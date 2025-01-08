“Suriye’nin yeniden inşası lojistiğe iş yükü yaratabilir”

Necmi ÇELİK

Deniz ticareti bu krizden etkile­niyor. Ben 2025 yılında Kızılde­niz konusunda bir iyileşme bek­liyorum. Donalp Trump’ın bu konuda bir adım atacağına ina­nıyorum. Bu da bölgemize deniz ticareti açısından farklı bir rota çizebilir. Bu şekilde dünya ticare­tinin yeniden normal akışa döne­ceğini ve buradaki durumun de­ğişeceğini düşünüyorum” dedi.

UTİKAD’ın lojistik sektörü­nün 2025 öngörülerinin payla­şıldığı toplantıda konuşan Bilge­han Engin, Türkiye ile Suriye ara­sında 2013'e kadarki dönemde 6 milyar dolara kadar ulaşan tica­ret hacminin 2 milyar dolara ka­dar gerilediğini kaydetti. Engin, buradaki son gelişmelerin Türki­ye’nin de lehine olduğunu, ticare­tin tekrar hızlı bir şekilde artaca­ğını, Suriye’de büyük bir inşa ve altyapı faaliyetinin başlayacağı­nı ve bu nedenle taşımacılığın da hareketleneceğine dikkat çek­ti.

Engin, Suriye’nin yeniden ya­pılanması kapsamında 400 mil­yar dolarlık bir yatırım büyüklüğü beklendiğini belirterek, “Kısa ve orta dönemde yani 2 ile 4 yıl gibi bir dönemde Türkiye’de lojistik sektörü için ciddi bir iş yükü doğa­bilir. Kuşkusuz tüm büyük küre­sel oyuncular Suriye’nin yeniden inşa sürecine yakından ilgi göste­riyor. Türkiye’nin coğrafi yakınlık gibi bir avantajı var” değerlendir­mesinde bulundu.

“Kalkınma Yolu Projesi büyük katkı sunacak”

Engin, Kalkınma Yolu Proje­si’ne de değinerek, “Kalkınma Yolu Projesi heyecan verici pro­je. 2029 sonunda hayata geçme­si planlanıyor. Fav Limanı’nı Irak ile yapılan işbirliğiyle kara yolu ve demir yoluyla Avrupa’ya bağ­lamak istiyoruz.

Buradaki geliş­meler de Suriye’deki gibi heyecan verici. Türkiye’de kargo taşımacı­lığının demir yoluyla artırılması ve Türkiye’nin taşımacılık gelir­lerinin artması adına önemli” de­di. Küresel ticaret için Orta Kori­dor’un önemine işaret eden Engin, mevcutta kuzey ve güney koridor­ların tam anlamıyla kullanılama­dığını, mevcut durumun Türki­ye’ye büyük bir fırsat yarattığını ifade ederek, Kalkınma Yolu Pro­jesi’nin bir an önce tamamlanma­sının Türkiye’ye büyük katkı su­nacağını söyledi.

Engin, projenin bir an önce hayata geçmesi için süreçleri takip etmeye devam ede­ceklerini, bu kapsamda ellerinden gelen tüm katkıyı vermek için ha­zır olduklarını kaydetti. Engin, ko­nuşmasında Türkiye’nin transit ticaret yollarından alacağı payı ar­tırmanın öneminin de altını çizdi.

Lojistik ve taşımacılığın yeri artıyor

Bilgehan Engin, Türkiye’nin hizmet ihracatı gelirleri içerisinde lojistik ve taşımacılığın payının yüzde 36,71 ile 2023’te 38 milyar 931 milyon dolara yükseldiğini ifade ederek, bu rakamın ocak-ağustos 2024 döneminde 26,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı. Engin, 2024’te lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatı gelirlerinin 39 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade ederek “Özellikle hacimsel olarak net bir büyüme içerisindeyiz. Ciro olarak zaman zaman geride kalınabilir ancak 2025’te her iki alanda da kademeli olarak artış bekliyoruz” diye konuştu.