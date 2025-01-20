Suriye’ye ihracatta rahatlatan hamle

Güneş DOĞDU SOYLU

Suriye’de Beşar Esad rejimi­nin ardından kurulan geçi­ci hükümet, Türkiye sını­rından gelen ithal ürünlere uygu­lanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artır­ma kararına ihracatçılardan ge­len tepkiler karşılık buldu. Son günlerde Suriye’nin Türkiye’ye yönelik yüksek gümrük vergileri ve sınır kapılarında uzanan TIR kuyrukları gündem olurken, Ti­caret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık konuyla ilgili isti­şareler yapıldığını ve bu hafta gö­rüşmelerin devamı olarak yüz yü­ze toplantı planlandığını söyledi.

Bakanlık, Suriye’de yeni yöne­timin 11 Ocak tarihinde ülke ge­nelindeki tüm gümrük idarele­rinde tek tip vergilendirme sis­temine geçtiğini ve yürürlüğe konulan bu vergi sisteminin Su­riye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulandığını söyledi.

Bakanlığın açıklamasında ül­keler arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğin kar­şılıklı olarak paylaşıldığı da belir­tildi. Sorunu ilk olarak gündeme taşıyan Güneydoğu Anadolu Hu­bubat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu sorunla­rın çözümü için Ticaret Bakanlı­ğının devreye girerek Suriyeli yet­kililerle ikili temas sağladıkları­nı ve önümüzdeki hafta içerisinde yüz yüze görüşmelerin sağlanarak sorunların ortadan kaldırılacağı­na inandığını ifade etti.

Türkiye Suriye ikili ilişkileri­nin her iki ülke ekonomisi içinde büyük önem taşıdığına dikkat çe­ken Başkan Celal Kadooğlu 2024 yılından Türkiye genelinden Su­riye’ye toplam 217 milyon 544 bin dolarlık hububat bakliyat ih­racatı gerçekleştirildiğini ve bu rakamın 283 milyon dolarlık kıs­mında Güneydoğulu ihracatçı­lar tarafından gerçekleştirildi­ğinin altını çizerek Suriye geçici hükümeti tarafından yeni uygu­lanmaya başlanan gümrük tari­felerinin yeniden gözden geçiril­mesi gerektiğini vurguladı.

Su­riye geçici hükümeti tarafından gümrük vergilerinin yüzde 300- 500 arasında arttırılmasının iki ülke arasındaki ticareti olum­suz etkileyeceğini ve bu uygu­lamanın Suriyeli vatandaşların çok büyük bir enflasyon altın­da ezilmesine neden olacağını da dile getiren Başkan Kadooğ­lu konuyu gündeme getirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Ti­caret Bakanlığının devreye gire­rek Suriyeli yetkililerle görüşme başlattığını ve bu görüşmelerin sonuçlarının bu hafta içerisin­de netleşeceğine, yanlış hesabın Şam’dan döneceğine inançları­nın sonsuz olduğunu, bütün ge­lişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Türkiye'nin hedefinde Suriye yeni yönetimiyle serbest ticaret anlaşması olmalıdır"

Suriye’deki yeni yönetimin aldığı kararla Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergilerinde yüzde 300’e varan artışların yaşanması iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirirken, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, “Hedefimiz iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yapılmasıdır” dedi.

Alınan kararın Gaziantep ile birlikte bölge illerinin ekonomisini de olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Milletvekili Bozgeyik, konunun takipçisi olduklarını ifade etti. Milletvekili Bozgeyik, önümüzdeki hafta yapılacak olan yüz yüze görüşmelerde iki ülkenin de beklentilerini karşılayacak bir formül üzerinde uzlaşma sağlanacağına inandıklarını belirterek, şunları söyledi: “Yeni Suriye yönetimine bağlı Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi, 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı almıştı.

Karar sonrasında Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüzde 300’e varan artış meydana gelince ihracatımız olumsuz etkilendi. Sorunun çözümü için iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir formül bulunacağına inanıyorum. Bu konu ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi için çok önemli. AK Parti’nin bölge milletvekilleri olarak konuyu yakından takip ediyoruz.”

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş dolayısıyla ülkenin büyük ölçüde harabeye döndüğünü belirten Milletvekili Bozgeyik, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konusunda Türkiye’nin aktif çaba içerisinde olduğuna dikkat çekti.

Bozgeyik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Suriye, uzun yıllardan bu yana en bölgemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. Önümüzdeki süreçte Suriye ile olan karşılıklı ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesini bekliyoruz. Çünkü yeni Suriye hükümetinin en güçlü destekçilerinden birisi Türkiye’dir. Türkiye olarak Suriye’nin yeniden kalkınması, ülkeye barış ve huzurun hakim olması konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Suriye’nin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Dolayısıyla iki ülke arasında yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde her iki ülkenin de ortak hedefleri doğrultusunda işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Türkiye’den ithal edilen mallara uygulanan gümrük tarifeleri önümüzdeki hafta yapılacak yüz yüze görüşmelerde ele alınacaktır. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Ancak komşu ülke, kardeş ülke Suriye ile temel hedefimiz karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe konulması olmalıdır.”