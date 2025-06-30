“Sosyal fayda ekosistemini büyütüyoruz”
Kaleseramik Vakfı (KSV) tarafından, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın (İBSG) kazananları açıklandı. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su, Zeynep Bodur Okyay, “Dünyamızın ve sosyal girişimciliğin geleceği için sarılmamız gereken iki can simidi var; gençler ve cesaret” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Kale Grubu’nun kurucusu merhum İbrahim Bodur’un, değerlerini yaşatmayı ve sosyal girişimcilik ekosistemini destekleyerek yaratılan etkiyi büyütmeyi amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın bu yılki kazananları açıklandı.
Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) tarafından, Impact Hub İstanbul’un iş birliğiyle düzenlenen programın dokuzuncu yılında, 373 sosyal girişim arasından yapılan değerlendirmeyle Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.
İlk kez bir liseli de ödül aldı
Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucunda; Erken Aşama kategorisinde Türk İşaret Dili’ni zenginleştiren, farkındalığı artıran ve kapsayıcı öğrenme araçları geliştiren bir sosyal girişim olan Hadi İşaret; İleri Aşama kategorisinde güneş enerjisi santrallerinin denetimini otonom drone ve yapay zekâ çözümleriyle dijitalleştiren bir teknoloji girişimi olan Hummingdrone; İş Birliği kategorisinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ileri dönüşüm teknolojileri geliştiren AMANOS ile Migros; Gençlik kategorisinde ise KEÇİ ödüle değer bulundu. Bu yıl ilk kez bünyesinde sosyal girişimcilik kulübü bulunan liselere de açılan ödül programında, Özel İzmir Amerikan Koleji’nden Brick-Up, Jüri Ozel Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Kale Grubu Başkanı ve CEO’su, KSV Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay, 9 yıl önce başlattıkları İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nı tek amacının girişimcilere ödül vermek olmadığını, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan sosyal değer üretme çabalarını desteklemek olduğunu söyledi. Bodur, “Bu yıl aramıza katılanlarla birlikte 100’e yakın sosyal ve etki girişimi, bu programın bir parçası oldu. Birbirinden öğrenen, birlikte değer üreten, kolektif fayda yaratan bir ‘İBSG Topluluğu’ oluştu. Bu topluluğun gücüne inanıyor, sosyal fayda ekosistemini büyütüyoruz” dedi.
“İki can simidi var; gençler ve cesaret”
Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuyla, toplumsal sorunlara duyarlı yapısıyla ve yenilikçi düşünceye açık zihinleriyle sosyal girişimcilik için müthiş bir potansiyel barındırdığına işaret eden Bodur, “Bu alandaki potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak için hepimize görev düşüyor. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeliyiz.
Dünyamızın ve sosyal girişimciliğin geleceği için sarılmamız gereken iki can simidi var; gençler ve cesaret. Yeni nesilleri sosyal girişimciliğe yönlendirmeli, onları desteklemeli ve cesaretlendirmeliyiz. Etki girişimciliği, Türkiye’de henüz yeni gelişen bir alan. Ancak Kale Grubu olarak bu alanda da öncü bir rol oynamayı sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.
“Bugünün sorunları yarının iş modellerine dönüşüyor”
Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı, KSV Genel Müdürü Rana Birden de İBSG Topluluğu’nun sosyal inovasyonun en canlı örneklerini sergilediğimi ifade ederek, “Bugünün sorunları yarının iş modellerine dönüşüyor. Bu program sayesinde, birlikte düşünmenin, üretmenin ve harekete geçmenin ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gördük. Biz bu etkiyi büyütmeye, çoğaltmaya ve yaymaya devam edeceğiz. Çünkü şuna inanıyoruz: Yarınki iş dünyası; sadece daha dijital değil, daha adil, daha duyarlı, daha kapsayıcı olmak zorunda” ifadelerini kullandı.
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisinin kazananları 350.000’er TL, Gençlik Kategorisi kazananı ise 100.000 TL ödül almaya hak kazandı. Program kapsamında kazananlara maddi ödülün yanı sıra geliştirici destek de sağlanacak.
Yılda 2 trilyon dolar gelir yaratıyor
Bodur, dünyada sosyal girişimciliğin, bir iyi niyet hareketinin ötesinde stratejik bir kalkınma aracı olarak konumlandığına dikkat çekerek, “Dünyanın her köşesinde sosyal girişimcilik hızla yükseliyor, çünkü artık insanlık, sadece ekonomik değer yaratan değil; aynı zamanda gezegene ve topluma da iyi gelen çözümlere ihtiyaç duyuyor.
Bugün dünya genelinde yaklaşık 10 milyon sosyal girişimci, sosyal ve çevresel fayda yaratarak yaşamları değiştiriyor. Schwab Vakfı’nın verilerine göre, bu girişimler 200 milyon işi destekliyor, yıllık 2 trilyon dolar gelir yaratıyor. Sosyal ekonomi (sosyal girişimler dahil) Avrupa Birliği'nde yaklaşık yüzde 6,2'lik bir istihdam payına sahip” dedi.
Kadınlar ve Anadolu yükselişte
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’ndaki kadın sosyal girişimcilerin oranı bu yıl %59’a ulaşarak dikkat çekici bir ağırlık oluşturdu. Toplam başvuruların yaklaşık %40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden geldi. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru gelen il ise Hatay oldu. Deprem bölgesinden yapılan başvurular, toplam başvuruların yaklaşık %4’ünü oluşturdu. Bu başvurularda özellikle kadın emeğinin değerlendirilmesi, kültürel mirasın korunması, topluluk temelli iyileşme, çocukların eğitimi ve sosyal dayanışma temaları ön plana çıktı.
Gençlik kategorisi: KEÇİ
KEÇİ, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki çocuklara yönelik deneyimleyerek öğrenme fırsatları sunan bir girişim. Bilim, teknoloji ve tasarım alanlarında interaktif kitler ve kamplar aracılığıyla çocukların potansiyellerini keşfetmelerini ve farklı disiplinlerde gelişim göstermelerini hedefliyor.
Jüri Özel Ödülü: BRICK-UP
Brick-Up, Lego’nun eğitim ve sosyal inovasyon gücünü kullanarak engelli bireyler ve özel gruplar için erişilebilir eğitim materyalleri ve sosyal projeler geliştiren bir sosyal girişim. Lego’yu eğitsel ve sosyal bir araç olarak kullanarak, engelli bireyler için Braille alfabesi, seçici mutizm yaşayan çocuklar için sosyal etkileşim, Alzheimer hastaları için hafıza güçlendirici aktiviteler sunuyor. Ayrıca lösemili çocuklar için hastane süreçlerini eğlenceli hale getiren projelerle moral desteği sağlıyor.