Su ürünleri üretimi 2023 yılında yüzde 18,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, su ürünleri avcılığı 2023 yılında yüzde 35,5 arttı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 454 bin 59 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 553 bin 862 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 39,4, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,8 arttı.

Avlanan deniz balıkları miktarı 387 bin 115 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığının 273 bin 915 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsi balığını 45 bin 764 ton ile çaça ve 17 bin 311 ton ile sardalya takip etti.

Yetiştiricilik üretimi 2023 yılında yüzde 7,6 arttı

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2023 yılında 399 bin 529 tonu (yüzde 72,1) denizlerde, 154 bin 333 tonu (yüzde 27,9) iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 154 bin 6 ton ile alabalık, denizlerde ise 160 bin 802 ton ile levrek ve 154 bin 11 ton ile çipura oldu.