Şubatta 305 milyon dolar değerinde mücevher ihraç edildi

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, Türkiye'den 2021 yılı Şubat ayında toplam 305 milyon 402 bin dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Verilere göre, ürün grupları bakımından geçen ay en çok ihracat, 217,2 milyon dolarla 'altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası'nda yaşandı. Onu, 37,7 milyon dolarla 'işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın', 12,4 milyon dolarla 'pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı', 11,2 milyon dolarla 'gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası' takip etti.

Şubatta en fazla mücevher ihracatı, 56 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilirken, onu 49,9 milyon dolarla ABD, 30,6 milyon dolarla Hong Kong, 19,3 milyon dolarla Kırgızistan ve 19,1 milyon dolarla Mısır izledi.