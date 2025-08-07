Sürdürülebilir büyümemizin en büyük destekçisi Ar-Ge’dir

Yazan, emaye, seramik, cam, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar ile pigment olmak üzere 5 ana ürün grubun­da faaliyet gösterip, bu alanlardaki liderliklerini Ar-Ge’ye olan güçlü bağlılıklarıyla her yıl daha da ileri taşıdıklarını anlattı.

2021 yılında, yaklaşık 10 milyon dolarlık yatı­rımla Sakarya’da hayata geçirdik­leri Ar-Ge kampüslerinin, 10 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezleri ara­sında yer aldığını hatırlatan Sel­çuk Yazan, “Kampüsümüzde; her ürün grubuna özel olarak tasarlan­mış emaye, seramik, cam, yapış­maz ve dekoratif kaplama ile pig­ment laboratuvarlarının yanı sıra bir malzemenin kimyasal, fiziksel ve performans özelliklerini bütün­sel şekilde inceleyebildiğimiz ile­ri düzey karakterizasyon ve analiz laboratuvarı da yer alıyor. Bu yapı, Ar-Ge süreçlerimizde çok yönlü ve derinlemesine bir yaklaşım geliş­tirmemizi sağlıyor” dedi.

Ar-Ge merkezlerinde görev ya­pan uzman ekibin performansa dayalı, yüksek katma değerli ve ye­nilikçi çözümler üretmeye odak­landığını aktaran Selçuk Yazan, “Geliştirdiğimiz teknolojilerle sa­dece mevcut pazarlara değil, yeni segmentlere de açılmayı hedefli­yoruz. Bu kapsamda Ar-Ge ve ino­vasyona, ciromuzun yüzde 2’sin­den fazlasını ayırıyoruz. Bugün 6 kıtada, 65 ülkeye ulaşan bir mar­ka olarak, global ölçekte rekabet avantajı yaratacak sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek ve sektö­rümüze yön verecek yeniliklerin öncüsü olmak, Ar-Ge vizyonumu­zun temel taşlarını oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.

"Ar-Ge harcamalarımız yaklaşık 11 kat arttı"

Teknolojik gelişimin sürdürü­lebilir büyümenin anahtarı oldu­ğuna inanmaları nedeniyle Ar-Ge yatırımlarını her yıl kararlılıkla artırdıklarını açıklayan Selçuk Ya­zan, 2019 yılında 5 milyon TL olan Ar-Ge harcamalarını 2024 itiba­rıyla 58 milyon TL’ye çıkarıp, yak­laşık 11 katlık artış sağladıklarını iletti.

Yalnızca niceliksel değil, ni­teliksel olarak da büyüyen bu ya­tırımlar sayesinde; hem ürün çe­şitliliğini artırdıklarını hem de küresel ölçekte rekabet avantajı sağlayacak sürdürülebilir çözüm­ler geliştirdiklerini aktaran Ya­zan, şöyle devam etti: “Ar-Ge yatı­rımlarımızı yalnızca laboratuvar ekipmanları ve altyapı geliştirme olarak değil, aynı zamanda insan kaynağı, dijitalleşme ve sürdürü­lebilirlik odaklı sistem yatırımları olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz.

Bu anlayışla yıllık Ar-Ge bütçemizin yüzde 60’ından fazla­sını doğrudan proje geliştirme, ile­ri analiz sistemleri, yapay zeka en­tegrasyonu ve yeni nesil malzeme araştırmalarına yönlendiriyoruz. İnsan kaynağı da bizim için en de­ğerli yatırım kalemlerinden biri.”

“Gelişmeye yön veren bir kurumuz”

Ar-Ge yatırımlarının en büyük kazanımı olarak gelişmeyi sadece takip eden değil, yön veren bir konuma ulaşmaları şeklinde özetleyen Selçuk Yazan, geliştirdikleri yenilikçi formülasyonlar ve süreç teknolojileri sayesinde katma değeri yüksek çözümler sunarak global pazardaki rekabet güçlerini artırdıklarını iletti.

Yazan, “2024 yılında, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan ve katma değer yaratan 31 projeyi hayata geçirirken, uluslararası ölçekte 10 bilimsel makale yayınladık ve 12 yeni patent başvurusu gerçekleştirip 10 patenti tescillendi.

Ar- Ge kampüsünde 3 doktor, 9 doktora öğrencisi, 11 yüksek lisans mezunu, 4 yüksek lisans öğrencisi ve 3 lisans mezunu olmak üzere toplam 30 araştırmacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde 188 Ar- Ge projesi hayata geçirildi. Şu ana kadar 111 patent başvurusu, 22 tescillenmiş patent, 88 tasarım tescili, 15 tamamlanmış TÜBİTAK projesi ve 21 aktif proje ile güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturuldu” dedi.