılık yakıtı üretmek. Bu yakıt, ya yosundan ya da evlerde kullanılan yağlardan üretilebilir. Bu yönde araştırmalar da yürütülüyor” dedi.
Çalışmalar yeni kapasite artışı getirecek
SOCAR Türkiye’nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev'in verdiği bilgiye göre, 2022 yılında başlattığı kapasite ve pazar değerlendirmesi sonucunda yurt içi pazarda etilen üretimi ve polimerizasyonun en yüksek büyüme potansiyeline sahip ürünler olarak ön plana çıktı. Kanan Mirzayev, “Yaptığımız Türkiye pazarı çalışmasına göre etilen fabrikamızın kapasitesini iki katına çıkarmanın, polietilen-polipropilen tesisimizin kapasitesini üç katına çıkarmamızın en uygunu olacağını gördük” ifadelerini kullandı.