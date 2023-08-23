"Şoförler kurslarla daha yetkin hale gelmeli"

Burcu KAYA

Mersin Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Kızartıcı, öncelikli sorunun kalifiye şoför bulmak olduğunu aktararak özellikle kalifiye genç şoförler bulunamadığını söyledi. Şoför yetiştirmek için kurslar açılması gerektiğini söyleyen Kızartıcı, “Yetişmiş personel ve yetkin şoför bulma konusunda sorunlar var.

Piyasada var olan şoförlerin çoğu belgeli olsa bile ağır vasıta araçları kullanmakta zorlanıyorlar. Açılacak kurslarla şoförlerin, meslekte daha etkin hale gelmelerini istiyoruz” dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 41 No’lu Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Fatih Alış ise en büyük hedeflerinin, denetlenebilir, haksız rekabet koşullarının ortadan kalktığı bir sektörde hizmet vermek olduğunu kaydetti.