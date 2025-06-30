Sütaş’tan ekosisteme 1.4 milyar dolarlık katkı

Nurdoğan A. ERGÜN

Karacabey, Tire ve Ak­saray’ın ardından Türkiye’deki dördün­cü entegre tesisini Bingöl’de açan ve bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Sütaş, ‘çiftlikten sof­ralara’ entegre iş modeliyle Bingöl’de bir ekosistem yarat­mayı hedefliyor.

Günlük bin ton süt işleme kapasitesine sahip Sütaş Bin­göl tesislerinde, aynı anda 18 ayrı ürün üretilip paketlene­biliyor. Şu ana kadar toplam 201 milyon 911 bin dolarlık yatırım yapılan tesisin, 2026 sonunda tam kapasiteye ulaş­ması ve 2030’da Bingöl gay­ri safi milli hasılasının yüzde 61.5’inde doğrudan ya da do­laylı etkisinin bulunması bek­leniyor. Halihazırda 7 bin 23’ü sağmal olmak üzere toplam 15 bin 618 büyükbaş hayva­nın bulunduğu Bingöl Entegre Tesisleri’nin toplamda 22 bin adetin üzerinde bir kapasitesi bulunuyor.

Tam kapasiteye ulaşınca 10 bin sağmalık için yine 200 milyon dolarlık bir yatırım da­ha yapılabileceğini ifade eden Sütaş Yönetim Kurulu Baş­kanı Muharrem Yılmaz, Bin­göl’de büyük bir ‘süt ekosiste­mi’ yaratacaklarını söyledi. Şu anda işledikleri sütün yüzde 90’ını bölgedeki çiftçilerden tedarik ettiklerini açıklayan Yılmaz, 2024 yılı hasat döne­minde sadece bitkisel üretim­de çiftçilere 250 milyon TL ka­zandırdıklarını belirtti.

Kapa­site olduğunda rakamın en az 1 milyar dolara çıkacağını dile getiren Yılmaz, “2033 yılında, normal eğilime göre 2 milyar 254 milyon dolarlık bir büyük­lüğe erişmesi beklenen Bin­göl ekonomisinin, Sütaş yatı­rımı sonrasında 3 milyar 641 milyon dolarlık bir büyüklü­ğe ulaşacağı hesaplandı. Sütaş yatırımı olmaksızın Bingöl’ün 2033 yılındaki kişi başı GSY­H’sının 7 bin 322 dolar olacağı tahmin edilirken, bu yatırım­dan sonra, fert başı GSYH’nın 10 bin 221 dolara erişeceği he­saplandı” dedi.

Vergi geliri 404 milyon dolara ulaşacak

Yatırımın istihdama etkisi­nin de 8 bin 611 kişi olacağı­nı tahmin ediliyor. Muharrem Yılmaz, “Bu stratejik yatırım, sadece Sütaş’ın üretim kapa­sitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Bingöl ve çevre­sinin ekonomik ve sosyal do­kusunda derin ve kalıcı bir dö­nüşüm başlatıyor.

İlde topla­nan vergi gelirlerinin normal eğilimi ile 2033 yılında 165,1 milyon dolar olması beklenir­ken, Sütaş yatırımı sonrasın­daki büyüme ve canlanma ile bu rakamın 2033 yılında 404 milyon dolara ulaşacağı tah­min ediliyor” diye konuştu. Bingöl Entegre Tesisleri’nin, şirketin benimsediği uçtan uca entegre iş modelinin en son ve en kapsamlı örnekle­rinden biri olarak öne çıktı­ğını söyleyen Yılmaz, “Bu en­tegrasyon, süt hayvancılığının tüm aşamalarını ve ilgili sana­yi kollarını tek bir çatı altında topluyor” dedi.

Bu yıl yem ödemesi 414 milyon TL

Süt üretiminin vazgeçilmez girdisi olan yemin tedariki­nin de yatırımın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatan Yıl­maz’ın verdiği bilgilere göre, günlük 600 ton kapasiteli Kar­ma Yem Fabrikası, Süt Ürün­leri Fabrikası’nın işleyeceği sütü üretecek ineklerin tüm yem ihtiyacını karşılayabile­cek düzeyde tasarlandı. Yerli mühendislik ve imalat imkan­larıyla hayata geçirilen 2x25 ton/saat kapasiteli Rasyon Hazırlama Merkezi ise gün­lük 700 ton rasyon hazırlaya­rak hayvancılığa teknolojik bir yenilik kazandırıyor.

