Start-up’lara 10 milyon $ yatırım

Nesrin KOÇASLAN

2030 yılına kadar 100 start-up’a yatırım yapmayı planladıklarını söyleyen Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, bu girişimlere 10 milyon dolar yatırım planladıklarını kaydetti. Bünyesinde teknoloji, enerji, sağlık, e-ticaret ve perakende alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunduran Holding; teknoloji alanında Gençpa Teknoloji, iFocus, 5K Teknoloji, Gökada, Inepilepsy, Ficodesk, Ziv4, Hebys, Copetract, Qsoft, Prevego ve Pocket E-sim gibi markalara sahip.

Önümüzdeki yıllarda farklı sektörlerde özellikle de yapay zekâ teknolojisine yatırım için büyük heyecan duyduklarının altını çizen Kayacan, “Yapay zekâ, blockchain ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere odaklanarak, sadece finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir rehberlik de sağlıyoruz. Inepilepsy, Keyzersoft ve Hebys gibi öncü girişimlerimizle, sağlık, finans ve medya sektörlerinde önemli yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.

“7 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyoruz”

Geçen yıl yüzde 100 büyüme sağlayarak 1 milyar TL’nin üzerinde olan cirolarını 2 milyar TL’ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyle yen Kayacan, “Hedeflerimize ulaşma yolunda ABD, Avrupa, Brezilya, Çin ve Hindistan pazarları için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye ekonomisine katkı odaklı lokalde ve globalde gerçekleşen ticari faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.Tüm bunların yanı sıra yüzde 65’i kadın çalışandan oluşan holding yapımızı güçlendirmek için de istihdamımızı yıl sonuna kadar yüzde 40 artıracağız” dedi.