Su ürünleri sektörü 2024'ü 2 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, bu sezonun başlarında palamudun bol olduğunu kaydetti ve yaklaşık 45 bin ton palamut avcılığı yapıldığını söyledi.

Av sezonunun hamsi ile devam ettiğini dile getiren Türkyılmaz, "Şimdi hamsi avcılığına yoğunlaşmaya başlandı. Hamsinin biyolojik özellikleri gereği denizin biraz soğuması gerekiyor. Hamsi avcılığında da artış devam ediyor şu anda. Bu sene palamut bol olduğu için hamside yüksek bir rakam beklemiyoruz" diye konuştu.

2025 yılı üretim hacmi hedefi: 625 bin ton

Gelecek yıl üretim planlaması çerçevesinde adım atmaya devam edeceklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti: "Geçmiş yıllardan daha farklı bir kontrol mekanizmasını uygulamaya başladık. Hamsinin avcılığından ticaretinin yapılacağı son noktaya kadar çok ciddi kontrol mekanizması hayata geçirildi. Hamside bu yıl başlayan kota uygulaması, ilerleyen yıllarda daha da oturacak. Bu sene 575 bin ton olan yetiştiricilikten elde ettiğimiz üretim miktarının gelecek yıl 625 bin tona çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıl 1,7 milyar dolar olan ihracatımızın bu yılı 2 milyar dolarla kapatmasını bekliyoruz. 2 milyar doların altında bir ihracat beklemiyoruz."