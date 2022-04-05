Sürdürülebilir ihracatta hedef yeşil üretime geçmek

İmam GÜNEŞ

Nisan ayı, ihracatçıları birlikleri için ‘seçim ayı’ olarak geçecek. Bu heyecanı nispeten daha sakin yaşayacak birliklerden biri Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nde (UTİB) seçimli genel kurul 11 Nisan’da yapılacak. UTİB’de başkan adaylığını açıklayan tek isim olan Polyteks Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in seçimlere tek liste girmesi bekleniyor. 2014- 2018 yılları arasında UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve 2018 yılından bu yana UTİB Başkanlığı’nı yürüten Engin, birlikteki ikinci dönemine hazırlanıyor. Pınar Taşdelen Engin, sektörün mevcut durumunu ve yeni dönem projelerini DÜNYA’ya anlattı. Yeni dönemde sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi konularının gündemlerinde ön sıralarda bulunduğuna dikkat çeken Engin, “Pandemiyle birlikte dijital dönüşüm konusunda çalışmalara başladık ve bir hayli yol aldık. 2022 yılında bu konuda yoğun bir programımız var. Tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma konusunda çalışmalar yapan örnek birliğiz. 2022 yılında sektörde katma değeri artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz mevcut projelerimize de devam edeceğiz” diyor.

Girişimcilik ekosistemi kuruldu

Birlik olarak 2021 yılı ihracatımız önceki yıla göre yüzde 33 oranında artışla 1 milyar 355 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Engin, yaptıkları çalışmalardan öne çıkanları şöyle anlatıyor: “Pandemide dijital ortamda fuar katılımları, eğitim seminerleri, UR-Ge Projeleri, ticaret ve alım heyetleri düzenledik. Sektörde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla 2009 yılında başladığımız ve başarıyla sürdürdüğümüz uluslararası AR-GE Proje Pazarı etkinliğimiz, birçok sektör için rol model oldu. 2019 yılında TechXtile Start-Up Challenge adıyla bir girişimcilik ekosistemine dönüştürdüğümüz etkinliğimizi daha etkili kılmak için 2021 yılında yeni ve büyük bir adım daha atarak, girişimcilik ile ilgili tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna çevirdik. Bunun yanı sıra tekstil tasarımı okuyan gençleri ev ve mekan tekstiline yönlendirmek için düzenlediğimiz Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın 11’incisini 2021 yılında gerçekleştirdik.”

Firmaları yeşil dönüşüme hazırlıyor

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ve bunun getireceği dönüşüm sürecini çok yakından takip ettiklerini belirten Engin, tekstil sektöründeki firmaların çevreci üretime her geçen gün daha fazla adapte olduğunu ifade ediyor. Verilen eğitimler kapsamında çevresel hassasiyet, doğal lifl erin yetiştirilme süreçleri, sentetik ürünlerin üretim emisyonları gibi çok sayıda konuda firmaları bilinçlendirdiklerini dile getiren Engin, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu çerçevede düzenlediğimiz çok sayıda etkinlik ile üretimde verimliliğin artırılmasını hedefl iyor ve sektördeki aktörler arasında gerekli iş birliği ve koordinasyon ve iletişimi de güçlendiriyoruz. Ur-Ge projesi kapsamında karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Kurumsal Karbon Ayakizi Danışmanlık sürecimizi başlattık. İnanıyorum ki danışmanlık kapsamında bilinçlenen firmalarımız, Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşmasında öncü olarak tekstil sektörünün geleceğine yön verecek.”

Hedef pazar ABD

Bugün Birliğin Almanya, ABD, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fas, Mısır Romanya, Hollanda ve Polonya başta olmak üzere 160’tan fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Engin, şöyle devam ediyor: “Yeni pazarlara ulaşmak her zaman hedefl erimizin başında geliyor. Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere en fazla fuarlara katılan birlikler arasında ilk sıralardayız Düzenlediğimiz milli katılım organizasyonları ile firmalarımızı dünyanın en önemli fuarlarına katılmaya teşvik ediyoruz. AB ülkeleri Türkiye’nin genel ihracatında olduğu gibi birliğimizden yapılan ihracatta da ilk sırayı alıyor. İhracatımızın yarısından fazlasını AB ülkelerine yapıyoruz. Bunun yanı sıra ABD son yıllarda hızlı artış sağladığımız hedef pazarların başında geliyor. ABD’yi hem dünyanın en fazla tekstil ithalatı yapan ülkesi olması hem de dünya ya açılan bir kapı olması nedeniyle çok önemsiyoruz.”

Gençlerin kariyer planlamasında tekstil faktörü

Gençlerin kariyer planlamasında tekstil sektörünü ilk sıralara çıkarmak için iki yıldır Tekstil Mühendisliği Burs projesini sürdürdüklerinden bahseden UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Üniversite tercihlerinde tekstil mühendisliği bölümünü seçen gençlerimize asgari ücrete varan oranlarda burs veriyoruz. Eğitimde başarılı olan gençlerimize staj ve iş garantisi imkanı da sunuyoruz. Bu sayede Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki bölümümüz, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu arkadaşlarımız mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyor. Tekstil mühendisliği, mezun olunduktan sonra en çabuk iş bulunan bölümlerden biri. Biz de bu öğrencilerin sektörde istihdam edilmelerini istiyoruz.”

Ajandasında neler var?

■ Pandemiyle birlikte dijital dönüşüm konusunda başlanan çalışmalar, yeni dönemde de öncelikler arasında yer alacak.

■ Tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma konusunda yapılan çalışmaların artırılması ve kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

■ Katma değeri artırmaya yönelik gerçekleştirilen mevcut projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

■ Tekstil sektöründeki firmaların çevreci üretime geçmesine odaklanılacak.

■ Dünyanın en fazla tekstil ithalatı yapan ülkesi ABD’ye ihracatın arıtılması için çalışmalar yapılacak.