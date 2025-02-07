‘Şüphe’siz para göndermeyin
Yapay zekanın yükselişi verimliliğin yanı sıra, riskleri de artırıyor. Ses klonlayarak “Anne para gönder” dolandırıcılığının arttığını söyleyen bilişim hukukçusu Özlem Kurt, “Çocuğunuzla konuşurken sadece ikinizin bildiği bir şifre oluşturun. Başka hesap verirse şüphelenin” dedi.
Hamide HANGÜL
Yapay zekânın hızlı gelişimiyle riskler, suçlar, tehditler ve zararlar da değişti. Bunlardan biri makine öğrenmesiyle ses klonlamanın kötü amaçlı kullanılması. Siber sahtekarlar, bir arkadaşınızın, ailenizden birinin ya da çocuğunuzun acil paraya ihtiyacı olduğunu düşündürerek sizi kandırabilir.
Ayrıca, veri hırsızlığında da artış yaşandığına işaret ediliyor. Bilişim suçlarına kesilen cezalar son bir yılda iki kat artsa da halen yapılan ihbarlar düşük seviyede. Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK) verilerine göre, 2024 yılında ihbar ve şikayetler 8 bin 186, veri ihlal bildirim 281 tane olurken, Kurul’un kestiği cezalar 2023 yılında 241,08 milyon TL’den, 2024 yılında 552,7 milyon TL’ye yükseldi.
Uzmanlar, bunun nedenini, kişilerin nereye başvuracağını tam olarak bilememesi, zararın tazmin edilemeyeceği düşüncesi ve alay edilme endişesi olarak gösteriyor. Yapay zekâ baş döndürücü bir hızla gelişirken yaşanan dijital suçlar ve korunma yöntemlerini bilişim hukukçusu ve Kurt Gürler Partners’ın Yönetici Ortağı Avukat Özlem Kurt’la konuştuk.
“Suçlar değişti mücadele de değişmeli”
Makine öğrenmesiyle suçlar ve zararların da değiştiğine işaret eden Özlem Kurt, “O nedenle bunlarla uğraşma yöntemlerinin de kaçınılmaz değişmesi gerekir. Nitekim bilişim hukukuyla özel ilgilenen mahkemeler kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına karar verildi. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi siber güvenliğin düzenlenmesine, bu risklerle baş etme yöntemlerine hazırlıklı olmaya ihtiyaç var. Bireyler kadar artık ülkeler için de birer güvenlik konusu” ifadelerini kullandı.
“Anne daha şüpheci yaklaşmalı”
Bugün gelinen noktada yapay zekânın artık insan gibi hareket edebildiğine işaret eden Özlem Kurt, “Telefonda konuştuğunuz kişi gerçekten siz çocuğunuz mu ayırt geçmek güçleşiyor. Yani ‘anne bana para gönderir misin’ dediğinde, sizi arayan ve yardım isteyen ses aslında bir yapay zekâ olabilir. O nedenle aile içindeki ilişkiler artık çok önemli.
Telefonun ucundaki ses, ‘para gönder’ dediğinde annenin artık daha şüpheci yaklaşması gerekiyor. O nedenle çocuğunuzla aranızda şifreli bir kelime oluşturun. ‘Parolayı söyle’ diyebilirsiniz. Kimsenin bilmeyeceği bir parola. Mesela limon. Limon demezse bilin ki o konuştuğunuz ses sizin çocuğunuz değil. Bir de çocuğunuz başka bir hesap numarası veriyorsa para göndermeniz için anne şüphelenmeli. Çünkü o ses de yapay zekâ… Bunlar tabii ütopik geliyor ancak olması gereken şeyler” diye konuştu.
“8 bin bildirim var, bir o kadar da bildirilmeyen”
Yine son dönemde verilerin çalınmasına yönelik şikayetlerde de artış olduğuna işaret eden Özlem Kurt, “Son dönemde teknolojinin hızlı gelişmesiyle bu tür dolandırıcılıklar çok hızlı arttı.
Posta kutunuza bir e-posta düştü, gerçekten o mail doğru kişiden mi geliyor. O nedenle insanlar çok daha dikkatli olmalı. Çift doğrulama, bazen üçlü doğrulamayla güvenlik artırılmaya başladı. KVK verilerine göre, bilişim suçlarına verilen cezalarda artış var. Bu da çok önemli bir gösterge. İhbar bildirimleri de 8 bini geçmiş durumda, ancak bunlar sadece bildirilenler.
Bir o kadar da bildirilmeyenler var” diye konuştu. Tüm bunların bilişim suçları yerine, geleneksel mevzuata göre halen dolandırıcılık olduğuna işaret eden Kurt, “Yani mahkeme dosyasının listesinde halen dolandırıcılık olarak görülüyor” dedi. Kurt, veri hırsızlarının, daha çok teknoloji ya da e-ticaret şirketlerine gider gibi bir yanılgı olduğunu belirterek, “Hayır, her ölçekten, her sektörden şirketlere veri ihlali söz konusu oluyor. Artık hackerlık çünkü uluslararası bir gelir kaynağı ve çok ciddi fidyeler söz konusu” ifadelerini kullandı.
“Dava açmak için savcılık şikayeti gerekiyor”
Siber saldırıya uğrayan kişilerin öncelikle çok hızlı davranması ve savcılığa suç duyurusunda bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizen Özlem Kurt, “Birinci adım savcılığa şikâyet. Çünkü bunu yapmadan dava açamıyoruz. Şayet yurt dışı kaynaklıysa, bankalarla iletişim önemli. Buradaki bankayla, yurt dışındaki muhabir bankayı irtibatlandırılmalı. Muhabir bankaya para transferini hesaba geçirmediyse durdurma kararı aldırmaya çalışılabilir. Ancak bunlar çok hızlı yapılmalı.
Çünkü siber güvenlikteki dolandırıcılık mekanizması çok geniş ve çok uluslararası. O nedenle ne kadar hızlı aksiyon alırsanız gücünüzün yettiği yerden durdurabilirsiniz. Şayet bu bir şirketse, şirkete dair bilgimiz varsa oradan da şikayet mekanizmasını işletebiliyoruz. Mevzuatlar bu konuda geliştikçe bunların önüne geçmek, hukuki süreci işletmek daha kolaylaşacak. Ancak risk gerçekleştikten sonra çok zor. Peki nasıl olmayacak? Bu noktada gizlilik ve güvenlik el ele diyorum” diye konuştu.
“Gittiğiniz her yerden konum vermeyin”
Birçok kişinin artık Instagram’da fotoğraf etiketlemesini kaldırdığına işaret eden Özlem Kurt, “Bir de her gittiğimiz yerde bir konumumuzu veriyoruz. Bunu vermemeyi öğrenmemiz lazım. Gizlilik dediğimiz şey mahremiyet. Yakın gelecekte, en önemli kelime mahremiyet olacak. İnsanların ve şirketlerin kendi mahremiyetlerine sahip çıkmayı öğrenmesi gerek” uyarısı yaptı.