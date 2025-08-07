Sürdürülebilir büyümemizin en büyük destekçisi Ar-Ge’dir
Akcoat Ar-Ge Direktörü Selçuk Yazan, şirketlerinin Ar-Ge’yi sadece yeni ürün geliştirme süreci olarak değil, aynı zamanda rekabet güçlerini artıran ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyen stratejik bir yatırım alanı olarak gördüklerinin altını çizdi.
Yazan, emaye, seramik, cam, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar ile pigment olmak üzere 5 ana ürün grubunda faaliyet gösterip, bu alanlardaki liderliklerini Ar-Ge’ye olan güçlü bağlılıklarıyla her yıl daha da ileri taşıdıklarını anlattı.
2021 yılında, yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımla Sakarya’da hayata geçirdikleri Ar-Ge kampüslerinin, 10 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezleri arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk Yazan, “Kampüsümüzde; her ürün grubuna özel olarak tasarlanmış emaye, seramik, cam, yapışmaz ve dekoratif kaplama ile pigment laboratuvarlarının yanı sıra bir malzemenin kimyasal, fiziksel ve performans özelliklerini bütünsel şekilde inceleyebildiğimiz ileri düzey karakterizasyon ve analiz laboratuvarı da yer alıyor. Bu yapı, Ar-Ge süreçlerimizde çok yönlü ve derinlemesine bir yaklaşım geliştirmemizi sağlıyor” dedi.
Ar-Ge merkezlerinde görev yapan uzman ekibin performansa dayalı, yüksek katma değerli ve yenilikçi çözümler üretmeye odaklandığını aktaran Selçuk Yazan, “Geliştirdiğimiz teknolojilerle sadece mevcut pazarlara değil, yeni segmentlere de açılmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyona, ciromuzun yüzde 2’sinden fazlasını ayırıyoruz. Bugün 6 kıtada, 65 ülkeye ulaşan bir marka olarak, global ölçekte rekabet avantajı yaratacak sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek ve sektörümüze yön verecek yeniliklerin öncüsü olmak, Ar-Ge vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.
"Ar-Ge harcamalarımız yaklaşık 11 kat arttı"
Teknolojik gelişimin sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğuna inanmaları nedeniyle Ar-Ge yatırımlarını her yıl kararlılıkla artırdıklarını açıklayan Selçuk Yazan, 2019 yılında 5 milyon TL olan Ar-Ge harcamalarını 2024 itibarıyla 58 milyon TL’ye çıkarıp, yaklaşık 11 katlık artış sağladıklarını iletti.
Yalnızca niceliksel değil, niteliksel olarak da büyüyen bu yatırımlar sayesinde; hem ürün çeşitliliğini artırdıklarını hem de küresel ölçekte rekabet avantajı sağlayacak sürdürülebilir çözümler geliştirdiklerini aktaran Yazan, şöyle devam etti: “Ar-Ge yatırımlarımızı yalnızca laboratuvar ekipmanları ve altyapı geliştirme olarak değil, aynı zamanda insan kaynağı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı sistem yatırımları olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz.
Bu anlayışla yıllık Ar-Ge bütçemizin yüzde 60’ından fazlasını doğrudan proje geliştirme, ileri analiz sistemleri, yapay zeka entegrasyonu ve yeni nesil malzeme araştırmalarına yönlendiriyoruz. İnsan kaynağı da bizim için en değerli yatırım kalemlerinden biri.”
“Gelişmeye yön veren bir kurumuz”
Ar-Ge yatırımlarının en büyük kazanımı olarak gelişmeyi sadece takip eden değil, yön veren bir konuma ulaşmaları şeklinde özetleyen Selçuk Yazan, geliştirdikleri yenilikçi formülasyonlar ve süreç teknolojileri sayesinde katma değeri yüksek çözümler sunarak global pazardaki rekabet güçlerini artırdıklarını iletti.
Yazan, “2024 yılında, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan ve katma değer yaratan 31 projeyi hayata geçirirken, uluslararası ölçekte 10 bilimsel makale yayınladık ve 12 yeni patent başvurusu gerçekleştirip 10 patenti tescillendi.
Ar- Ge kampüsünde 3 doktor, 9 doktora öğrencisi, 11 yüksek lisans mezunu, 4 yüksek lisans öğrencisi ve 3 lisans mezunu olmak üzere toplam 30 araştırmacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde 188 Ar- Ge projesi hayata geçirildi. Şu ana kadar 111 patent başvurusu, 22 tescillenmiş patent, 88 tasarım tescili, 15 tamamlanmış TÜBİTAK projesi ve 21 aktif proje ile güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturuldu” dedi.