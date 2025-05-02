Sunar Un, ürünlerini Gaziantep’te baklava ustaları ile buluşturdu
6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan un fabrikasını yeniden inşa ederek, teknoloji geliştirme ve 10 milyon dolarlık yatırımla nitelikli un çeşitliliğini artıran Sunar Un, ürünlerini ‘Baklavanın Başkenti’ Gaziantep’te ustalarla buluşturdu. Gaziantep Gastronomi Akademisi, BULLA Uygulama Restoranı ve Sunar Un iş birliğiyle “Lezzet ve Ustalık Buluşması” etkinliğinde çok sayıda baklava ustası farklı ürünler için geliştirilen unlarla mutfak çalışması yaptı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Sunar Un Genel Müdürü Mustafa Topal, Anadolu’nun eşsiz lezzetlerini yaşatma ve geliştirme çerçevesinde gıda sektörünün yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “50 yılı aşkın deneyimimizi Ar-Ge ve Ür-Ge departmanlarımızın çalışmalarıyla güçlendirdik. Nitelikli un ve ürün çeşitliliğinde Türkiye’ye modern bir tesis kazandırdık. Geleneksel lezzetlerimizi geleceğe taşıyan anlayışımızla sektör işletmeci ve ustalarımızın yanındayız” dedi.
Genel Müdür Topal, “Lezzet ve Ustalık Buluşması etkinliğiyle özel baklavalık un çeşitlerimizi ve farklı kullanım alanlarına hitap eden yenilikçi un çeşitlerimizi sektör profesyonellerinin beğenisine sunduk. Ustalarımızla birlikte gelecekte bu sektörde olacak gençlerimizle de bir araya geldik. Ürünlerimize gösterilen ilgiden memnunuz. Ustalarımızın geri bildirimlerini çok önemsiyoruz. En lezzetli sürdürülebilir ürünler için bu etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.