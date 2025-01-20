Suriye’ye ihracatta rahatlatan hamle
Suriye’deki yeni yönetimin aldığı kararla Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergilerinde yüzde 300’e varan artışların yaşanması iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirdi. Ticaret Bakanlığı’nın konuya müdahale etmesi ihracatçılara rahat bir nefes aldırdı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Suriye’de Beşar Esad rejiminin ardından kurulan geçici hükümet, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararına ihracatçılardan gelen tepkiler karşılık buldu. Son günlerde Suriye’nin Türkiye’ye yönelik yüksek gümrük vergileri ve sınır kapılarında uzanan TIR kuyrukları gündem olurken, Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık konuyla ilgili istişareler yapıldığını ve bu hafta görüşmelerin devamı olarak yüz yüze toplantı planlandığını söyledi.
Bakanlık, Suriye’de yeni yönetimin 11 Ocak tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçtiğini ve yürürlüğe konulan bu vergi sisteminin Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulandığını söyledi.
Bakanlığın açıklamasında ülkeler arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğin karşılıklı olarak paylaşıldığı da belirtildi. Sorunu ilk olarak gündeme taşıyan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığının devreye girerek Suriyeli yetkililerle ikili temas sağladıklarını ve önümüzdeki hafta içerisinde yüz yüze görüşmelerin sağlanarak sorunların ortadan kaldırılacağına inandığını ifade etti.
Türkiye Suriye ikili ilişkilerinin her iki ülke ekonomisi içinde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu 2024 yılından Türkiye genelinden Suriye’ye toplam 217 milyon 544 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu rakamın 283 milyon dolarlık kısmında Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizerek Suriye geçici hükümeti tarafından yeni uygulanmaya başlanan gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Suriye geçici hükümeti tarafından gümrük vergilerinin yüzde 300- 500 arasında arttırılmasının iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkileyeceğini ve bu uygulamanın Suriyeli vatandaşların çok büyük bir enflasyon altında ezilmesine neden olacağını da dile getiren Başkan Kadooğlu konuyu gündeme getirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının devreye girerek Suriyeli yetkililerle görüşme başlattığını ve bu görüşmelerin sonuçlarının bu hafta içerisinde netleşeceğine, yanlış hesabın Şam’dan döneceğine inançlarının sonsuz olduğunu, bütün gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
"Türkiye'nin hedefinde Suriye yeni yönetimiyle serbest ticaret anlaşması olmalıdır"
Suriye’deki yeni yönetimin aldığı kararla Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergilerinde yüzde 300’e varan artışların yaşanması iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirirken, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, “Hedefimiz iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yapılmasıdır” dedi.
Alınan kararın Gaziantep ile birlikte bölge illerinin ekonomisini de olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Milletvekili Bozgeyik, konunun takipçisi olduklarını ifade etti. Milletvekili Bozgeyik, önümüzdeki hafta yapılacak olan yüz yüze görüşmelerde iki ülkenin de beklentilerini karşılayacak bir formül üzerinde uzlaşma sağlanacağına inandıklarını belirterek, şunları söyledi: “Yeni Suriye yönetimine bağlı Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi, 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı almıştı.
Karar sonrasında Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüzde 300’e varan artış meydana gelince ihracatımız olumsuz etkilendi. Sorunun çözümü için iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir formül bulunacağına inanıyorum. Bu konu ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi için çok önemli. AK Parti’nin bölge milletvekilleri olarak konuyu yakından takip ediyoruz.”
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş dolayısıyla ülkenin büyük ölçüde harabeye döndüğünü belirten Milletvekili Bozgeyik, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konusunda Türkiye’nin aktif çaba içerisinde olduğuna dikkat çekti.
Bozgeyik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Suriye, uzun yıllardan bu yana en bölgemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. Önümüzdeki süreçte Suriye ile olan karşılıklı ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesini bekliyoruz. Çünkü yeni Suriye hükümetinin en güçlü destekçilerinden birisi Türkiye’dir. Türkiye olarak Suriye’nin yeniden kalkınması, ülkeye barış ve huzurun hakim olması konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
Suriye’nin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Dolayısıyla iki ülke arasında yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde her iki ülkenin de ortak hedefleri doğrultusunda işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Türkiye’den ithal edilen mallara uygulanan gümrük tarifeleri önümüzdeki hafta yapılacak yüz yüze görüşmelerde ele alınacaktır. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Ancak komşu ülke, kardeş ülke Suriye ile temel hedefimiz karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe konulması olmalıdır.”