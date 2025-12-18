Warner Bros. Discovery'e bir aday daha: Satın almak için girişimlere başladı

New York merkezli hedge fonu Standard General’ın kurucusu Soo Kim’in, Warner Bros. Discovery’nin (WBD) televizyon varlıklarına yönelik olası bir satın alma veya yatırım için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, en az bir büyük Warner Bros. Discovery hissedarı, Kim’e şirketin CNN başta olmak üzere kablo televizyon varlıklarının tamamını ya da bir bölümünü devralması yönünde bir teklif iletti.

WBD, kanalları düşünür halde

Haberde, girişimin Warner Bros. Discovery’nin televizyon ağlarının geleceğine ilişkin stratejik seçeneklerin değerlendirildiği bir dönemde gündeme geldiği ifade edildi. Ancak Kim’e yaklaşan hissedarın kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin bağlayıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Satışı yılan hikayesine dönmüştü

Warner Bros. Discovery’nin varlıkları, daha önce de küresel medya devlerinin radarına girmişti. Netflix’in, tüm varlıklar için satın almayı değerlendirdiği ifade edilmişti.

Aynı dönemde, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in yatırım çevreleriyle birlikte ilgi gösterdiği yönündeki iddialar da Amerikan basınına yansımıştı. Söz konusu girişimin ardından yapılan satın alma teklifinden geri adım atılmıştı.