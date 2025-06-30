“Sosyal fayda ekosistemini büyütüyoruz”

Sevilay ÇOBAN

Kale Grubu’nun ku­rucusu merhum İb­rahim Bodur’un, de­ğerlerini yaşatmayı ve sos­yal girişimcilik ekosistemini destekleyerek yaratılan et­kiyi büyütmeyi amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Giri­şimcilik Programı’nın bu yıl­ki kazananları açıklandı.

Ka­leseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) tarafından, Impact Hub İs­tanbul’un iş birliğiyle düzen­lenen programın dokuzun­cu yılında, 373 sosyal girişim arasından yapılan değerlen­dirmeyle Erken Aşama, İle­ri Aşama, İş Birliği ve Genç­lik kategorilerinde ödüller sa­hiplerini buldu.

İlk kez bir liseli de ödül aldı

Seçici Kurul’un yaptığı de­ğerlendirme sonucunda; Er­ken Aşama kategorisinde Türk İşaret Dili’ni zenginleş­tiren, farkındalığı artıran ve kapsayıcı öğrenme araçla­rı geliştiren bir sosyal girişim olan Hadi İşaret; İleri Aşama kategorisinde güneş enerji­si santrallerinin denetimini otonom drone ve yapay zekâ çözümleriyle dijitalleştiren bir teknoloji girişimi olan Hummingdrone; İş Birliği ka­tegorisinde sıfır atık ve dön­güsel ekonomi odaklı ileri dö­nüşüm teknolojileri geliştiren AMANOS ile Migros; Gençlik kategorisinde ise KEÇİ ödüle değer bulundu. Bu yıl ilk kez bünyesinde sosyal girişimci­lik kulübü bulunan liselere de açılan ödül programında, Özel İzmir Amerikan Koleji’nden Brick-Up, Jüri Ozel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Kale Grubu Başkanı ve CE­O’su, KSV Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay, 9 yıl önce başlattıkları İbra­him Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nı tek amacının giri­şimcilere ödül vermek olma­dığını, Türkiye’nin farklı böl­gelerinde ortaya çıkan sosyal değer üretme çabalarını des­teklemek olduğunu söyledi. Bodur, “Bu yıl aramıza katılan­larla birlikte 100’e yakın sosyal ve etki girişimi, bu programın bir parçası oldu. Birbirinden öğrenen, birlikte değer üreten, kolektif fayda yaratan bir ‘İB­SG Topluluğu’ oluştu. Bu top­luluğun gücüne inanıyor, sos­yal fayda ekosistemini büyütü­yoruz” dedi.

“İki can simidi var; gençler ve cesaret”

Türkiye’nin genç ve dina­mik nüfusuyla, toplumsal so­runlara duyarlı yapısıyla ve yenilikçi düşünceye açık zi­hinleriyle sosyal girişimcilik için müthiş bir potansiyel ba­rındırdığına işaret eden Bo­dur, “Bu alandaki potansiye­li tam olarak ortaya çıkarmak için hepimize görev düşüyor. Kamu, özel sektör, sivil top­lum ve akademi arasındaki iş birliğini daha da güçlendir­meliyiz.

Dünyamızın ve sos­yal girişimciliğin geleceği için sarılmamız gereken iki can si­midi var; gençler ve cesaret. Yeni nesilleri sosyal girişim­ciliğe yönlendirmeli, onları desteklemeli ve cesaretlen­dirmeliyiz. Etki girişimciliği, Türkiye’de henüz yeni gelişen bir alan. Ancak Kale Grubu olarak bu alanda da öncü bir rol oynamayı sorumluluk ola­rak görüyoruz” diye konuştu.

“Bugünün sorunları yarının iş modellerine dönüşüyor”

Kale Grubu Kurumsal İleti­şim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı, KSV Genel Müdürü Rana Birden de İBSG Toplu­luğu’nun sosyal inovasyonun en canlı örneklerini sergiledi­ğimi ifade ederek, “Bugünün sorunları yarının iş modelle­rine dönüşüyor. Bu program sayesinde, birlikte düşünme­nin, üretmenin ve harekete geçmenin ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gördük. Biz bu etkiyi büyütmeye, ço­ğaltmaya ve yaymaya devam edeceğiz. Çünkü şuna inanı­yoruz: Yarınki iş dünyası; sa­dece daha dijital değil, daha adil, daha duyarlı, daha kapsa­yıcı olmak zorunda” ifadeleri­ni kullandı.

İbrahim Bodur Sosyal Gi­rişimcilik Programı Ödülleri kapsamında Erken, İleri Aşa­ma ve İş Birliği Kategorisinin kazananları 350.000’er TL, Gençlik Kategorisi kazana­nı ise 100.000 TL ödül alma­ya hak kazandı. Program kap­samında kazananlara mad­di ödülün yanı sıra geliştirici destek de sağlanacak.

Yılda 2 trilyon dolar gelir yaratıyor

Bodur, dünyada sosyal girişimciliğin, bir iyi niyet hareketinin ötesinde stratejik bir kalkınma aracı olarak konumlandığına dikkat çekerek, “Dünyanın her köşesinde sosyal girişimcilik hızla yükseliyor, çünkü artık insanlık, sadece ekonomik değer yaratan değil; aynı zamanda gezegene ve topluma da iyi gelen çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Bugün dünya genelinde yaklaşık 10 milyon sosyal girişimci, sosyal ve çevresel fayda yaratarak yaşamları değiştiriyor. Schwab Vakfı’nın verilerine göre, bu girişimler 200 milyon işi destekliyor, yıllık 2 trilyon dolar gelir yaratıyor. Sosyal ekonomi (sosyal girişimler dahil) Avrupa Birliği'nde yaklaşık yüzde 6,2'lik bir istihdam payına sahip” dedi.

Kadınlar ve Anadolu yükselişte

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’ndaki kadın sosyal girişimcilerin oranı bu yıl %59’a ulaşarak dikkat çekici bir ağırlık oluşturdu. Toplam başvuruların yaklaşık %40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden geldi. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru gelen il ise Hatay oldu. Deprem bölgesinden yapılan başvurular, toplam başvuruların yaklaşık %4’ünü oluşturdu. Bu başvurularda özellikle kadın emeğinin değerlendirilmesi, kültürel mirasın korunması, topluluk temelli iyileşme, çocukların eğitimi ve sosyal dayanışma temaları ön plana çıktı.

Gençlik kategorisi: KEÇİ

KEÇİ, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki çocuklara yönelik deneyimleyerek öğrenme fırsatları sunan bir girişim. Bilim, teknoloji ve tasarım alanlarında interaktif kitler ve kamplar aracılığıyla çocukların potansiyellerini keşfetmelerini ve farklı disiplinlerde gelişim göstermelerini hedefliyor.

Jüri Özel Ödülü: BRICK-UP

Brick-Up, Lego’nun eğitim ve sosyal inovasyon gücünü kullanarak engelli bireyler ve özel gruplar için erişilebilir eğitim materyalleri ve sosyal projeler geliştiren bir sosyal girişim. Lego’yu eğitsel ve sosyal bir araç olarak kullanarak, engelli bireyler için Braille alfabesi, seçici mutizm yaşayan çocuklar için sosyal etkileşim, Alzheimer hastaları için hafıza güçlendirici aktiviteler sunuyor. Ayrıca lösemili çocuklar için hastane süreçlerini eğlenceli hale getiren projelerle moral desteği sağlıyor.