“Suriye’nin yeniden inşası lojistiğe iş yükü yaratabilir”
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin, 2025’te Türkiye için küresel tehdit ve fırsatların birlikte var olacağını belirterek, “Kızıldeniz gerilimi dünya ticaretinin akışını aksatıyor.
Necmi ÇELİK
Deniz ticareti bu krizden etkileniyor. Ben 2025 yılında Kızıldeniz konusunda bir iyileşme bekliyorum. Donalp Trump’ın bu konuda bir adım atacağına inanıyorum. Bu da bölgemize deniz ticareti açısından farklı bir rota çizebilir. Bu şekilde dünya ticaretinin yeniden normal akışa döneceğini ve buradaki durumun değişeceğini düşünüyorum” dedi.
UTİKAD’ın lojistik sektörünün 2025 öngörülerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Bilgehan Engin, Türkiye ile Suriye arasında 2013'e kadarki dönemde 6 milyar dolara kadar ulaşan ticaret hacminin 2 milyar dolara kadar gerilediğini kaydetti. Engin, buradaki son gelişmelerin Türkiye’nin de lehine olduğunu, ticaretin tekrar hızlı bir şekilde artacağını, Suriye’de büyük bir inşa ve altyapı faaliyetinin başlayacağını ve bu nedenle taşımacılığın da hareketleneceğine dikkat çekti.
Engin, Suriye’nin yeniden yapılanması kapsamında 400 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğü beklendiğini belirterek, “Kısa ve orta dönemde yani 2 ile 4 yıl gibi bir dönemde Türkiye’de lojistik sektörü için ciddi bir iş yükü doğabilir. Kuşkusuz tüm büyük küresel oyuncular Suriye’nin yeniden inşa sürecine yakından ilgi gösteriyor. Türkiye’nin coğrafi yakınlık gibi bir avantajı var” değerlendirmesinde bulundu.
“Kalkınma Yolu Projesi büyük katkı sunacak”
Engin, Kalkınma Yolu Projesi’ne de değinerek, “Kalkınma Yolu Projesi heyecan verici proje. 2029 sonunda hayata geçmesi planlanıyor. Fav Limanı’nı Irak ile yapılan işbirliğiyle kara yolu ve demir yoluyla Avrupa’ya bağlamak istiyoruz.
Buradaki gelişmeler de Suriye’deki gibi heyecan verici. Türkiye’de kargo taşımacılığının demir yoluyla artırılması ve Türkiye’nin taşımacılık gelirlerinin artması adına önemli” dedi. Küresel ticaret için Orta Koridor’un önemine işaret eden Engin, mevcutta kuzey ve güney koridorların tam anlamıyla kullanılamadığını, mevcut durumun Türkiye’ye büyük bir fırsat yarattığını ifade ederek, Kalkınma Yolu Projesi’nin bir an önce tamamlanmasının Türkiye’ye büyük katkı sunacağını söyledi.
Engin, projenin bir an önce hayata geçmesi için süreçleri takip etmeye devam edeceklerini, bu kapsamda ellerinden gelen tüm katkıyı vermek için hazır olduklarını kaydetti. Engin, konuşmasında Türkiye’nin transit ticaret yollarından alacağı payı artırmanın öneminin de altını çizdi.
Lojistik ve taşımacılığın yeri artıyor
Bilgehan Engin, Türkiye’nin hizmet ihracatı gelirleri içerisinde lojistik ve taşımacılığın payının yüzde 36,71 ile 2023’te 38 milyar 931 milyon dolara yükseldiğini ifade ederek, bu rakamın ocak-ağustos 2024 döneminde 26,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı. Engin, 2024’te lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatı gelirlerinin 39 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade ederek “Özellikle hacimsel olarak net bir büyüme içerisindeyiz. Ciro olarak zaman zaman geride kalınabilir ancak 2025’te her iki alanda da kademeli olarak artış bekliyoruz” diye konuştu.