Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne ‘tam uyum’ onayı
JCR Avrasya Derecelendirme (JCR-ER) tarafından değerlendirilen VakıfBank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi, sürdürülebilir finans ilke ve prensipleriyle “çok yüksek düzeyde uyumlu” olduğunu gösteren SU1 seviyesiyle derecelendirildi.
Çalışma aynı zamanda, JCR-ER’nin sürdürülebilir finans alanında gerçekleştirdiği ilk İkinci Taraf Görüşü (Second Party Opinion-SPO) değerlendirmesi oldu. JCR-ER tarafından yapılan çalışmada VakıfBank’ın 2023 yılında güncellediği Sürdürülebilir Finans Çerçevesi, fonların kullanım alanları, proje değerlendirme ve seçim süreçleri, fonların yönetimi ve raporlama yaklaşımı açısından incelendi.
Değerlendirme sonucunda çerçevenin genel SPO skoru, “Sürdürülebilir Finans İlke ve Prensipleriyle Çok Yüksek Düzeyde Uyumlu” seviyesini ifade eden SU1 olarak belirlendi. Ayrıca finanse edilmesi öngörülen faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine oldukça yüksek düzeyde katkı sağlama potansiyeli taşıdığı belirtildi.
VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “VakıfBank olarak sürdürülebilirliği, yalnızca finansman faaliyetlerimizin bir unsuru olarak değil, uzun vadeli büyüme stratejimizin temel bileşenlerinden biri olarak görüyoruz.
Sürdürülebilir Finans Çerçevemizin bağımsız bir değerlendirme sonucunda en yüksek uyum seviyesi olan SU1 ile derecelendirilmesi; sürdürülebilir finansman alanında benimsediğimiz yaklaşımın, oluşturduğumuz güçlü yönetişim yapısının ve uluslararası ilke ve standartlara uyum konusundaki kararlılığımızın önemli bir teyidi.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen, reel sektörün yeşil ve sosyal dönüşümüne katkı sağlayan ve uluslararası yatırımcıların sürdürülebilir finansman ürünlerine erişimini güçlendiren işlemlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.