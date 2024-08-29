Söke, paketli gıda da öncü marka olmayı hedefliyor

Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu araş­tırmasında 2023 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 878 milyon TL’yle listenin 18’inci sı­rasında yer aldıklarını söyleyen Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2023 yılın­da 5,24 milyar TL toplam satış ha­sılatı gerçekleştirdiklerini belirt­ti.

Ulusoy, Aralık 2023 satın al­ma gücü esasına göre enflasyona endekslenmiş geçmiş yıl hasılatı olan 4,73 milyar TL’ye göre yüzde 10,8 reel büyüme gerçekleştirdik­lerini bildirdi.

“Sektördeki derinliğimiz artıyor”

Türkiye’de sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kap­samlı çalışmalarından birisi olan bu listede olmanın gurur verici olduğunu anlatan Ulusoy, “Söke olarak mevcut ürünlerimizin ya­nı sıra yenilikçi ürünlerle tüketi­cilerin beklentilerini karşılaya­rak ve temel gıda maddesi olan un dışında paketli gıda ürünlerinde de öncü marka olmak en temel hedefimizdir. Söke, unlu ma­muller alanında da yatırımlar yaparak sektördeki derinliğini artırıyor” dedi.

Samsun/Tekkeköy’deki yeni unlu mamuller üretim tesisinin faaliyetine başla­yarak, kurabiye alanında ilk etapta dört farklı ürünü piya­saya sunduklarını anlatan Ulu­soy, devam eden süreçte bu alan­da da çeşitliliğini artırarak de­vam edeceklerini vurguladı.

Değirmencilikteki 60 yıllık uz­manlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tuttuklarını söyleyen Ulusoy, dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyo­nellerin ve tüketicilerin ihtiyaç­larına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin yenilikçi un markası olduklarını belirtti.

Söke ve Ankara’da yer alan iki fabrikasıyla tüketicilerin ve pro­fesyonellerin ihtiyaçlarına uy­gun farklı un çeşitleri ürettikle­rini bildiren Ulusoy, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve heyecanını duydukla­rını ifade etti. Firmalarının mev­cut ürünlerinin yanı sıra yenilikçi ürünlerle de tüketicilerinin bek­lentilerini karşılamak ve temel gıda maddesi olan unun ötesinde ürünlere imza atarak gıda alanın­da da lider marka olmayı hedefle­diklerini kaydeden Ulusoy, “Hal­ka arz sonrası büyüme ivmesini hızlandıran şirketimiz, 31 Mart 2024 itibarıyla bünyesinde top­lam çalışan sayısını 431’e ulaştır­dı” dedi.

Unlu mamuller sektöründe ilk ürünler tüketiciyle buluştu

Söke’nin 2023 yılında yatırım çalışmalarına başladığı Samsun/ Tekkeköy'de 6 bin 995 metrekare toplam alan üzerine kurulu 4 bin 100 metrekare kapalı alana sahip unlu mamuller üretim tesisleri­nin Mayıs 2024 itibarıyla üretime başladığını belirten Ulusoy, ilk sevkiyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Böylelikle unlu mamuller sektöründeki ilk ürünlerini tüke­ticileriyle buluşturduklarını an­latan Ulusoy, “Sürdürülebilir gı­da hedefimiz çerçevesinde Kon­ya/Ilgın’da 153 bin 539 metrekare alan üzerine kurulu 11 bin kW gü­cünde hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızda elektrik üretimi­miz 8 Mart 2024 tarihinde baş­ladı. Güneş enerjisi santralinde yıllık olarak gerçekleşecek üreti­min, Aydın/Söke ve Ankara/Sin­can’da yer alan fabrikalarımızın, 2023 yılında gerçekleştirmiş ol­duğu toplam enerji tüketiminin yüzde 97’si kadar olacağı öngörü­lüyor” diye konuştu.

“Türkiye’de 5 milyon hanede Söke Un markası yer alıyor”

Söke’nin, Türkiye’nin en bili­nen un markası olduğunu ifade eden Ulusoy, Türkiye pazarında­ki müşterilerine en iyi kaliteli unu sunmak öncelikli temel hedefi ol­duğunu belirtti. Türkiye’de 5 mil­yon hanede Söke’nin bulunduğu­na işaret eden Ulusoy, “Bununla birlikte pastacılık, ekmekçilik, restoran, kafe gibi profesyonel us­taların da tercihi Söke’dir. Başta Sri Lanka ve Birleşik Krallık olmak üzere iki ana ülkeye ihracatımız ön plana çıkıyor. 2023 yılı içinde sekiz ülkeye ihracat yaptık. Dünya üze­rinde Afrika ve Orta Doğu başta ol­mak üzere tüm bölgelerde ihracat potansiyelimizi arttırmayı hedef­liyoruz” dedi.