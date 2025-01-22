SuperFresh, gıda kaybını yüzde 94 önlemeyi planlıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Altınkılıç, “Son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyüme­si ve 3 kat ciro artışının yanı sı­ra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane ulaşarak, bü­yümemizi sürdürdük. Son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penet­rasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörü en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu” dedi.

Ürün portföyünü genişletiyor

Pazarlama stratejilerini oluştururken tüketici iç görü­lerini ve yükselen trendleri ya­kından takip ettiklerini belir­ten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan da yeni kampan­yalarını tanıttı. Doğan, “Akşa­ma ne yiyeceğiz? ya da ‘Dolap­ta yemek yapmak için ne var?’ gibi günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı sorular kam­panyamızın çıkış noktası oldu.

‘Dolapta Ne Var?’ ile yenilik­çi ve geniş ürün çeşitliliğimi­zin yanı sıra ‘güven, sürdürü­lebilirlik, inovasyon, pratik­lik, erişilebilirlik ve liderlik’ değerlerimizle tüketiciye ses­leniyoruz” diye konuştu. Su­perFresh’in uzun süredir bir­likte işbirliği yaptıklarını ileten Refika Birgül de konuş­masında dondurulmuş ürün­lerin pratikliğinin yanı sıra gıda israfıyla mücadelede de önem taşıdığını vurguladı.