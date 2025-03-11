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Sosyal yardım alanları istihdam edene prim desteği

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi ile düzenli olarak nakdi sosyal yardım alan hanelerde ikamet eden ve İŞKUR’a kayıtlı olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerinin, bu kişiler için ödeyecekleri sigorta priminin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üç yıl süreyle karşılanması amaçlanıyor.

Dünya Gazetesi
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Ferit PARLAK

Sosyal yardım alanları is­tihdam edenin, ödediği sigorta priminin tama­mının desteklenmesine yöne­lik kanun teklifi TBMM'de ko­misyona sunuldu.

Sosyal yardım sisteminin sürdürülebilirliği ve belir­li sektörlerdeki işgücü açığı­nın kapatılabilmesi hedefiyle CHP Manisa Milletvekili Sel­ma Aliye Kavaf tarafından ve­rilen kanun teklifi ile düzen­li olarak nakdi sosyal yardım alan hanelerde ikamet eden ve İŞKUR’a kayıtlı olan kişi­leri istihdam eden özel sek­tör işverenlerinin, bu kişiler için ödeyecekleri sigorta pri­minin Aile ve Sosyal Hizmet­ler Bakanlığı tarafından üç yıl süreyle karşılanması amaçla­nıyor.

2 milyon aile düzenli yardım alıyor

Teklifin gerekçesinde 2 mil­yon hanenin düzenli olarak sosyal yardım aldığına dikkat çekilerek, bu hanelerde yaşa­yan çalışabilir durumdaki ki­şilerin istihdama kazandırıl­masının, hem sosyal yardım sisteminin sürdürülebilirli­ği hem de ülke ekonomisinin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığına vur­gu yapıldı.Gerekçede, “Sosyal devlet ilkesinin temel gerek­lerinden biri, vatandaşlarımı­zın insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli asgari yaşam standar­dını sağlamaktır.

Bu çerçeve­de ülkemizde uygulanan sos­yal yardım programları, ihti­yaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılan­masında önemli bir işlev gör­mektedir. Ancak sosyal yar­dımların nihai hedefi, yardım alan vatandaşlarımızın ken­di ayakları üzerinde durabi­lecekleri, düzenli gelir elde edebilecekleri bir yaşam stan­dardına ulaşmalarını sağla­maktır” denilerek, sosyal yar­dımların nihai hedefinin altı çizildi.

“Yaptırımlar caydırıcı değil”

Sosyal yardımlar yoluyla ulaşılmak istenen hedefe ula­şabilmenin yollarının da sı­ralandığı gerekçede, “Hedefe ulaşmanın en etkili yolu, sos­yal yardım alan vatandaşları­mızın istihdama kazandırıl­masıdır. TÜÎK verilerine göre, sosyal yardım alan hanelerde yaşayan çalışabilir durumdaki kişilerin istihdam oram genel istihdam oranının oldukça al­tında seyretmektedir” denildi.

2017 yılında yönetmelik dü­zeyinde başlatılan sosyal yar­dım-istihdam bağlantısı prog­ramının belirli bir başarı sağ­lamakla birlikte, mevcut yasal çerçevenin yetersizliği nede­niyle istenilen düzeyde etkin­liğe ulaşamadığının dile ge­tirildiği gerekçede, “Özellik­le destek süresinin kısalığı ve yaptırımların caydırıcılık dü­zeyinin düşük olması, progra­mın etkinliğini sınırlandıran temel faktörler olarak öne çık­mıştır” denilerek yaptırım­ların caydırıcı olmadığı ifade edildi.

Mevzuat değişikliği ile bir­çok sorunun giderilebileceği­ne dikkat çekilen gerekçede, destek süresinin üç yıla çıka­rılmasının, işverenlerin uzun vadeli istihdam planlaması ya­pabilmelerine olanak sağlaya­cağının altı çizildi. Ayrıca yap­tırımların güçlendirilmesi ile sistemin suistimal edilmesi­nin önüne geçileceğine vurgu yapıldı.

Kanun teklifinin getirileri­nin maddelendirildiği gerek­çede, “Temel ilke ve kurallar kanun düzeyinde düzenlene­rek uygulamada karşılaşılan belirsizlikler giderilir. Yanı sıra İŞKUR ile koordinasyon güçlendirilerek aktif işgücü programlarının etkinliği artı­rılır. Sosyal yardım-istihdam bağlantısı kurumsal bir yapıya kavuşturulur. Kamu kaynakla­rının daha etkin kullanımı sağ­lanır” ifadeleri yer aldı.

“Sosyal yardıma bağımlılığı azaltır”

Gerekçede mevzuat deği­şikliği ile sosyal yardıma olan bağımlılığın azaltılabileceği­ne, işgücü piyasasına nitelikli eleman kazandırılabileceğine, kayıt dışı istihdamla mücade­leye katkı sağlanabileceğine, sosyal politikaların etkinli­ğini artırılabileceğine dikkat çekildi. Yapılan araştırmala­rın, istihdam edilen sosyal yar­dım faydalanıcılarının yüzde 70’inin bir yıl sonra hala aynı işyerinde çalışmaya devam et­tiğini gösterdiğinin belirtildiği gerekçede, bu verinin, destek süresinin uzatılmasının sis­temin başarısını artıracağına işaret ettiği kaydedildi.

Gerekçede, “Sonuç olarak bu kanun teklifi, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak yürütü­len sosyal yardım programla­rını, aktif işgücü politikalarıy­la bütünleştirerek daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflemekte­dir. Böylece hem sosyal adale­tin güçlendirilmesine hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmış olacaktır” denildi.