SODER Başkanı Kaya: Soğan ithal edilirse üretimi bırakırız

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye'de bu yıl kayde­dilen yüksek yağışlar ta­rımda verimli bir döne­mi beraberinde getirirken, soğan ve patates gibi bazı ürünlerde ise verim kaybına neden oldu. Ada­na ve Hatay’da aşırı yağışlar ve nemden dolayı soğanda mildi­yö mantarı hastalığı oluştu. Bu da soğan veriminde ciddi kayıp­lara yol açtı. İyi haber ise Şanlı­urfa başta olmak üzere Amasya, Karacabey ve Tokat’ta yeni se­zon hasadı başladı. Tarlada so­ğanın kilogram fiyatı 25 lira iken, İstanbul Bayrampaşa Hali’nde de kuru soğanın fiyatı 25 lira ile 35 lira arasında değişiyor. Zincir marketlerde ise kuru soğanın ki­logramı 24,90’dan satılırken, ye­ni sezon hasat soğan ise 45,90 li­radan satışa sunuluyor.

İran’dan ithalat duyumları geliyor

İran’dan soğan ithalatı yapıla­cağı duyumları aldıklarını açık­layan Soğan Üreticileri ve Teda­rikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya, şu anda soğan arzında bir problemin olmadığını belirterek, ithalat yapılması durumunda üretimi bırakacaklarını söyledi. Aşırı yağışlardan dolayı soğanda mildiyö hastalığının oluştuğunu aktaran Kaya, önümüzdeki iki ay içinde İç Anadolu’da soğanın çı­kacağını iletti. Kaya, “Eğer soğan ithal edilirse biz soğan ekimini artık sonuna kadar rafa kaldırı­rız. Bugün bir kilo soğan 25 lira ve büyük bir para değil. Arzda sıkın­tı olursa en fazla 30-35 lira olur. Bir aile yılda 20 kilo soğan tüketi­yor. Bir kilo tatlı parası bile değil” diye konuştu.

Okulların kapanmasıyla tüketimde %30 düşüş bekleniyor

Soğancıların 8 yıldır zarar et­tiğini ifade eden Kaya, şu anda hasat edilen soğanların özelli­ğinden dolayı depolanamadığı­na dikkat çekerek, “Türkiye’de günlük 5 bin ton civarında so­ğan tüketiliyor. Ancak haziran­da okullar kapanınca tüketim­de de yüzde 30 düşüş yaşanacak. Başta üniversiteliler olmak üze­re herkes memleketine dönüyor ve orada yetiştirilen ürünleri tü­ketecekler” ifadesini kullandı.

“Ben soğan üretimini bırakıyorsam herkes bırakır”

İran’dan ithalat yapılacağı du­yumları sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetkili­lerle görüştüklerini aktaran Ka­ya, ithalatın engellenmesi konu­sunda görüş bildirdiklerini be­lirterek şunları kaydetti:

“İran’da soğan yüklendiği du­yumunu aldık. Artık analizler mi bekliyorlar bilemiyoruz. So­ğan ithalatının yapılması halin­de ‘soğan üreticisini örgütleriz, soğan ektirmeyiz’ demiyorum. Ancak 38 senelik soğan üreticisi olarak benim ekipmanım, trak­törlerim ve sulama sistemim var. Eğer ben soğan üretimini bırakıyorsam herkes bırakır.”

Zincir marketlere indirim tepkisi

Zincir marketlerin fiyat poli­tikasını da eleştiren Kaya, “So­ğanı 25 liraya alıyorlar, 25’e sa­tıyorlar. Biz bir türlü bu mar­ketlerin indirim raflarından çıkamadık. Bizim ürünümüz enflasyon sepetinde olması­na rağmen marketlerin indirim raflarından hiç çıkmıyoruz. Bir gün de çikolata koysunlar. Çift­çinin ürününü indirim sepetle­rinden bir çıkarsınlar” sitemin­de bulundu.

Yağışlardan hastalık oluştu çiftçinin maliyetleri arttı

Bu yıl soğanın güneş görmediğini ve hasat başlamadan önce çok ilaçlama yapıldığını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan su ve çamurda büyüdüğü için mildiyö mantarı hastalığının yaşandığını aktardı. Soğana 2025’te 5-6 kez ilaçlama yapılırken bu yıl 10-12 kez ilaçlama yapıldığına dikkat çeken Doğan, “Maliyetler arttı ve aşırı yağıştan dolayı hasat yapılamadı. Hasat gecikince de soğanların bir kısmı zibeğe geçti (Baş soğan üreten bitkinin çiçek açıp tohum oluşturma evresine geçmesi).

Yağışlardan dolayı her yerde hastalık oluştu. Adana ve Reyhanlı bölgesinde erkenci soğan ekilir. Bizim burada bu yıl 31 bin dönüm soğan ekimi yapıldı. Geçen yıl 36 bin dönümdü. Soğanın bir dönümde kilogram maliyeti 10 lira, 4-5 lira da işçiliği var. Bu yıl hastalıktan dolayı soğanda verim 2 ton ile 4 ton arasında gerçekleşti. Şu an Şanlıurfa, Amasya ve Karacabey gibi yerlerde hasat yapılıyor. Zaten para kazanamayan çiftçiler, bir de yurt dışından soğan gelirse para kazanabilir mi? Şu an iyi soğanın fiyatı 25-30 lira bandında bulunuyor” dedi.