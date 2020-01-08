Sosyal medya düğün masraflarını ikiye katladı

08 Ocak 2020

Selenay YAĞCI

Türkiye’de son yıllarda ‘düğün yapmak’ yeniden yükselişe geçti. Eski gelenekleri yerine getirmek istemeyen gençler, şimdi düğün planlarını sosyal medya paylaşımlarını gözeterek yapıyor. Bu eğilim son 3 yılda düğün günü masraflarını iki katına çıkardı. Evlenecek çiftlerin gelinlik, düğün salonu hatta kuaför gibi seçimlerinde sosyal medyadaki paylaşımları etkili oluyor. Üç yıl öncesine kadar, düğün için yapılan masraf ortalama 50 bin lirayken şimdilerde ortalama en az 100 bin lira gözden çıkarılıyor. Düğün mekanlarının, sosyal medya paylaşımları için özel olarak süslenmesi ise en büyük tercih sebeplerinden.

Türkiye’de 32 şehirde düğün planlaması için pazar yeri hizmeti veren Düğün.com’a göre yılda 600 bin çift evleniyor, bunun 500 bini ise düğün yapıyor. Düğün yapma oranı yeni nesillerde düşüp yerini sadece nikah almaya başlarken, son yıllarda düğün yeniden yükselişe geçti. Hatta yeni neslin hiç özenmediği ‘kına geceleri’ de son dönemde gösterişli şekliyle oldukça popülerleşti. Bu alanda organizasyon şirketlerinin sayıları da giderek arttı.

Düğün gününe hazırlanmak için çiftlere hizmet veren pazar yeri plaftormu Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık, bunun en büyük etkenlerinden birinin, Türkiye’de reyting rekorları kıran yerli dizi Aşkı Memnu’daki hamamdaki gösterişli kına gecesi sahnesi olduğunu söyledi. Sonrasında sosyal medya ile yayılan gösterişli düğün trendinin sektöre de doping olduğunu belirten Kırbıyık, bu etkiyi ‘Instagram efekt’ olarak tanımlıyor.

Masrafın yarısı düğüne yarısı ev eşyalarına yapılıyor

Türkiye’de düğünlere ortalama 100 ila 150 bin TL arasında masraf yapıldığını belirten Kırbıyık, yarısının düğün gününe, yarısının ise ev eşyalarına gittiğini kaydetti. Sektörün hacminin ABD’de 166 milyar dolar, Türkiye’de ise yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu ifade eden Kırbıyık, Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 35’inin evlenecek çiftlere satıldığını söyledi. Instagram sayesinde düğün günü giyilen gelinliklerin sayısının birden üçe çıktığını ifade eden “Türkiye’de düğün önemini yeniden kazandı. Çiftler kredi çekip düğün yapıyor. Beyaz eşyadan feragat edip, düğünü lüks mekanlarda yapıyorlar” dedi.

Türkiye’de 33 şehirde 30’dan fazla kategoride hizmet veren Düğün.com, düğün konusunda hizmet veren şirketleri evlenecek çiftlerle buluşturuyor. Kırbıyık, Türkiye’de yapılan 600 evliliğin 400 binde Düğün.com imzası olduğunu söyleyerek, özellikle düğün mekanlarının pazar yeri sayesinde işlerini yüzde 50 artırdığını belirtti.

Gençler, iyi beyaz eşya yerine iki gelinlik alıyor

Dünyada bu anlamda bir potansiyel olduğunu kaydeden Kırbıyık, Ortadoğu açılımlarını şöyle anlatıyor: “Kuzeye gidildikçe düğün önemini yitiriyor. Ama Ortadoğu’da Türkiye gibi hatta Türkiye’den daha önemli. Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Fas, Tunus gibi ülkelere açıldık. Kendi dillerinde yayın yapıyoruz. Cironun yüzde 20’si yurtdışından geliyor. Şimdilik ülkelerin yerel şirketleri ile çalışıyoruz.Gelecek dönemde Türk düğün şirketlerinin dünyaya açılan kapısı olabilir, çalışıyoruz ” dedi. Silverline CEO’su Mustafa Laçin, Türkiye’de ekonomik segmentin ön plana çıktığını, tüketicilerin ekonomik üründen yana tercihini kullandığını belirtiyor. Fatih’te bir gelinlikçi sahibi olan Elif Zeynep ise Türkiye’de son dönemde gençlerin özellikle lüks gelinlik peşinde koştuklarını, özel tasarım ürünlere daha çok önem verdiklerini belirterek, iki gelinlik almanın da çok yaygınlaştığını ifade etti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nden edindiğimiz verilere göre A+ enerji sınıfı buzdolabı satışları yüzde 80’lerden 2018’de yüzde 55’e düşerken, A++ enerji sınıfı buzdolabı satışları yüzde 17'den yüzde 42'e çıktı.

Suudi Arabistan’da 500 kişi katılıyor

Pastacısından gelinlikçisine, davetiyecisinden organizasyon şirketlerine kadar yaklaşık 20 iş kolunu besleyen düğün organizasyonları artık endüstri… Dünyada en çok düğün yapılan ülkelerden biri, 3 milyonla ABD’de olurken, ortalama 120 kişilik düğünlere 35 bin dolar harcanıyor. Türkiye’de düğünlere 250 kişi katılırken, Suudi Arabistan’da 500 kişi katılıyor. Turizm sektörünün de düğünlerden pay aldığını kaydeden Kırbıyık, "Türkiye’de sınırlı sayıda da olsa yabancı düğün organizasyonları yapılıyor” dedi.