Sü­taş olarak, sözleşmeli model­le yapılacak üretimler için ge­rekli tüm makine ve ekipman yatırımlarını proje kapsamına dahil ederek, yerel çiftçilerle iş birliği ağı kurduklarını söyle­yen Yılmaz, “Bu sayede 2024 yılında bölge çiftçilerine hu­bubat sapı, yonca ve silajlık mı­sır üretimi karşılığında 245,4 milyon TL ödenmiş olup, bu rakamın 2025 yılında 414 mil­yon TL’ye çıkması öngörülü­yor. Şu anda Bingöl’de 658 üre­tici aile ve çiftlikten günde 28,3 ton süt tedariki sağlanıyor” açıklamasını yaptı.

Elektrik ihtiyacının %92’si gübreden

Sütaş’ın Bingöl Entegre Te­sisleri, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalarıy­la da öne çıkıyor. 2024 yılında çiftliklerin gübreleri ve fabri­kaların organik atıklarından toplam 223 bin 278 MWh yeni­lenebilir enerji üreten Sütaş’ın 22.3 MW’lik biyogaz enerji ka­pasitesi bulunuyor. Yenilene­bilir enerji üretimini artırmak için çiftlik çatılarını da güneş enerjisi panelleriyle donatan firma, GES kurulu gücünde 26,3 MWp’e ulaştı.

Endüstri­yel tesislerin elektrik ihtiyacı­nın yüzde 92’sini, ısı ihtiyacı­nın yüzde 38’ini ineklerin güb­releri ve organik atıklarından üretilen yenilenebilir enerji ile karşılayan Sütaş, 2025 yılında, elektrik ihtiyacının tamamını kendi üretimiyle karşılamayı hedefliyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde Sütaş, 2024 yılında 740 bin ton sıvı organik gübreyi, yem bitkile­rimizin yetiştiği 117 bin dekar araziyle buluşturdu.

Geleceği Bingöl’de şekillendirecek

Sütaş’ın Bingöl’deki yatırımı, sadece üretim değil bilgi ve inovasyon merkezi olarak da çalışıyor. Tesiste; Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi ve Eğitim Çiftliği merkezi, üreticilere, öğrencilere ve süt hayvancılığı yatırımı yapmak isteyen girişimcilere ücretsiz hayvancılık eğitimi vererek sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırıyor.

Tesis bünyesinde Süt Hayvancılığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Ar- Ge), Hayvan Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı yer alıyor. Tesiste Nesil Islahı Araştırma Laboratuvarı’nda yüksek verimli hayvanların belirlenmesi, hastalıklara karşı direnci yüksek sığır ırklarının yetiştirilmesi amacıyla embriyo transferi ve sperma üretimi gibi ileri teknoloji çalışmaları başlatılmış durumda.

“Raftaki fiyatı biz kontrol edemiyoruz”

Süt fiyatlarının enflasyonun altında zamlandığını söyleyen Muherrem Yılmaz, “2024 Mayıs ayında 14.65 TL olan süt, 2025 Mayıs ayında 17.15 TL oldu. Bu Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği rakam. Raftaki fiyatlar artmış olabilir ama bunu üretici belirlemiyor. Bugün Türkiye’de sütçülüğü çözmeden et de çözülmez. Müdahale alımı sorunların çözümünde önemli bir hamle oldu. Süt sanayicisinin tek istediği istikrar” dedi.

50 yıldır ‘Türkiye’nin 4 bir yanında’

İlk olarak 1975 yılında kurulan Sütaş’ta 50 yıldır sadece süt olduğunu söyleyen Muharrem Yılmaz, “Her gün 6.8 milyon adet paket süt dağıtıyoruz. 180 bin satış noktasındayız. Sütaşmarket ile doğrudan tüketiciye ulaşıp gıdanın güvenliğini taahhüt ediyoruz. Marmara (Karacabey), İç Anadolu (Aksaray), Ege-Akdeniz (Tire) ve Doğu-Güneydoğu Anadolu (Bingöl) bölgelerindeki 4 entegre tesisiyle Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumdayız. 47 ülkeye de ihracat yapıyoruz. 50’nci yılımızda İSO 500’de 50’nci olduk” dedi.