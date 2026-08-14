Suriye ticaretinde yeni dönem başlıyor

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Kon­sey Başkanı Mahsum Altunka­ya başkanlığında; Şam ve Halep Ticaret Müşavirleri ile Konsey Üyesi Zeki Haşimoğlu ve iş in­sanlarının katılımıyla gerçekle­şen kritik zirveden bölge ekono­misini heyecanlandıran olum­lu haberler geldi.

Görüşmelerde Türkiye–Suriye ticaretinin ge­liştirilmesi, yeni yatırım ve iş birliği fırsatları, önümüzdeki döneme ilişkin heyet ziyaretle­ri ve Şam’da düzenlenecek fuar­lar detaylıca ele alındı. Toplantı­nın en umut veren gelişmesi ise sınır kapısına ilişkin paylaşılan somut takvim oldu.

Suriye tara­fınca, Nusaybin–Kamışlı Sınır Kapısı’nın yaklaşık 3 ay içerisin­de yeniden faaliyete geçmesinin öngörüldüğü bilgisi aktarıldı. Yıllardır kapalı olan bu strate­jik hattın yeniden açılması; baş­ta Mardin ve Güneydoğu Anado­lu bölgesi olmak üzere iki ülke arasındaki lojistik akışı hızlan­dıracak, ticari hacmi katlayacak ve bölgesel kalkınmaya dev bir ivme kazandıracak.

DEİK Tür­kiye–Suriye İş Konseyi Başka­nı Mahsum Altunkaya , tarihi ve ticari bağların yeniden canlan­ması için sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini be­lirtti. Atılan bu somut adımlarla birlikte, önümüzdeki dönemde bölge ihracatçısını ve tüccarını çok daha hareketli ve bereket­li bir ticaret dönemi bekliyor.