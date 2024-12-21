Sürdürülebilirliği, iş yapma biçimi haline getirdik

Uluslararası Alışveriş Mer­kezleri Konseyi (ICSC) tara­fından Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülleri) programında ödüle layık görüldükleri “Zorlu’da Engel Yok” projesi de bunlar­dan biri…

Zorlu Gayrimenkul Pazar­lama, İş Geliştirme ve Müş­teri İlişkileri Grup Müdürü Nur Ziyaoğlu Aytekin: “Zor­lu Center olarak tüm misa­firlerimizin hiçbir engel ile karşılaşmaksızın Zorlu Cen­ter’da keyifle vakit geçirme­lerini hedefliyoruz. ‘Zorlu’da Engel Yok’ projemize Rehber Köpekler Derneği işbirliği ile hayat verdik.

Zorlu Center, Türkiye’de ilk defa resmi ola­rak rehber köpekleri ve rehber köpek adaylarını kabul eden bir alışveriş merkezi ve yaşam alanı oldu. Rehber köpekler; sinemaya, konsere, operaya ilk defa Zorlu Center’da gir­di. Bununla beraber her sene farklı STK ve markalarla iş­birlikleri hayata geçiriyor, otizm, meme kanseri, cinsiyet eşitliği ve kadına şiddet gibi konulara yönelik farkındalık oluşturuyoruz” açıklamasın­da bulundu.

Yeni nesil yaşam alanlarında sürdürülebilirlik

Açıldığı günden beri 45 fes­tival, 77 konser, 200’den fazla özel tasarlanmış etkinlik ha­yata geçirdiklerini belirten Aytekin: “Zorlu Gayrimenkul Grubu olarak, grubumuzun or­tak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda sürdürülebi­lirliği bir iş yapış biçimi haline getirerek birçok aksiyon alıyo­ruz.

Yenileyici iş modelleri ve insan odaklı sistemlerle, tüm faaliyetlerimizi çevresel, sos­yal ve yönetişim boyutunu dik­kate alarak gerçekleştiriyoruz. Bu bakış açısıyla, bir yandan inovatif çözümler üretirken bir yandan da sürdürülebilir­lik alanında kalıcı değer yara­tan, toplumsal etkisi yüksek projeler yaratmaya devam edi­yoruz.

Atık yönetiminden yüz­de yüz yenilenebilir enerji kul­lanımına, daha verimli su ve enerji tüketimi sağlayan akıllı sistemlerden “Eco Love Fest” gibi farkındalık yaratan etkin­liklere kadar uzanan 360 dere­celik bir yaklaşımla sürdürü­lebilir bir yaşam için çalışıyo­ruz” dedi.

Zorlu Gayrimenkul olarak sürdürülebilirlik odaklı akıllı ve yenilikçi faaliyetler, Yılba­şı Festivali, Light Festival ve Eco Love Fest gibi farkında­lık yaratan etkinliklerle fark yaratmaya devam edecekle­rini vurgulayan Aytekin: “Bu motivasyonumuzun en güzel örneklerinden biri de tam 11 yıldır misafirlerimize yılbaşı coşkusunu ve büyüsünü ya­şattığımız Zorlu Yeni Yıl Kö­yü" dedi.