Sunar Un, ürünlerini Gaziantep’te baklava ustaları ile buluşturdu

Güneş DOĞDU SOYLU

Sunar Un Genel Müdürü Mustafa Topal, Anadolu’nun eşsiz lezzetlerini yaşatma ve geliştirme çerçevesinde gıda sektörünün yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “50 yılı aşkın deneyimimizi Ar-Ge ve Ür-Ge departmanlarımızın çalışmalarıyla güçlendirdik. Nitelikli un ve ürün çeşitliliğinde Türkiye’ye modern bir tesis kazandırdık. Geleneksel lezzetlerimizi geleceğe taşıyan anlayışımızla sektör işletmeci ve ustalarımızın yanındayız” dedi.

Genel Müdür Topal, “Lezzet ve Ustalık Buluşması etkinliğiyle özel baklavalık un çeşitlerimizi ve farklı kullanım alanlarına hitap eden yenilikçi un çeşitlerimizi sektör profesyonellerinin beğenisine sunduk. Ustalarımızla birlikte gelecekte bu sektörde olacak gençlerimizle de bir araya geldik. Ürünlerimize gösterilen ilgiden memnunuz. Ustalarımızın geri bildirimlerini çok önemsiyoruz. En lezzetli sürdürülebilir ürünler için bu etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.