Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne ‘tam uyum’ onayı

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Çalışma aynı zamanda, JCR-ER’nin sürdürülebilir finans alanında gerçekleştir­diği ilk İkinci Taraf Görüşü (Second Party Opinion-SPO) değerlendirmesi oldu. JC­R-ER tarafından yapılan ça­lışmada VakıfBank’ın 2023 yılında güncellediği Sürdü­rülebilir Finans Çerçevesi, fonların kullanım alanları, proje değerlendirme ve se­çim süreçleri, fonların yöne­timi ve raporlama yaklaşımı açısından incelendi.

Değer­lendirme sonucunda çerçe­venin genel SPO skoru, “Sür­dürülebilir Finans İlke ve Prensipleriyle Çok Yüksek Düzeyde Uyumlu” seviyesi­ni ifade eden SU1 olarak be­lirlendi. Ayrıca finanse edil­mesi öngörülen faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler Sürdü­rülebilir Kalkınma Amaçları ile Türkiye’nin sürdürülebi­lir kalkınma hedeflerine ol­dukça yüksek düzeyde katkı sağlama potansiyeli taşıdığı belirtildi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “VakıfBank olarak sürdürülebilirliği, yal­nızca finansman faaliyetleri­mizin bir unsuru olarak değil, uzun vadeli büyüme strateji­mizin temel bileşenlerinden biri olarak görüyoruz.

Sür­dürülebilir Finans Çerçeve­mizin bağımsız bir değerlen­dirme sonucunda en yüksek uyum seviyesi olan SU1 ile derecelendirilmesi; sürdü­rülebilir finansman alanında benimsediğimiz yaklaşımın, oluşturduğumuz güçlü yöne­tişim yapısının ve uluslarara­sı ilke ve standartlara uyum konusundaki kararlılığımı­zın önemli bir teyidi.

Ülke­mizin sürdürülebilir kalkın­ma hedeflerini destekleyen, reel sektörün yeşil ve sosyal dönüşümüne katkı sağlayan ve uluslararası yatırımcıla­rın sürdürülebilir finansman ürünlerine erişimini güçlen­diren işlemlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.