Supracap’tan teknolojiye 90 milyon dolarlık yatırım
Yerli ve milli süperkapasitör teknolojisi geliştiren Supracap, 2025’te seri üretime hazırlanıyor. 2025’in son çeyreğinde 1.500 MWh kapasiteyle üretime başlanmayı hedefleyen şirket, toplamda 90 milyon dolar yatırımla 2027’de de ‘Made in Türkiye’ etiketli süperkapasitör bataryaların ihracatına hazırlanıyor.
Özlem Sarsın
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanması için hücre dahil yerli ve milli süperkapasitör teknolojisi geliştirmeyi hedefleyen Supracap, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen geniş katılımlı toplantıda pilot sistemin performansını Menderes Tekstil’e ait RES sahasında ortaya koydu.
Bu yılın sonunda inşaatına başlayacağı tesiste 2025’te seri üretime geçecek şirket, tesiste batarya hücresi de dâhil ilk etapta 1.500 MWh kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Şirket, sektördeki fırsatlarla birlikte 2028'e kadar 5.000 MWh üretim kapasitesine ulaşmayı öngörüyor.
“Yerli ve milli üretimle yeni bir dönem başlatacağız”
Supracap’ın enerjiyi daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde depolamak için yerli teknolojiler geliştirme hedefiyle kurulduğunu söyleyen Supracap Enerji Kurucu Ortağı Bihter Koçum, süperkapasitör teknolojisini hücre dâhil tamamen yerli ve milli üretimle Türkiye’de geliştirerek bu alanda yeni bir dönem başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.
Süperkapasitör teknolojisinde dünyanın önemli oyuncularından Enercap Energy ile iş ortaklığı yaptıklarını ve ilk adım olarak, 23 Eylül 2024’te Menderes Tekstil’in Aliağa’daki RES tesisine 2 MWh’lık süperkapasitör enerji depolama sistemi kurduklarını belirten Koçum, “Alternatif depolama teknolojilerinin geliştirilmesi, yurt içinde üretilmesi ve ihraç edilmesi, enerji arz güvenliği, tedarik zinciri güvenliği ve rekabetçi bir piyasa oluşturulması açısından kritik bir rol üstleniyor, enerji ve sanayi sektörlerimiz açısından stratejik bir atılım fırsatı sunuyor.
Biz de bu güçlü potansiyele önemli bir katkıda bulunmak istiyoruz. 2024 sonunda ülkemizin ilk süperkapasitör batarya tesisinin inşasına başlıyoruz. 2025’in son çeyreğinde hücre üretimi dâhil 1.500 MWh kapasite hedefiyle seri üretime başlayacağız. Sektördeki fırsatlarla birlikte 2028’e kadar 5.000 MWh üretim kapasitesine ulaşma ve toplamda 90 milyon dolar yatırım planımız bulunuyor. İlk olarak şebeke ölçekli enerji depolama bataryaları ile üretime başlayarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanmasına odaklanacağız” diye konuştu.
Koçum, “Sadece bir üretim tesisi kurmakla yetinmeyeceğiz, aynı zamanda Ar-Ge merkezi de kurarak, mevcut teknolojilerin geliştirilmesine ve yeni ürünlerin araştırılmasına ağırlık vereceğiz. 2027’de ‘Made in Türkiye’ etiketli süperkapasitör bataryalarımızı ihraç etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin ‘küresel enerji merkezi’ hedefinde, sıfır karbon, küresel ısınma ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik dönüşüm yolculuğunda biz de varız” dedi.
Toplantıda süperkapasitör teknolojisinin detaylarını katılımcılarla paylaşan Supracap Enerji Kurucu Ortağı Hikmet İp de ürettikleri bataryaların ‘sınırları olmayan batarya’ (limit-less battery) olarak tanımlandığını söyledi.
Hikmet İp, süperkapasitör bataryalarda ömür sınırı, sıcaklık sınırı ve hız sınırının ortadan kalktığını ifade ederek, “Süperkapasitör bataryalar kimyasal reaksiyon içermedikleri için teorik olarak sınırsız ömre sahipler ancak her malzemenin bir ömrü olduğunu ve güç elektroniği gibi bileşenleri de göz önünde bulundurarak, biz bataryaların döngü ömrünü 50 bin cycle olarak tanımlıyoruz. Bu bataryaların hız sınırı neredeyse yok” ifadelerini kullandı.
“Türkiye ile iş birliğinden gurur duyuyoruz”
Enercap Energy Pazarlama Direktörü Bilal Sheikh de Abu Dabi ve Dubai’de kurdukları 16 GWh kapasiteli fabrikaların yanı sıra geçtiğimiz hafta Mısır’da benzer bir kurulum için ilk anlaşmaları imzaladıklarını söyledi. 2030 yılında küresel pazar hacimlerini 100 GWh’e ulaştırma hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Sheikh, “Türkiye ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz.
Supracap ile inovasyon odaklı ortaklığımızı daha da ileriye taşıyarak, batarya ekosisteminin geleceğini birlikte şekillendirmeye kararlıyız. Bu adımın, enerji depolama çözümlerine küresel ölçekte yeni bir standart getireceğine inanıyoruz” diye konuştu. Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akça da aile olarak her zaman yeni teknolojilere yatırım yapma konusunda çok iştahlı olduklarını söyleyerek, depolamalı üretim konusunda yatırımlar yapacaklarını kaydetti.