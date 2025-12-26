Google Haberler

Su Kanunu Taslağı tamam yasa 2026’da TBMM’de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Kanunu Taslağı’na ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını belirterek, taslağın 2026 yılı içerisinde TBMM’de yasalaşarak yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İb­rahim Yumaklı, Su Kanu­nu Taslağı’na ilişkin tek­nik çalışmaların tamamlandı­ğını belirterek, taslağın iç ve dış görüşlere açılmak üzere son hali­ne getirildiğini açıkladı.

Yumaklı, “Taslak, iç ve dış görüşlere açıl­mak üzere şu anda son halinde, kanuna esas teşkil edecek süreç böylece tamamlanmış olacak. Di­leğimiz, ülkemiz için son derece önemli olan Su Kanunu’nun 2026 yılı içerisinde TBMM’de yasalaş­ması ve yürürlüğe girmesi” dedi. Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde yapılan Ulusal Su Kurulu’nun 5’inci toplantısı­na katıldı.

“Kriz değil risk yönetimi”

İklim değişikliğinin getirdi­ği riskleri de dikkate alarak su­yun azlığını da fazlalığını da ar­tık bütüncül bir yaklaşımla ele al­mak zorunda olduklarına işaret eden İbrahim Yumaklı, “Biz de bu çerçevede kriz yönetimi yeri­ne risk yönetimini esas alan, bi­limsel temelli öngörülere dayalı strateji ve politikalar geliştirme­ye devam ediyoruz” diye konuştu.

Suyun temas ettiği sektör temsil­cilerinden oluşan Ulusal Su Ku­rulu ile bu strateji ve politikala­rı en üst düzeyde ele aldıklarını belirten Yumaklı, iki yıl içerisin­de gerçekleştirilen 4 toplantıda 35 karar alındığını, bu kararların 16’sının tamamlandığını, 19 kara­ra ilişkin çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.

“En önemli karar Su Kanunu”

İbrahim Yumaklı, alınan ka­rarların ülke için önemli sonuç­lar doğuracağına dikkati çekerek, “Bunların içinde en önemlisi Su Kanunu’dur. Aralık 2023’te kuru­lumuzun aldığı kararla başlatılan çalışmalar, Temmuz 2024’teki toplantımıza sunulmuştur” ifa­delerini kullandı.

Teknik çalış­maların tamamlandığını vurgu­layan Yumaklı, taslağın yasama sürecine esas teşkil edecek aşa­maya geldiğini yineledi. Toplan­tıda, iklim değişikliğinin giderek artan etkileri ve bu etkilere karşı geliştirilen uzun vadeli politika ve uygulamaların ele alınacağı­nı aktaran Yumaklı, Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğine karşı hassas bir böl­gede yer aldığını söyledi.

Sıcaklık ve yağış rejiminde yaşanan deği­şimlerin su kaynakları üzerinde­ki baskıyı artırdığına dikkati çe­ken Yumaklı, bu yıl temmuz ayı­nın son 55 yılın en sıcak temmuzu olduğunu, 2025 yılında yağışların ise ortalamanın yüzde 27 altında kalarak son 52 yılın en düşük se­viyesinde gerçekleştiğini belirtti. Bilimsel çalışmaların, daha uzun süreli kurak dönemlerin, daha yo­ğun sıcak hava dalgalarının ve kı­sa sürede etkili olan aşırı yağışla­rın gelecek yıllarda daha sık yaşa­nacağını ortaya koyduğunu dile getiren Yumaklı, havza ölçeğinde yapılan çalışmalarda içme-kul­lanma suyu, ekosistem ihtiyacı, tarım, sanayi ve diğer kullanımlar arasındaki dengeyi gözettikleri­ni anlattı.

“Sırada diğer göller var”

Risk altındaki göllere ilişkin alınan kararlara da değinen İb­rahim Yumaklı, Eğirdir ve Bur­dur gölleri için eylem planları­nın açıklandığını hatırlatarak, “Şimdi sırada diğer göllerimiz var” dedi. Yumaklı, her bir gölün hidrolojik ve ekolojik özellikleri, kullanım amaçları ve koruma sta­tülerinin esas alındığını belirte­rek, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri­ne ilişkin eylem planlarının önü­müzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. DSİ’nin gelecek yıl 169 milyar liralık yatı­rım bütçesiyle 290 tesisi hizmete sunacağını bildiren Yumaklı, su­yun sadece tarımı değil, sanayiyi, şehirleşmeyi ve mekansal geliş­meyi de yönlendiren stratejik bir unsur olduğunu vurguladı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
