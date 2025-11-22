Süt sektörü, 2 yıllık yeni yol haritasını Antalya’da belirledi
Ulusal Süt Konseyi tarafından “Yerel Güç, Küresel Vizyon” temasıyla ilki Antalya’da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, süt endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirdi. USK Başkanı Hamit Can, “Sektör her dönem koşullara uyum sağlayarak ayakta kalmayı başardı. Bugün de yeni çözümler üretme zamanı” dedi.
Mehmet H. GÜLEL
Ulusal Süt Konseyi tarafından ilki düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, süt endüstrisini ve ekosistemini bir araya getirdi. Yerel Güç, Küresel Vizyon temasıyla yapılan zirvede 500’den fazla katılımcı, 40 konuşmacı ve 100’ün üzerinde firma yer aldı.
Zirvenin açılışında konuşan Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can, bu zirveyi düzenlemekteki temel amaçlarının üreticiden tüketiciye kadar uzanan değer zincirinin tüm halkalarının daha dinamik daha verimli ve uyumlu çalışması için gerekenleri ortaya çıkarmak, sorunların giderilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Hedeflerinin zirveyi 2 yılda bir düzenleyerek uluslararası bir statüye getirmek olduğunu ileten Can, “Süt sektöründe, üretimden tüketime kadar her aşamada bilimsel yaklaşım, izlenebilirlik ve kalite odaklı çalışma artık tartışmasız bir zorunluluk. Sektör olarak elbette zorluklarımız var. Bugün de yeni çözümler üretme zamanı. Verimliliği artıran teknolojiler, kayıpları azaltan yöntemler, üreticiyi güçlendiren modeller, gıda güvenliği ilkeleri çerçevesinde tüketicilerin süt ürünlerine erişimini temin edecek uygulamaları ele alacağız” diye konuştu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, konuşmasında süt sektörünün kırsal kalkınmanın omurgası, sağlıklı beslenmesinin teminatı ve gıda arz güvenliğinin en kritik unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Ağar, sektörün 2025 yılının Ocak–Ekim döneminde ihracatta yüzde 19 artışla 334 milyon dolara ulaştığını aktardı.
“Projeleri pazar erişimini dikkate alarak kurguladık”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ise “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek” projesi ve ‘Güçlü Üretim Projesi’ gibi çok önemli iki projeyi ve hastalıkta işletme eylem planını hayata geçirerek üretim planlamamızı bölgenin kaba yem potansiyelini, su kaynaklarını, iklim özelliklerini, pazar erişimini dikkate alarak kurguladık” açıklamasında bulundu.