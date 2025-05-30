“Suriye’nin yeniden inşasında Mersin’in rolü büyük olacak”

Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) öncülüğünde düzenlenen “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Dönem: Güvenlik, Diplomasi ve Ticaret” konulu panel yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan USPUM Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, etkinlikle Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Gergerlioğlu, “Suriye konusunda yeni bir diyalog zemini oluşturmamız gerekiyor.

Alışkanlıklarımızı terk ederek yapıcı önerilerle masaya oturmalıyız” dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ise, savaşın sona ermesiyle birlikte Suriye'de ciddi bir yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını belirterek, “Suriye'den gelen birçok kişi burada yaşarken dilimizi ve kültürümüzü öğrendi. Bu durum bizim için ciddi bir avantaj. Coğrafi yakınlık da iş birliğini kolaylaştırıyor. Gerek ticarette gerekse diplomatik düzeyde büyük fırsatlar var. Suriye ziyaretimizde oradaki bakanların bizler kadar heyecanlı olduğunu görmek umut vericiydi” ifadelerini kullandı.

"Ortak genetik kodlarımız var"

Panelde konuşan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise Türkiye ile Suriye arasındaki bağın yalnızca coğrafi değil, tarihi ve kültürel bir ortaklığa dayandığını vurguladı. Panel, üç ayrı oturumda Türkiye-Suriye ilişkilerinin farklı boyutlarını ele aldı: 1. Oturum Ticaret ve Yatırım Fırsatları, “Ticaret ve Yatırım” başlıklı ilk oturumda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı. USPUM Başkan Yardımcısı Av. Dr. Ahmet T. Keşli’nin yönettiği oturumda, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, ticaretin mevcut durumu ve potansiyeline dikkat çekti.

“Mersin denizcilikte stratejik konumda”

“Levant Deniz Ticareti” konulu ikinci oturumda bölgesel deniz taşımacılığı ve liman potansiyelleri konuşuldu. Suriye Deniz Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kanafani, iş birliği olanaklarını aktarırken; Argaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Derviş Dabak ve Yüksel Lojistik May Shipping Genel Müdürü Kemal Yüksel, Mersin’in denizcilikteki stratejik konumuna ve teknik altyapısına değindi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise, Mersin’in taşıdığı ticari fırsatlara dikkat çekerek, Mersin ve Tartus limanının işbirliği halinde olması, Lazkiye – Mersin arası turizm çalışmalarının sürmesi, Suriye’nin Mersin’in lojistik imkanlarından daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi.