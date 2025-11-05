Süt ürünleri ihracatı 9 ayda 400 milyon dolara ulaştı
Türkiye’nin 2025 Ocak–Eylül döneminde süt ürünleri ihracatı geçen yıla göre yüzde 17 artarak 400 milyon dolara yükseldi. Yıl sonu ihracatının 550 milyon doları aşması bekleniyor.
Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı 2025 yılının ilk 9 ayında yüzde 17 artışla yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. Yıl sonunda toplam dış satımın 550 milyon doların üzerine çıkması öngörülüyor. Sektördeki büyümenin ivmesini artırmak amacıyla Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, bu yıl 20–23 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.
“Yerel Güç, Küresel Vizyon” temasıyla yapılacak zirvede; üretimden ihracata, markalaşmadan sürdürülebilirliğe, ticaret politikalarından yeni nesil tüketim trendlerine kadar sektörün tüm başlıkları ele alınacak. Açılışta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar’ın konuşma yapması bekleniyor.