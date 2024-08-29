Söke, paketli gıda da öncü marka olmayı hedefliyor
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesine 18’inci sıradan girmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Söke olarak mevcut ürünlerimizin yanı sıra yenilikçi ürünlerle, un dışında paketli gıda ürünlerinde de öncü marka olmayı hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 2023 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 878 milyon TL’yle listenin 18’inci sırasında yer aldıklarını söyleyen Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2023 yılında 5,24 milyar TL toplam satış hasılatı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ulusoy, Aralık 2023 satın alma gücü esasına göre enflasyona endekslenmiş geçmiş yıl hasılatı olan 4,73 milyar TL’ye göre yüzde 10,8 reel büyüme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
“Sektördeki derinliğimiz artıyor”
Türkiye’de sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kapsamlı çalışmalarından birisi olan bu listede olmanın gurur verici olduğunu anlatan Ulusoy, “Söke olarak mevcut ürünlerimizin yanı sıra yenilikçi ürünlerle tüketicilerin beklentilerini karşılayarak ve temel gıda maddesi olan un dışında paketli gıda ürünlerinde de öncü marka olmak en temel hedefimizdir. Söke, unlu mamuller alanında da yatırımlar yaparak sektördeki derinliğini artırıyor” dedi.
Samsun/Tekkeköy’deki yeni unlu mamuller üretim tesisinin faaliyetine başlayarak, kurabiye alanında ilk etapta dört farklı ürünü piyasaya sunduklarını anlatan Ulusoy, devam eden süreçte bu alanda da çeşitliliğini artırarak devam edeceklerini vurguladı.
Değirmencilikteki 60 yıllık uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tuttuklarını söyleyen Ulusoy, dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin yenilikçi un markası olduklarını belirtti.
Söke ve Ankara’da yer alan iki fabrikasıyla tüketicilerin ve profesyonellerin ihtiyaçlarına uygun farklı un çeşitleri ürettiklerini bildiren Ulusoy, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve heyecanını duyduklarını ifade etti. Firmalarının mevcut ürünlerinin yanı sıra yenilikçi ürünlerle de tüketicilerinin beklentilerini karşılamak ve temel gıda maddesi olan unun ötesinde ürünlere imza atarak gıda alanında da lider marka olmayı hedeflediklerini kaydeden Ulusoy, “Halka arz sonrası büyüme ivmesini hızlandıran şirketimiz, 31 Mart 2024 itibarıyla bünyesinde toplam çalışan sayısını 431’e ulaştırdı” dedi.
Unlu mamuller sektöründe ilk ürünler tüketiciyle buluştu
Söke’nin 2023 yılında yatırım çalışmalarına başladığı Samsun/ Tekkeköy'de 6 bin 995 metrekare toplam alan üzerine kurulu 4 bin 100 metrekare kapalı alana sahip unlu mamuller üretim tesislerinin Mayıs 2024 itibarıyla üretime başladığını belirten Ulusoy, ilk sevkiyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Böylelikle unlu mamuller sektöründeki ilk ürünlerini tüketicileriyle buluşturduklarını anlatan Ulusoy, “Sürdürülebilir gıda hedefimiz çerçevesinde Konya/Ilgın’da 153 bin 539 metrekare alan üzerine kurulu 11 bin kW gücünde hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızda elektrik üretimimiz 8 Mart 2024 tarihinde başladı. Güneş enerjisi santralinde yıllık olarak gerçekleşecek üretimin, Aydın/Söke ve Ankara/Sincan’da yer alan fabrikalarımızın, 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam enerji tüketiminin yüzde 97’si kadar olacağı öngörülüyor” diye konuştu.
“Türkiye’de 5 milyon hanede Söke Un markası yer alıyor”
Söke’nin, Türkiye’nin en bilinen un markası olduğunu ifade eden Ulusoy, Türkiye pazarındaki müşterilerine en iyi kaliteli unu sunmak öncelikli temel hedefi olduğunu belirtti. Türkiye’de 5 milyon hanede Söke’nin bulunduğuna işaret eden Ulusoy, “Bununla birlikte pastacılık, ekmekçilik, restoran, kafe gibi profesyonel ustaların da tercihi Söke’dir. Başta Sri Lanka ve Birleşik Krallık olmak üzere iki ana ülkeye ihracatımız ön plana çıkıyor. 2023 yılı içinde sekiz ülkeye ihracat yaptık. Dünya üzerinde Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm bölgelerde ihracat potansiyelimizi arttırmayı hedefliyoruz” dedi.