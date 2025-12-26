Su Kanunu Taslağı tamam yasa 2026’da TBMM’de

Tarım ve Orman Bakanı İb­rahim Yumaklı, Su Kanu­nu Taslağı’na ilişkin tek­nik çalışmaların tamamlandı­ğını belirterek, taslağın iç ve dış görüşlere açılmak üzere son hali­ne getirildiğini açıkladı.

Yumaklı, “Taslak, iç ve dış görüşlere açıl­mak üzere şu anda son halinde, kanuna esas teşkil edecek süreç böylece tamamlanmış olacak. Di­leğimiz, ülkemiz için son derece önemli olan Su Kanunu’nun 2026 yılı içerisinde TBMM’de yasalaş­ması ve yürürlüğe girmesi” dedi. Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde yapılan Ulusal Su Kurulu’nun 5’inci toplantısı­na katıldı.

“Kriz değil risk yönetimi”

İklim değişikliğinin getirdi­ği riskleri de dikkate alarak su­yun azlığını da fazlalığını da ar­tık bütüncül bir yaklaşımla ele al­mak zorunda olduklarına işaret eden İbrahim Yumaklı, “Biz de bu çerçevede kriz yönetimi yeri­ne risk yönetimini esas alan, bi­limsel temelli öngörülere dayalı strateji ve politikalar geliştirme­ye devam ediyoruz” diye konuştu.

Suyun temas ettiği sektör temsil­cilerinden oluşan Ulusal Su Ku­rulu ile bu strateji ve politikala­rı en üst düzeyde ele aldıklarını belirten Yumaklı, iki yıl içerisin­de gerçekleştirilen 4 toplantıda 35 karar alındığını, bu kararların 16’sının tamamlandığını, 19 kara­ra ilişkin çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.

“En önemli karar Su Kanunu”

İbrahim Yumaklı, alınan ka­rarların ülke için önemli sonuç­lar doğuracağına dikkati çekerek, “Bunların içinde en önemlisi Su Kanunu’dur. Aralık 2023’te kuru­lumuzun aldığı kararla başlatılan çalışmalar, Temmuz 2024’teki toplantımıza sunulmuştur” ifa­delerini kullandı.

Teknik çalış­maların tamamlandığını vurgu­layan Yumaklı, taslağın yasama sürecine esas teşkil edecek aşa­maya geldiğini yineledi. Toplan­tıda, iklim değişikliğinin giderek artan etkileri ve bu etkilere karşı geliştirilen uzun vadeli politika ve uygulamaların ele alınacağı­nı aktaran Yumaklı, Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğine karşı hassas bir böl­gede yer aldığını söyledi.

Sıcaklık ve yağış rejiminde yaşanan deği­şimlerin su kaynakları üzerinde­ki baskıyı artırdığına dikkati çe­ken Yumaklı, bu yıl temmuz ayı­nın son 55 yılın en sıcak temmuzu olduğunu, 2025 yılında yağışların ise ortalamanın yüzde 27 altında kalarak son 52 yılın en düşük se­viyesinde gerçekleştiğini belirtti. Bilimsel çalışmaların, daha uzun süreli kurak dönemlerin, daha yo­ğun sıcak hava dalgalarının ve kı­sa sürede etkili olan aşırı yağışla­rın gelecek yıllarda daha sık yaşa­nacağını ortaya koyduğunu dile getiren Yumaklı, havza ölçeğinde yapılan çalışmalarda içme-kul­lanma suyu, ekosistem ihtiyacı, tarım, sanayi ve diğer kullanımlar arasındaki dengeyi gözettikleri­ni anlattı.

“Sırada diğer göller var”

Risk altındaki göllere ilişkin alınan kararlara da değinen İb­rahim Yumaklı, Eğirdir ve Bur­dur gölleri için eylem planları­nın açıklandığını hatırlatarak, “Şimdi sırada diğer göllerimiz var” dedi. Yumaklı, her bir gölün hidrolojik ve ekolojik özellikleri, kullanım amaçları ve koruma sta­tülerinin esas alındığını belirte­rek, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri­ne ilişkin eylem planlarının önü­müzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. DSİ’nin gelecek yıl 169 milyar liralık yatı­rım bütçesiyle 290 tesisi hizmete sunacağını bildiren Yumaklı, su­yun sadece tarımı değil, sanayiyi, şehirleşmeyi ve mekansal geliş­meyi de yönlendiren stratejik bir unsur olduğunu vurguladı.