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Su ürünleri OSB, ihracatta üçte bir artış sağlayacak

Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta kurulacak olan Balık ve Su Ürünleri OSB’si, Türkiye’nin 1 milyar dolar civarında olan su ürünleri ihracatında 300 milyon dolarlık artış sağlayacak. 2000 kişiye istihdam sağlayacak OSB ile Türkiye’nin sektörde Avrupa ve Orta Doğu’nun merkezi olması hedefleniyor.

Su ürünleri OSB, ihracatta üçte bir artış sağlayacak
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