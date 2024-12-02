Supracap’tan teknolojiye 90 milyon TL’lik yatırım

Özlem Sarsın

Yenilenebilir enerji kaynak­larından üretilen ener­jinin depolanması için hücre dahil yerli ve milli süper­kapasitör teknolojisi geliştirme­yi hedefleyen Supracap, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım­cısı Abdullah Tancan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ger­çekleşen geniş katılımlı toplantı­da pilot sistemin performansını Menderes Tekstil’e ait RES saha­sında ortaya koydu.

Bu yılın so­nunda inşaatına başlayacağı te­siste 2025’te seri üretime geçecek şirket, tesiste batarya hücresi de dâhil ilk etapta 1.500 MWh kapa­siteye ulaşmayı hedefliyor. Şir­ket, sektördeki fırsatlarla birlikte 2028'e kadar 5.000 MWh üretim kapasitesine ulaşmayı öngörüyor.

“Yerli ve milli üretimle yeni bir dönem başlatacağız”

Supracap’ın enerjiyi daha gü­venli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde depolamak için yer­li teknolojiler geliştirme hedefiy­le kurulduğunu söyleyen Supra­cap Enerji Kurucu Ortağı Bihter Koçum, süperkapasitör teknolo­jisini hücre dâhil tamamen yerli ve milli üretimle Türkiye’de ge­liştirerek bu alanda yeni bir dö­nem başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Süperkapasitör tekno­lojisinde dünyanın önemli oyun­cularından Enercap Energy ile iş ortaklığı yaptıklarını ve ilk adım olarak, 23 Eylül 2024’te Mende­res Tekstil’in Aliağa’daki RES te­sisine 2 MWh’lık süperkapasitör enerji depolama sistemi kurduk­larını belirten Koçum, “Alternatif depolama teknolojilerinin geliş­tirilmesi, yurt içinde üretilmesi ve ihraç edilmesi, enerji arz güvenli­ği, tedarik zinciri güvenliği ve re­kabetçi bir piyasa oluşturulma­sı açısından kritik bir rol üstleni­yor, enerji ve sanayi sektörlerimiz açısından stratejik bir atılım fır­satı sunuyor.

Biz de bu güçlü po­tansiyele önemli bir katkıda bu­lunmak istiyoruz. 2024 sonunda ülkemizin ilk süperkapasitör ba­tarya tesisinin inşasına başlıyo­ruz. 2025’in son çeyreğinde hücre üretimi dâhil 1.500 MWh kapasite hedefiyle seri üretime başlayaca­ğız. Sektördeki fırsatlarla birlikte 2028’e kadar 5.000 MWh üretim kapasitesine ulaşma ve toplam­da 90 milyon dolar yatırım planı­mız bulunuyor. İlk olarak şebeke ölçekli enerji depolama batarya­ları ile üretime başlayarak, yeni­lenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanmasına odaklanacağız” diye konuştu.

Koçum, “Sadece bir üretim te­sisi kurmakla yetinmeyeceğiz, ay­nı zamanda Ar-Ge merkezi de ku­rarak, mevcut teknolojilerin ge­liştirilmesine ve yeni ürünlerin araştırılmasına ağırlık vereceğiz. 2027’de ‘Made in Türkiye’ etiket­li süperkapasitör bataryalarımı­zı ihraç etmeyi hedefliyoruz. Ül­kemizin ‘küresel enerji merkezi’ hedefinde, sıfır karbon, küresel ısınma ve çevresel risklerin azal­tılmasına yönelik dönüşüm yolcu­luğunda biz de varız” dedi.

Toplantıda süperkapasitör teknolojisinin detaylarını ka­tılımcılarla paylaşan Supracap Enerji Kurucu Ortağı Hikmet İp de ürettikleri bataryaların ‘sınır­ları olmayan batarya’ (limit-less battery) olarak tanımlandığı­nı söyledi.

Hikmet İp, süperka­pasitör bataryalarda ömür sını­rı, sıcaklık sınırı ve hız sınırının ortadan kalktığını ifade ederek, “Süperkapasitör bataryalar kim­yasal reaksiyon içermedikleri için teorik olarak sınırsız ömre sahipler ancak her malzemenin bir ömrü olduğunu ve güç elekt­roniği gibi bileşenleri de göz önünde bulundurarak, biz ba­taryaların döngü ömrünü 50 bin cycle olarak tanımlıyoruz. Bu ba­taryaların hız sınırı neredeyse yok” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile iş birliğinden gurur duyuyoruz”

Enercap Energy Pazarlama Direktörü Bilal Sheikh de Abu Dabi ve Dubai’de kurdukları 16 GWh kapasiteli fabrikaların yanı sıra geçtiğimiz hafta Mısır’da benzer bir kurulum için ilk anlaşmaları imzaladıklarını söyledi. 2030 yılında küresel pazar hacimlerini 100 GWh’e ulaştırma hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Sheikh, “Türkiye ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz.

Supracap ile inovasyon odaklı ortaklığımızı daha da ileriye taşıyarak, batarya ekosisteminin geleceğini birlikte şekillendirmeye kararlıyız. Bu adımın, enerji depolama çözümlerine küresel ölçekte yeni bir standart getireceğine inanıyoruz” diye konuştu. Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akça da aile olarak her zaman yeni teknolojilere yatırım yapma konusunda çok iştahlı olduklarını söyleyerek, depolamalı üretim konusunda yatırımlar yapacaklarını kaydetti.