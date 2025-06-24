Sunan Gürok YK Başkan Vekili Argat: İhracatta inanılmaz daralmayı hissediyoruz
KUTSO YK Başkanı ve Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, ihracattaki daralmayı pazar çeşitlendirmesi yaparak aşmaya çalıştıklarını belirtirken, “İnanılmaz daralmayı bu sene olağanüstü hissediyoruz” dedi. ABD pazarına odaklandıklarını anlatan Argat, bölgesel değil sektörel teşviklere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Sevilay ÇOBAN
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda GÜROK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, kentin uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik geleceğine yönelik stratejik politikalar ve proje önerilerini içeren Kütahya Kalkınma Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.
Plana dair detaylar hakkında konuşan Argat, dolar kuru, ihracat, ekonomik konjonktür, turizm sektörünün gidişatı ve pazar hedeflerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esin Güral Argat, teşvik sistemindeki son gelişmeleri değerlendirerek, “Eskiden beri daha az gelişmiş bölgeleri daha yüksek teşvikler veriliyor. Benim kanaatim bölgesel teşvikten çıkılması gerekiyor. Artık sektörel teşvike dönmeliyiz.
Teşvik politikalarına baktığımızda aslında doğru desteklerin verildiği sektörlerin geliştiğini de görüyoruz. Daha önce turizme teşvikler verildi ve sektörün bugününe gelmesi sağlandı. O doğru bir politikaydı” diye konuştu. Savunma sanayinin stratejik önemine vurgu yapan Argat, ikincil önemdeki diğer sektörün sağlık olduğunu ve bunu da en net şekilde pandemi döneminde görüldüğünü vurguladı.
“Süreci yönetmek için pazar çeşitliliği şart”
2024’te de bu sene de %80- 85 kapasiteyle çalıştıklarını anlatan Argat, “İhracat kabiliyetimiz yüksek. Bu oran da nispeten iyi bir oran ancak inanılmaz daralmayı bu sene olağanüstü hissediyoruz. Biz bu kadar daralmayı hiç öngörmedik. Bu süreci yönetmek için de pazar çeşitliliği yaratarak, sadece belli bir bölgeye bağımlı kalmamak gerekiyor. Avrupa Birliği bildiğiniz gibi Türkiye’nin en ucuz pazarı” dedi.
Çözüm: Yeni kanal Horeka, yeni pazar ABD Argat, çözümü Amerika Birleşik Devletleri’ne yatırım yapmakta bulduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ”Orada satış dağıtım kanalı şirketimiz var, showroomumuz var, depomuzu kurduk orada. Dolayısıyla oraya da bir Amerikan şirketi gibi hareket etmemiz lazım. Çünkü buradan sattığınız zaman bir ihracatçı oluyorsunuz ve oradaki dağıtıcıların elinde kalıyorsunuz. Onlar da sadece fiyata bakarlar.
O nedenle biz kendi satış dağıtım kanallarımızı oluşturduk. Showroom’u pandemi döneminde New York’ta, depoyu da New Jersey’de 1,5 yıl önce açtık. Ve alan çeşitlendirmesiyle Horeka yatırımı yaptık. Biz daha çok ev grubundaydık şimdi Horeka’ya geçtik. Yatırım yapmadığımız bir dönemimiz hiç yok. Çünkü yapma zorundasınız. Kanallarınızı çeşitlendirmek, pazarınızı çeşitlendirmek durumundasınız doğru bir şekilde. Dolayısıyla bizim fokusumuz; kanal anlamında Horeka, pazar anlamında Amerika.”
“Yerelleştirmeden satamayız”
“ABD pazarında 50 tane Türkiye var” diyen Argat, “Dolayısıyla muazzam büyük bir pazar. Düşünsenize dünyanın ürettiğinin üçte birini Amerika Birleşik Devletleri kendisi üretiyor. Bizim ticaretimize baktığımızda da aslında neredeyse hiçbir şey satamıyoruz. Çünkü biz kendi ürettiğimiz ürünün ürettiğimiz haliyle her yerde satacağını düşünüyoruz ama öyle bir şey yok.
Oranın tüketim alışkanlıklarını, standartlarını anlamak gerekiyor. Büyüklüğünü, ambalaj tipini, üzerindeki yazıları oraya göre yerelleştirmemiz gerekiyor. Bunu çok az firma yapıyor, yapmıyor. Mesela Çin de çok muazzam bir pazar. Türkiye’den Çin’e giremiyoruz. Girmesi olağanüstü zor bir pazar. Ama bunları yapmak zorundayız. Pazar çeşitliliği her zaman nefes aldırır” diye konuştu.
