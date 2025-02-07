‘Şüphe’siz para göndermeyin

Hamide HANGÜL

Yapay zekânın hızlı geli­şimiyle riskler, suçlar, tehditler ve zararlar da değişti. Bunlardan biri maki­ne öğrenmesiyle ses klonlama­nın kötü amaçlı kullanılması. Siber sahtekarlar, bir arkada­şınızın, ailenizden birinin ya da çocuğunuzun acil paraya ihtiyacı olduğunu düşündü­rerek sizi kandırabilir.

Ayrıca, veri hırsızlığında da artış ya­şandığına işaret ediliyor. Bili­şim suçlarına kesilen cezalar son bir yılda iki kat artsa da ha­len yapılan ihbarlar düşük se­viyede. Kişisel Verileri Koru­mu Kurumu (KVKK) verileri­ne göre, 2024 yılında ihbar ve şikayetler 8 bin 186, veri ihlal bildirim 281 tane olurken, Ku­rul’un kestiği cezalar 2023 yı­lında 241,08 milyon TL’den, 2024 yılında 552,7 milyon TL’ye yükseldi.

Uzmanlar, bu­nun nedenini, kişilerin nereye başvuracağını tam olarak bi­lememesi, zararın tazmin edi­lemeyeceği düşüncesi ve alay edilme endişesi olarak göste­riyor. Yapay zekâ baş döndürü­cü bir hızla gelişirken yaşanan dijital suçlar ve korunma yön­temlerini bilişim hukukçu­su ve Kurt Gürler Partners’ın Yönetici Ortağı Avukat Özlem Kurt’la konuştuk.

“Suçlar değişti mücadele de değişmeli”

Makine öğrenmesiyle suç­lar ve zararların da değiştiğine işaret eden Özlem Kurt, “O ne­denle bunlarla uğraşma yön­temlerinin de kaçınılmaz de­ğişmesi gerekir. Nitekim bili­şim hukukuyla özel ilgilenen mahkemeler kuruldu. Cum­hurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı ku­rulmasına karar verildi. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi siber güvenliğin düzenlenmesine, bu risklerle baş etme yöntem­lerine hazırlıklı olmaya ihtiyaç var. Bireyler kadar artık ülke­ler için de birer güvenlik konu­su” ifadelerini kullandı.

“Anne daha şüpheci yaklaşmalı”

Bugün gelinen noktada ya­pay zekânın artık insan gibi ha­reket edebildiğine işaret eden Özlem Kurt, “Telefonda ko­nuştuğunuz kişi gerçekten siz çocuğunuz mu ayırt geçmek güçleşiyor. Yani ‘anne bana pa­ra gönderir misin’ dediğinde, sizi arayan ve yardım isteyen ses aslında bir yapay zekâ ola­bilir. O nedenle aile içindeki ilişkiler artık çok önemli.

Te­lefonun ucundaki ses, ‘para gönder’ dediğinde annenin ar­tık daha şüpheci yaklaşması gerekiyor. O nedenle çocuğu­nuzla aranızda şifreli bir keli­me oluşturun. ‘Parolayı söyle’ diyebilirsiniz. Kimsenin bil­meyeceği bir parola. Mesela limon. Limon demezse bilin ki o konuştuğunuz ses sizin ço­cuğunuz değil. Bir de çocuğu­nuz başka bir hesap numarası veriyorsa para göndermeniz için anne şüphelenmeli. Çün­kü o ses de yapay zekâ… Bunlar tabii ütopik geliyor ancak ol­ması gereken şeyler” diye ko­nuştu.

“8 bin bildirim var, bir o kadar da bildirilmeyen”

Yine son dönemde verile­rin çalınmasına yönelik şi­kayetlerde de artış olduğuna işaret eden Özlem Kurt, “Son dönemde teknolojinin hızlı gelişmesiyle bu tür dolandı­rıcılıklar çok hızlı arttı.

Pos­ta kutunuza bir e-posta düştü, gerçekten o mail doğru kişi­den mi geliyor. O nedenle in­sanlar çok daha dikkatli olma­lı. Çift doğrulama, bazen üçlü doğrulamayla güvenlik artı­rılmaya başladı. KVK verile­rine göre, bilişim suçlarına ve­rilen cezalarda artış var. Bu da çok önemli bir gösterge. İhbar bildirimleri de 8 bini geçmiş durumda, ancak bunlar sa­dece bildirilenler.

Bir o kadar da bildirilmeyenler var” diye konuştu. Tüm bunların bili­şim suçları yerine, geleneksel mevzuata göre halen dolan­dırıcılık olduğuna işaret eden Kurt, “Yani mahkeme dosya­sının listesinde halen dolan­dırıcılık olarak görülüyor” dedi. Kurt, veri hırsızlarının, daha çok teknoloji ya da e-ti­caret şirketlerine gider gibi bir yanılgı olduğunu belirte­rek, “Hayır, her ölçekten, her sektörden şirketlere veri ihla­li söz konusu oluyor. Artık ha­ckerlık çünkü uluslararası bir gelir kaynağı ve çok ciddi fid­yeler söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Dava açmak için savcılık şikayeti gerekiyor”

Siber saldırıya uğrayan kişilerin öncelikle çok hızlı davranması ve savcılığa suç duyurusunda bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizen Özlem Kurt, “Birinci adım savcılığa şikâyet. Çünkü bunu yapmadan dava açamıyoruz. Şayet yurt dışı kaynaklıysa, bankalarla iletişim önemli. Buradaki bankayla, yurt dışındaki muhabir bankayı irtibatlandırılmalı. Muhabir bankaya para transferini hesaba geçirmediyse durdurma kararı aldırmaya çalışılabilir. Ancak bunlar çok hızlı yapılmalı.

Çünkü siber güvenlikteki dolandırıcılık mekanizması çok geniş ve çok uluslararası. O nedenle ne kadar hızlı aksiyon alırsanız gücünüzün yettiği yerden durdurabilirsiniz. Şayet bu bir şirketse, şirkete dair bilgimiz varsa oradan da şikayet mekanizmasını işletebiliyoruz. Mevzuatlar bu konuda geliştikçe bunların önüne geçmek, hukuki süreci işletmek daha kolaylaşacak. Ancak risk gerçekleştikten sonra çok zor. Peki nasıl olmayacak? Bu noktada gizlilik ve güvenlik el ele diyorum” diye konuştu.

“Gittiğiniz her yerden konum vermeyin”

Birçok kişinin artık Instagram’da fotoğraf etiketlemesini kaldırdığına işaret eden Özlem Kurt, “Bir de her gittiğimiz yerde bir konumumuzu veriyoruz. Bunu vermemeyi öğrenmemiz lazım. Gizlilik dediğimiz şey mahremiyet. Yakın gelecekte, en önemli kelime mahremiyet olacak. İnsanların ve şirketlerin kendi mahremiyetlerine sahip çıkmayı öğrenmesi gerek” uyarısı yaptı.