Suriye ticaretinde yeni dönem başlıyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye–Suriye İş Konseyi, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri yeniden şahlandıracak kritik bir çalışma toplantısına imza attı.
Konsey Başkanı Mahsum Altunkaya başkanlığında; Şam ve Halep Ticaret Müşavirleri ile Konsey Üyesi Zeki Haşimoğlu ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen kritik zirveden bölge ekonomisini heyecanlandıran olumlu haberler geldi.
Görüşmelerde Türkiye–Suriye ticaretinin geliştirilmesi, yeni yatırım ve iş birliği fırsatları, önümüzdeki döneme ilişkin heyet ziyaretleri ve Şam’da düzenlenecek fuarlar detaylıca ele alındı. Toplantının en umut veren gelişmesi ise sınır kapısına ilişkin paylaşılan somut takvim oldu.
Suriye tarafınca, Nusaybin–Kamışlı Sınır Kapısı’nın yaklaşık 3 ay içerisinde yeniden faaliyete geçmesinin öngörüldüğü bilgisi aktarıldı. Yıllardır kapalı olan bu stratejik hattın yeniden açılması; başta Mardin ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere iki ülke arasındaki lojistik akışı hızlandıracak, ticari hacmi katlayacak ve bölgesel kalkınmaya dev bir ivme kazandıracak.
DEİK Türkiye–Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya , tarihi ve ticari bağların yeniden canlanması için sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Atılan bu somut adımlarla birlikte, önümüzdeki dönemde bölge ihracatçısını ve tüccarını çok daha hareketli ve bereketli bir ticaret dönemi bekliyor.