Dijitale 25 milyon dolar yatırım planı
Pazar daralması sorunlarına da değinen Argat, “Yatırım iştahında Türkiye’nin koşullarından bağımsız olarak ilerleyen bir Avrupa konusu var. Avrupa çok daralmış ve doygunluk seviyesine ulaşmış bir pazar. Özellikle bu son dönemde savaş konusu her sektörü etkiliyor. Hem içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür nedeniyle hem de dünyanın içinde bulunduğu gidişat doğal olarak yatırım iştahını da düşürüyor. Öte yandan, grup olarak ‘hiç yatırım yapmıyoruz’ dediğimiz zamanlarda bile yenileme ve kapasite artırma yatırımlarımız vardı. Son iki yılda dijital dönüşüme yaklaşık 9 milyon dolar yatırım yaptık. Toplamda yatırımı 25 milyon dolara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
“2 saniye de tekliflendiriyoruz”
Argat, sanayi üretiminin otonom teknolojilerle güncellenmesi gerektiğine işaret ederek, şunları anlattı: “Bütün şirketlerin organizasyon şemalarının buna göre yenilenmesi lazım. Bu tür yenilikçi teknolojilerden şirketler nasıl fayda sağlayacak ve nasıl katma değer yaratacak ona bakmalı. Bu sadece kaynak ayırmakla olmuyor. Tam anlamıyla bir kültürel dönüşüme ihtiyaç var. Geçtiğimiz iki yıldır biz bu alanda çok çalışmalar yapıyoruz. Uçtan uçağa bütün süreçlerimizi tekrardan tanımladık. Bir yapay zekâ ekibi kurduk. Bu sayede mesela tekliflendirme işini 2 saniye içinde tamamlıyoruz.”
Yeni sektörler eklenecek “İçinde bulunduğumuz sektörlerde derinlemesine büyümek istiyoruz” diyen Argat, “FMCG için yeni girdiğiniz bir alan ve bizim için çok cazip bir alan ve orada büyüme stratejimiz var. Üzerinde çalıştığımız birkaç sektör var ama onları şimdilik dile getirmiyoruz. Cam ve ambalajda büyüme devam ederken, turizmde Maldivler’de büyüme planımız var.
Turizmi de kendi içerisinde çeşitlendireceğiz, pazarı ve markalar arası dağılımı çeşitlendireceğiz. Kriz döneminde eğer detaya hakim değilseniz ve mikro yönetim yetkinliğiniz yoksa ipin ucunu kaçırabiliyorsunuz. Yeni dünya düzeninde uzun vadeli planlarını yapıp, onları rakamladırmanın bir karşılığı yok” dedi. Türkiye dışındaki yatırımlara da sıcak baktıklarını kaydeden Argat, büyümenin bu şekilde daha anlamlı hale geldiğini söyledi.
Kur düşüklüğü turizmi de etkiliyor
Turizm sezonunun gidişatı hakkında da konuşan Esin Güral Argat, İran-İsrail savaşının henüz sektöre etkisinin hissedilmediğini aktardı. Argat, “Talep anlamında sezona iyi başladık. Öte yandan kârlılık oranları çok düşük. Turizm iyi bir sektörken maliyetler artmaya devam ediyor ancak tur operatörlerinin baskısıyla bunu fiyatlara yansıtamıyoruz. Döviz kuru düşüklüğü ihracatçıyı etkilediği gibi turizmi de oldukça etkiliyor. Geçen yıla kıyaslarsak daha kötü durumdayız. Hedeflerde % 5-10 arasında bir sapma olsa da tutturabiliriz diye düşünüyoruz" dedi. Argat, özellikle Avrupalılarda para harcamama eğiliminin olduğunu söyledi.
“Kütahya, kalkınmaya girişimcilikle başlayacak”
Kütahya Kalkınma Planı’nı kentin hem kendi özgün ihtiyaçlarına hem de ulusal hedeflere katkı sağlayacak 6 ayaklı bir stratejik dönüşüm öngörüyor. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, “Kütahya, sahip olduğu jeostratejik konuma, sanayideki köklü birikimine ve kültürel zenginliğine rağmen 2017’den bu yana ekonomik anlamda ivme kaybetti. Küçük adımlarla ilerlemek yetmez.
Büyük ve kararlı bir dönüşüme ihtiyacımız” derken, sanayi, turizm ve tarımda yeni atılımlara gereksinim duyan kentin en önemli sorunlarının başında iş gücünün kente kazandırılması olduğunu vurguladı. Argat, girişimcilik ekosisteminin geliştirerek ivmeyi hızlandırmak istediklerini anlatarak, işe ilk adımı da yarın başlayacak girişimcilik programıyla atacaklarını kaydetti. KUTSO raporunda ilin büyüme patikasını onarmak ve yüksek katma değerli kulvara taşımak için üç kritik kaldıraç alanı tanımlanıyor.
Bunlardan ilki; Kütahya ile özdeş seramik sektöründe ileri malzeme dönüşümünü gerçekleştirmek ve geleneksel ustalığı pil kaplama, tıbbi ve zırh seramiğine taşımak. İkincisi; bor madeni zenginliğini katma değerli kimyasallara dönüştürmek ve lityum-borat, bor nitrür gibi niş ürünler üretmek. Üçüncüsü ise otomotiv yan sanayiini Bursa- Eskişehir-Manisa eksenine entegre ederek özellikle elektrikli araç tedarik zinciri için metal-plastik ve yazılım tabanlı modüllerin geliştirilmesi.
Argat, “Rapor yalnızca sorunları tespit etmiyor; uygulanabilir, zamanlaması net ve kurumlar arası uyumu önceleyen politikalar da öneriyor. Bu çalışmayı ortak akla ve kolektif iradeye dayanan bir davet olarak görüyoruz. Tüm kamu kurumlarını, özel sektörü, akademiyi, yerel yönetimleri ve sivil toplumu bu vizyona ortak olmaya davet ediyoruz. Bu stratejik adımlar doğrultusunda, Türkiye için üretmeye, Kütahya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.