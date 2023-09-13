Sürdürülebilirlikte ‘yerel çözümlere’ odaklanacak

Bugün birbirine çok bağlı bir dünyada yaşadığımız kaydeden Sustainable Brands Türkiye Ülke Direktörü Semra Sevinç, karşı karşıya olunan riskler, pandeminin getirdikleri, tedarik zincirinin bozulması, ekonomik krizler, gelişen sosyal öncelikler, eşitsizlikler sürdürülebilir büyümeyi ve daha dayanıklı ekonomilere sahip olmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bugün sürdürülebilirliğin yalnızca KSS projeleri yapmak olmadığını belirten Sevinç, sürdürülebilirliğin marka ve kurum için strateji değişimi, iş modeli, marka değer dönüşümü olduğunu belirtti. Bu yıl SB’nin küresel topluluğunun bu yılki temasının ‘Regenetain Local’ olduğunu vurgulayan Sevinç, ‘’Yerelin yenilenmesi, onarılması merceğinden yerel çözümlerin ekosistemleri nasıl yeniden canlandırabileceğini, toplulukları nasıl güçlendirebileceğini, ilişkileri yeniden inşa edebileceğini ve güveni nasıl yeniden kazanabileceğini keşfedeceğiz.

Bunu sağlamanın yolunu 5 ana alanı ise şöyle; marka amacını etkinleştirme, değişen müşteri talebi ve davranışı, dönüştürücü yönetişim ve metrikler, rejeneratif operasyonlar ve tedarik zinciri, yeni nesil tasarım ve inovasyon olarak yer alıyor’’ dedi. Programda konuşan Hayat Kimya Bebek Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Hayal Dilara Dinç, Molfix olarak 5 yıl önce başlattıkları Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı projeleri ile her yıl 10 ildeki devlet hastanelerinde bulunan anne misafirhanelerinde ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde semenirler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri Yaşam Döngüsü analizlerinde (LCA) bulaşık yıkamada oluşan karbon ayak izine neden olan en önemli sürecin suyu ısıtmak olduğunu gördüklerini vurgulayan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ev Bakım Kategorisi Marka Direktörü Merve Yeşil Fazlı, “Ürünlerimizi soğuk suda, kısa programda, ön yıkama yapmadan da üstün performans sunacak şekilde tasarlıyor, Fairy ile sürdürülebilirliği tasarruf söylemiyle birlikte tüketiciye anlatıyoruz” şeklinde konuştu.