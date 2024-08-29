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Söke, paketli gıda da öncü marka olmayı hedefliyor

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesine 18’inci sıradan girmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Söke olarak mevcut ürünlerimizin yanı sıra yenilikçi ürünlerle, un dışında paketli gıda ürünlerinde de öncü marka olmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu araş­tırmasında 2023 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 878 milyon TL’yle listenin 18’inci sı­rasında yer aldıklarını söyleyen Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2023 yılın­da 5,24 milyar TL toplam satış ha­sılatı gerçekleştirdiklerini belirt­ti.

Ulusoy, Aralık 2023 satın al­ma gücü esasına göre enflasyona endekslenmiş geçmiş yıl hasılatı olan 4,73 milyar TL’ye göre yüzde 10,8 reel büyüme gerçekleştirdik­lerini bildirdi.

“Sektördeki derinliğimiz artıyor”

Türkiye’de sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kap­samlı çalışmalarından birisi olan bu listede olmanın gurur verici olduğunu anlatan Ulusoy, “Söke olarak mevcut ürünlerimizin ya­nı sıra yenilikçi ürünlerle tüketi­cilerin beklentilerini karşılaya­rak ve temel gıda maddesi olan un dışında paketli gıda ürünlerinde de öncü marka olmak en temel hedefimizdir. Söke, unlu ma­muller alanında da yatırımlar yaparak sektördeki derinliğini artırıyor” dedi.

Samsun/Tekkeköy’deki yeni unlu mamuller üretim tesisinin faaliyetine başla­yarak, kurabiye alanında ilk etapta dört farklı ürünü piya­saya sunduklarını anlatan Ulu­soy, devam eden süreçte bu alan­da da çeşitliliğini artırarak de­vam edeceklerini vurguladı.

Değirmencilikteki 60 yıllık uz­manlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tuttuklarını söyleyen Ulusoy, dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyo­nellerin ve tüketicilerin ihtiyaç­larına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin yenilikçi un markası olduklarını belirtti.

Söke ve Ankara’da yer alan iki fabrikasıyla tüketicilerin ve pro­fesyonellerin ihtiyaçlarına uy­gun farklı un çeşitleri ürettikle­rini bildiren Ulusoy, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve heyecanını duydukla­rını ifade etti. Firmalarının mev­cut ürünlerinin yanı sıra yenilikçi ürünlerle de tüketicilerinin bek­lentilerini karşılamak ve temel gıda maddesi olan unun ötesinde ürünlere imza atarak gıda alanın­da da lider marka olmayı hedefle­diklerini kaydeden Ulusoy, “Hal­ka arz sonrası büyüme ivmesini hızlandıran şirketimiz, 31 Mart 2024 itibarıyla bünyesinde top­lam çalışan sayısını 431’e ulaştır­dı” dedi.

Unlu mamuller sektöründe ilk ürünler tüketiciyle buluştu

Söke’nin 2023 yılında yatırım çalışmalarına başladığı Samsun/ Tekkeköy'de 6 bin 995 metrekare toplam alan üzerine kurulu 4 bin 100 metrekare kapalı alana sahip unlu mamuller üretim tesisleri­nin Mayıs 2024 itibarıyla üretime başladığını belirten Ulusoy, ilk sevkiyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Böylelikle unlu mamuller sektöründeki ilk ürünlerini tüke­ticileriyle buluşturduklarını an­latan Ulusoy, “Sürdürülebilir gı­da hedefimiz çerçevesinde Kon­ya/Ilgın’da 153 bin 539 metrekare alan üzerine kurulu 11 bin kW gü­cünde hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızda elektrik üretimi­miz 8 Mart 2024 tarihinde baş­ladı. Güneş enerjisi santralinde yıllık olarak gerçekleşecek üreti­min, Aydın/Söke ve Ankara/Sin­can’da yer alan fabrikalarımızın, 2023 yılında gerçekleştirmiş ol­duğu toplam enerji tüketiminin yüzde 97’si kadar olacağı öngörü­lüyor” diye konuştu.

“Türkiye’de 5 milyon hanede Söke Un markası yer alıyor”

Söke’nin, Türkiye’nin en bili­nen un markası olduğunu ifade eden Ulusoy, Türkiye pazarında­ki müşterilerine en iyi kaliteli unu sunmak öncelikli temel hedefi ol­duğunu belirtti. Türkiye’de 5 mil­yon hanede Söke’nin bulunduğu­na işaret eden Ulusoy, “Bununla birlikte pastacılık, ekmekçilik, restoran, kafe gibi profesyonel us­taların da tercihi Söke’dir. Başta Sri Lanka ve Birleşik Krallık olmak üzere iki ana ülkeye ihracatımız ön plana çıkıyor. 2023 yılı içinde sekiz ülkeye ihracat yaptık. Dünya üze­rinde Afrika ve Orta Doğu başta ol­mak üzere tüm bölgelerde ihracat potansiyelimizi arttırmayı hedef­liyoruz” dedi.

 