Süper Lig'de gelirler yüzde 30 arttı

12 Kasım 2019

Türkiye'de futbol ekonomisine yönelik önemli veri kaynakları arasında yer alan EkoLig'in 2017/2018 sezonunu konu alan 4. saysı kamuoyu ile paylaşıldı. Aktif Bank ve Passolig'in katkılarıyla hazırlanan EkoLig'in yeni sayısının tanıtıldığı lansman ekonomi ve spor camiasını da bir araya getirdi.



Türk futbolunun fotoğrafını çeken rapor, futbol ekonomisinin 3 büyük gelir kalemi olan maç günü gelirleri, ticari gelirler ve naklen yayın gelirleri üzerinden ve Süper Lig’i Avrupa ligleri ile karşılaştırıyor. Rapora göre, Süper Lig kulüpleri geride bıraktığımız futbol sezonunda 4,2 milyar TL(Yaklaşık 650 milyon euro) gelir elde etti. Bu rakam bir önceki sezon 3,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Avrupa'da gelirlerin yüzde 70'i, 5 büyük lige akıyor

Avrupa'da ve dünyada futbol gelirleri pastasından en fazla pay alan İngiltere Premier Ligi'nin geçtiğimiz sezonki toplam gelirleri 5,6 milyar euro oldu. İngiltere'nin ardından, La Liga (İspanya) 4,7 milyar euro, Almanya Bundes Liga (Almanya) 3,4 milyar euro, Serie A (İtalya) 2,4 milyar euro ve Ligue 1 (Fransa) 1,7 milyar euro ile sıralandı. Pazar büyüklüğü 18 milyar Euro’ya ulaşan Avrupa’nın 5 büyük ligi, UEFA bünyesindeki 53 futbol liginin toplam gelirlerinin de yüzde 70’ini oluşturuyor.

Sümer: Gelirlerde gözle görülür bir artış yaşandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in toplam gelirlerinin yüzde 30 oranında büyüdüğünü aktaran Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, "Süper Lig maç günü gelirlerinde 100 milyon TL’ye yakın bir artış oldu. Seyirci ortalaması 14 binlere ulaşan Süper Lig’in maç günü gelirleri 500 milyon TL’ye yaklaşırken, ticari gelirler ve naklen yayın gelirlerinde de gözle görülür bir artış yaşandı” dedi.

Kazancı : ‘Avrupa’da gelirlerin yüzde 70’ini beş büyük lig oluşturuyor’

EkoLig Futbol Ekonomisi Raporu’nda yer verdikleri bilgiler ışığında bir sunum yapan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, hazırladıkları raporla Süper Lig temsilcilerinin küresel futbol endüstrisinin rekabet ortamında hem sportif hem de finansal anlamda nerede olduğunu analiz etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Galatasaray gelirde de zirvede

Süper Lig’in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelirlerde de zirvede yer aldı. 2017-2018 sezonunda 517,2 milyon TL olan gelirlerini yüzde 76 oranında artırarak 2018-2019 sezonunda 908,5 milyon TL’ye yükselten sarı-kırmızılılar, ligin hem sahada hem de finansal tablolarında en çok kazanan takımı oldu.

2017-2018 futbol sezonundaki 514,2 milyon TL geliri ile 4 büyükler arasındaki gelir sıralamasında olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yeşil sahalarda inişli-çıkışlı bir performans gösterse de gelirlerini yüzde 35 oranında artırarak 694,3 milyon TL ulaştırdı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Trabzonspor’da istikrarlı büyüme devam ediyor

Son 3 sezondur istikrarlı bir şekilde finansal büyüme sağlayan Trabzonspor gelirlerini yüzde 55 oranında artırarak 205,4 milyon TL’den 318,3 milyon TL’ye ulaştırdı. Bordo mavili ekibin en fazla gelir artışı ticari gelir kaleminde oldu. 2017-2018 sezonunda ticari gelirleri 78,3 milyon TL olan Karadeniz temsilcisi, ticari gelirlerini 2 katına çıkararak 156,4 milyon TL’ye ulaştırdı.

2017-2018 futbol sezonunda elde ettiği 729,1 milyon TL gelirle 4 büyükler arasındaki finansal yarışta birinci olan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda %15 oranında gelir kaybı yaşayarak 622,7 milyon TL kazandı. Siyah beyazlılar, finansal tablolarda da zirveden 3. sıraya geriledi.

Maç günü gelirlerinin yüzde 87’si dört büyüklerin

2016-2017 sezonunda 261,5 milyon TL olan Süper Lig’in maç günü gelirleri son iki sezonda yükselişe geçti. 2017-2018 sezonunda yüzde 52’lik artışla 396,3 milyon TL olan maç günü gelirleri, 2018-2019 sezonunda da yüzde 24 yükselerek 491,1 milyon TL’ye ulaştı.

165,8 milyon TL maç günü geliri elde eden Galatasaray bu alanda da zirvede yer alırken, Fenerbahçe 139,9 milyon TL, Beşiktaş 97,5 milyon TL, Trabzonspor ise 23,3 milyon TL gelir sağladı.