Soğuk çay ve kahveye 100 milyon dolar yatıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Enerji, tarım, gıda, içecek, madencilik ve gayrimenkul alanlarında büyümesini bir ekosisteme dönüştüren Efor Holding, yeni dönemde yatırımlar için yol haritasını da belirledi. Yaklaşık 1 yıllık satın alama görüşmeleri sonucunda Ofçay’ı bünyesine katan Efor Çay, yeni dönemde soğuk çay ve soğuk kahve üretimi için yatırıma hazırlanıyor. Söz konusu yatırım için Samsun’da 70 dönümlük yer tahsisi yaptıklarını aktaran İbrahim Akkuş, yatırım büyüklüğünün yaklaşık 100 milyon dolar olacağını açıkladı.

“Türk çayını dünyadaki tüm TeaShop’lara koyacağız"

Ofçay’ın Efor Çay ile birleşmesiyle birlikte üretim hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü çay üreticisi konumuna yükseldiklerini bildiren Akkuş, bu birleşme sayesinde günlük 2 bin tonu aşan yaş çay işleme kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

Ofçay markasının Efor Holding çatısı altında güçleneceğini ifade eden Akkuş, tüketici beklentilerini karşılayan ürün çeşitliliği, inovatif üretim anlayışı ve yaygın dağıtım ağıyla hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Satın almayla birlikte, üretim kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarını ve üretim alanında ise yüzde 85 büyüme beklediklerini açıklayan Akkuş, Efor Çay ve Ofçay olarak ciro beklentilerinin ise yaklaşık 9 milyar TL öngördüklerini belirtti. Akkuş, bu satın almanın yerli üretimi küresel vizyonla buluşturan bu stratejik birleşme, Efor Holding’in entegre büyüme modelinde önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Anadolu’da attıkları ilk adımın üzerinden geçen yarım asrı aşkın sürede, sabırla ve stratejik akılla ilerlediklerine vurgu yapan Akkuş, bugün tarımdan enerjiye, gıdadan gayrimenkule kadar uzanan güçlü bir sanayi ekosistemi inşa ettiklerini bildirdi. Ofçay ile gerçekleştirdikleri birleşme, iki köklü vizyonun sinerjisini birleştiren stratejik bir değer bütünleşmesi olarak yorumladıklarını dile getiren Akkuş, “Biz, Türk çayının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz.

Türk çaylarını dünyadaki bütün TeaShop’lara koyacağız. Katma değerli ürünlerle 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Şu an 6 ülkeye ihracat yapıyoruz” açıklamalarında bulundu. Efor Holding CEO’su Ahmet Demir, rekabeti dönüştürmeyi hedefleyen yönetim anlayışlarıyla, çay sektörünün üretim güçleriyle birlikte veriye dayalı, çevik ve insana yatırım yapan kurumsal kültürle yer aldıklarını iletti.

Ofçay birleşmesiyle dağıtım kanalı 10 kat genişledi

Efor Çay ve Ofçay’ın birleşmesi ile iki farklı üretim kültürünün, uzmanlığın ve vizyonun entegre edildiği güçlü bir sinerji modeli yarattığını söyleyen Efor Holding Gıda ve İçecek Grup Başkanı Ediz Kaboğlu, çay sektöründe kapasite ve yüzde 15 pazar payı ile üçüncü sıraya yükseldiklerini bildirdi. Geçen yıl halka arz süreciyle 1,3 milyar TL’lik yatırımcı güveni sağladıklarına değinen Kaboğlu, “Bugün itibarıyla sektörde 13’ü aşkın üretim ve enerji tesisimizle faaliyet gösteriyoruz.

Trabzon, Rize ve Artvin’deki yaş çay tesislerimizde 139 bin tonluk yaş çay işleme kapasitesine sahibiz. Bu güçlü üretim altyapımız, Malatya Arapgir’deki 9,95 MW’lık güneş enerji santralimizle sürdürülebilirlik vizyonumuzla entegre biçimde ilerliyor. Türkiye, kişi başı yıllık 4 kilogram çay tüketimiyle dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Böylesine güçlü bir iç talep, bizi hacimsel büyümenin ötesinde yüksek katma değerli çay segmentine yönlendirdi. 2024 yılı itibarıyla Efor Çay 18 bin 427 ton, Ofçay ise 12 bin 427 ton satış gerçekleştirdi.

Tonaj bazında görülen düşüş, aslında stratejik bir portföy optimizasyonunun ve katma değerli ürünlere geçişin doğal bir sonucudur. Bu dönüşüm, marka değerimizi ve ciro performansımızı yukarı taşıyacak. Ofçay birleşmesiyle dağıtım kanalımız 10 kat genişledi. Bugün 7 bölgede, 51 ilde tüketiciyle buluşan güçlü dağıtım altyapımız sayesinde, yalnızca üretimde değil, erişimde de sürdürülebilir bir başarı yakalıyoruz” açıklamasında bulundu.

Efor çayın piyasa değeri 1.3 milyar dolar

Efor Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras, birleşmenin yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik finansal kazanımları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Grup olarak net satışlarda 300 milyon doları, toplam varlıklarda ise 500 milyon doları aşmış bulunmaktayız. Efor Çay’ın piyasa değeri bugün itibarıyla 1,3 milyar dolara ulaştı. Ofçay’la birlikte kısa vadede verimlilik artışı, orta vadede ise yüksek katma değerli üretim hedefimize daha hızlı ulaşacağız. Bu birleşme, finansal mühendislik kabiliyetimizin sahaya yansımasıdır” ifadelerini kullandı.