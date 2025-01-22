SuperFresh, gıda kaybını yüzde 94 önlemeyi planlıyor
Türkiye’nin önde gelen dondurulmuş gıda markası SuperFresh, son üç yılda tonaj bakımından yüzde 50 büyüme gösterdi. Firma, ayrıca üretim prosesiyle gıdaların tarladan tabağa kadarki süreçteki kayıpları yüzde 94 önlemeyi hedefliyor. Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, inovasyon odağında 50 yeni ürünü tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Altınkılıç, “Son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve 3 kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane ulaşarak, büyümemizi sürdürdük. Son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörü en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu” dedi.
Ürün portföyünü genişletiyor
Pazarlama stratejilerini oluştururken tüketici iç görülerini ve yükselen trendleri yakından takip ettiklerini belirten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan da yeni kampanyalarını tanıttı. Doğan, “Akşama ne yiyeceğiz? ya da ‘Dolapta yemek yapmak için ne var?’ gibi günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı sorular kampanyamızın çıkış noktası oldu.
‘Dolapta Ne Var?’ ile yenilikçi ve geniş ürün çeşitliliğimizin yanı sıra ‘güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, pratiklik, erişilebilirlik ve liderlik’ değerlerimizle tüketiciye sesleniyoruz” diye konuştu. SuperFresh’in uzun süredir birlikte işbirliği yaptıklarını ileten Refika Birgül de konuşmasında dondurulmuş ürünlerin pratikliğinin yanı sıra gıda israfıyla mücadelede de önem taşıdığını vurguladı.