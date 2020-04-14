Süt üreticisi krize karşı devletten destek bekliyor

14 Nisan 2020

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çakı, süt üreticisinin krizin eşiğinde olduğunu ve devletin üreticinin elindeki sütü alarak üreticiye destek olması ve krizden faydalanmak isteyecek sanayicilere karşı koruması gerektiğini söyledi. Çakı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’ye geldiği tarihten bu yana, yeme de dört defa zam geldiğini ifade etti.

Kayseri'de şu anda yaklaşık 22 bin ahırda, 235 bin civarında büyük baş hayvan var ve yıllık 80 binden fazla buzağı doğumu gerçekleşiyor. Günlük süt üretim kapasitesi ise 450 ila 500 ton arasında seyrediyor. Türkiye’nin pek çok ilinde süt üreticilerinin koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşadığı bugünlerde Kayseri’de ise şimdilik bir sıkıntı olmadığı ancak gelecek günlerin riskli olduğu konuşuluyor.

Yaklaşık bin 300 civarı üyeye sahip olan Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çakı, “Kayseri’deki üreticiler büyük firmalarla çalıştığı için şu anda süt konusunda bir sorun yok. Ancak yakın zamanda hem Türkiye’de hem de Kayseri’de süt konusunda ciddi bir kriz çıkacak. Şu anda diğer illerde yaşanan kriz Kayseri’ye de sıçrayacak.” dedi. Mücbir sebepten etkilenen sektörler listesine, tarım ve hayvancılık sektörlerinin de alınması gerektiğini söyleyen Çakı, “Salgında bir zarar varsa tüm paydaşlar paylaşmalı ve bu yük sadece üreticinin üzerine bırakılmamalı. Döviz yükseldiğinde üreticinin omuzlarına bırakılan yük pandemi döneminde de bırakılmamalı. Koronavirüs salgını Türkiye’ye geldiği günden bu yana yeme dört kez zam geldi. Yük yine ithalat bahanesi ile çiftçinin ve besicinin sırtına kaldı. Şu anda ne kadar acil görünmese de üretici için bu konuların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde üreticinin üzerindeki yük olabildiğince kaldırılmalı” diye konuştu. Süt konusunda yaşanabilecek kriz için çözüm önerisinde de bulunan Birlik Başkanı Çakı, daha önceki yıllarda örneği olduğu gibi devletin, üreticinin elindeki sütü alarak süt tozu yapabileceğini söyledi. Çakı, devletin süt tozu şeklinde üreticiye destek olmasının, kriz dönemlerinde üreticinin elindeki sütü daha ucuza almak isteyen sanayicilere karşı da üreticiyi koruyacağını söyledi.

Öte yandan, birlik, bölge üreticisinin sütünü kendi kurduğu tesiste işleyerek, Hunat Süt markası adı ile yaklaşık bir yıl önce piyasaya sundu. Pastörize süt, yoğurt, ayran, tereyağı ve peynir çeşitlerinin elde edildiği tesis, Kayseri'nin merkezinde yer alan satış noktası ile doğrudan tüketiciye ulaşıyor ve 300 civarı satış merkezi ile de anlaşmalı olarak çalışıyor. Birlik, şimdi ise yeni yatırımlara hazırlanıyor. Bünyan İlçesi’ne sucuk yapımı için kurulacak fabrikanın inşaatına başlandı. Tarım İl Müdürlüğü’nün olduğu bölgeye ise Hunat Süt’ün yeni şubesi açılacak.