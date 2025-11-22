Süt sektörü, 2 yıllık yeni yol haritasını Antalya’da belirledi

Mehmet H. GÜLEL

Ulusal Süt Konseyi tarafından ilki düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, süt endüstrisini ve eko­sistemini bir araya getirdi. Yerel Güç, Küresel Vizyon temasıyla yapılan zirvede 500’den fazla ka­tılımcı, 40 konuşmacı ve 100’ün üzerinde firma yer aldı.

Zirve­nin açılışında konuşan Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başka­nı Hamit Can, bu zirveyi düzenle­mekteki temel amaçlarının üre­ticiden tüketiciye kadar uzanan değer zincirinin tüm halkaları­nın daha dinamik daha verimli ve uyumlu çalışması için gereken­leri ortaya çıkarmak, sorunların giderilmesini sağlamak olduğu­nu söyledi.

Hedeflerinin zirveyi 2 yılda bir düzenleyerek uluslarara­sı bir statüye getirmek olduğunu ileten Can, “Süt sektöründe, üre­timden tüketime kadar her aşa­mada bilimsel yaklaşım, izlenebi­lirlik ve kalite odaklı çalışma artık tartışmasız bir zorunluluk. Sektör olarak elbette zorluklarımız var. Bugün de yeni çözümler üretme zamanı. Verimliliği artıran tekno­lojiler, kayıpları azaltan yöntem­ler, üreticiyi güçlendiren model­ler, gıda güvenliği ilkeleri çerçeve­sinde tüketicilerin süt ürünlerine erişimini temin edecek uygula­maları ele alacağız” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Vol­kan Ağar, konuşmasında süt sektö­rünün kırsal kalkınmanın omurga­sı, sağlıklı beslenmesinin teminatı ve gıda arz güvenliğinin en kritik unsurlarından biri olduğunu vur­guladı. Ağar, sektörün 2025 yılının Ocak–Ekim döneminde ihracatta yüzde 19 artışla 334 milyon dolara ulaştığını aktardı.

“Projeleri pazar erişimini dikkate alarak kurguladık”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ise “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek” projesi ve ‘Güçlü Üretim Projesi’ gibi çok önemli iki projeyi ve hastalıkta işletme eylem planını hayata geçirerek üretim planlamamızı bölgenin kaba yem potansiyelini, su kaynaklarını, iklim özelliklerini, pazar erişimini dikkate alarak kurguladık” açıklamasında bulundu.