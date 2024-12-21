Sürdürülebilirliği, iş yapma biçimi haline getirdik
Kültür sanat alanları, konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi ile Türkiye’nin ilk beş fonksiyonlu yaşam alanı olarak hizmet veren Zorlu Center, ses getirecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülleri) programında ödüle layık görüldükleri “Zorlu’da Engel Yok” projesi de bunlardan biri…
Zorlu Gayrimenkul Pazarlama, İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Nur Ziyaoğlu Aytekin: “Zorlu Center olarak tüm misafirlerimizin hiçbir engel ile karşılaşmaksızın Zorlu Center’da keyifle vakit geçirmelerini hedefliyoruz. ‘Zorlu’da Engel Yok’ projemize Rehber Köpekler Derneği işbirliği ile hayat verdik.
Zorlu Center, Türkiye’de ilk defa resmi olarak rehber köpekleri ve rehber köpek adaylarını kabul eden bir alışveriş merkezi ve yaşam alanı oldu. Rehber köpekler; sinemaya, konsere, operaya ilk defa Zorlu Center’da girdi. Bununla beraber her sene farklı STK ve markalarla işbirlikleri hayata geçiriyor, otizm, meme kanseri, cinsiyet eşitliği ve kadına şiddet gibi konulara yönelik farkındalık oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.
Yeni nesil yaşam alanlarında sürdürülebilirlik
Açıldığı günden beri 45 festival, 77 konser, 200’den fazla özel tasarlanmış etkinlik hayata geçirdiklerini belirten Aytekin: “Zorlu Gayrimenkul Grubu olarak, grubumuzun ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirerek birçok aksiyon alıyoruz.
Yenileyici iş modelleri ve insan odaklı sistemlerle, tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim boyutunu dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bu bakış açısıyla, bir yandan inovatif çözümler üretirken bir yandan da sürdürülebilirlik alanında kalıcı değer yaratan, toplumsal etkisi yüksek projeler yaratmaya devam ediyoruz.
Atık yönetiminden yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanımına, daha verimli su ve enerji tüketimi sağlayan akıllı sistemlerden “Eco Love Fest” gibi farkındalık yaratan etkinliklere kadar uzanan 360 derecelik bir yaklaşımla sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz” dedi.
Zorlu Gayrimenkul olarak sürdürülebilirlik odaklı akıllı ve yenilikçi faaliyetler, Yılbaşı Festivali, Light Festival ve Eco Love Fest gibi farkındalık yaratan etkinliklerle fark yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan Aytekin: “Bu motivasyonumuzun en güzel örneklerinden biri de tam 11 yıldır misafirlerimize yılbaşı coşkusunu ve büyüsünü yaşattığımız Zorlu Yeni Yıl Köyü" dedi.