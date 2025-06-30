Sütaş’tan ekosisteme 1.4 milyar dolarlık katkı
Türkiye’de 4, yurt dışında 2 olmak üzere toplam 6 adet üretim fabrikası bulunan Sütaş, Bingöl’deki 3 bin 200 dekar arazi üzerindeki entegre tesisiyle bölgede ‘süt’ ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. 2033 yılına gelindiğinde tesisin bölge ekonomisine yaklaşık 1.4 milyar dolar, istihdama da 9 bin kişiye yakın katkı yapması bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Karacabey, Tire ve Aksaray’ın ardından Türkiye’deki dördüncü entegre tesisini Bingöl’de açan ve bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Sütaş, ‘çiftlikten sofralara’ entegre iş modeliyle Bingöl’de bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.
Günlük bin ton süt işleme kapasitesine sahip Sütaş Bingöl tesislerinde, aynı anda 18 ayrı ürün üretilip paketlenebiliyor. Şu ana kadar toplam 201 milyon 911 bin dolarlık yatırım yapılan tesisin, 2026 sonunda tam kapasiteye ulaşması ve 2030’da Bingöl gayri safi milli hasılasının yüzde 61.5’inde doğrudan ya da dolaylı etkisinin bulunması bekleniyor. Halihazırda 7 bin 23’ü sağmal olmak üzere toplam 15 bin 618 büyükbaş hayvanın bulunduğu Bingöl Entegre Tesisleri’nin toplamda 22 bin adetin üzerinde bir kapasitesi bulunuyor.
Tam kapasiteye ulaşınca 10 bin sağmalık için yine 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yapılabileceğini ifade eden Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Bingöl’de büyük bir ‘süt ekosistemi’ yaratacaklarını söyledi. Şu anda işledikleri sütün yüzde 90’ını bölgedeki çiftçilerden tedarik ettiklerini açıklayan Yılmaz, 2024 yılı hasat döneminde sadece bitkisel üretimde çiftçilere 250 milyon TL kazandırdıklarını belirtti.
Kapasite olduğunda rakamın en az 1 milyar dolara çıkacağını dile getiren Yılmaz, “2033 yılında, normal eğilime göre 2 milyar 254 milyon dolarlık bir büyüklüğe erişmesi beklenen Bingöl ekonomisinin, Sütaş yatırımı sonrasında 3 milyar 641 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı hesaplandı. Sütaş yatırımı olmaksızın Bingöl’ün 2033 yılındaki kişi başı GSYH’sının 7 bin 322 dolar olacağı tahmin edilirken, bu yatırımdan sonra, fert başı GSYH’nın 10 bin 221 dolara erişeceği hesaplandı” dedi.
Vergi geliri 404 milyon dolara ulaşacak
Yatırımın istihdama etkisinin de 8 bin 611 kişi olacağını tahmin ediliyor. Muharrem Yılmaz, “Bu stratejik yatırım, sadece Sütaş’ın üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Bingöl ve çevresinin ekonomik ve sosyal dokusunda derin ve kalıcı bir dönüşüm başlatıyor.
İlde toplanan vergi gelirlerinin normal eğilimi ile 2033 yılında 165,1 milyon dolar olması beklenirken, Sütaş yatırımı sonrasındaki büyüme ve canlanma ile bu rakamın 2033 yılında 404 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor” diye konuştu. Bingöl Entegre Tesisleri’nin, şirketin benimsediği uçtan uca entegre iş modelinin en son ve en kapsamlı örneklerinden biri olarak öne çıktığını söyleyen Yılmaz, “Bu entegrasyon, süt hayvancılığının tüm aşamalarını ve ilgili sanayi kollarını tek bir çatı altında topluyor” dedi.
Bu yıl yem ödemesi 414 milyon TL
Süt üretiminin vazgeçilmez girdisi olan yemin tedarikinin de yatırımın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatan Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, günlük 600 ton kapasiteli Karma Yem Fabrikası, Süt Ürünleri Fabrikası’nın işleyeceği sütü üretecek ineklerin tüm yem ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde tasarlandı. Yerli mühendislik ve imalat imkanlarıyla hayata geçirilen 2x25 ton/saat kapasiteli Rasyon Hazırlama Merkezi ise günlük 700 ton rasyon hazırlayarak hayvancılığa teknolojik bir yenilik kazandırıyor.
Sütaş olarak, sözleşmeli modelle yapılacak üretimler için gerekli tüm makine ve ekipman yatırımlarını proje kapsamına dahil ederek, yerel çiftçilerle iş birliği ağı kurduklarını söyleyen Yılmaz, “Bu sayede 2024 yılında bölge çiftçilerine hububat sapı, yonca ve silajlık mısır üretimi karşılığında 245,4 milyon TL ödenmiş olup, bu rakamın 2025 yılında 414 milyon TL’ye çıkması öngörülüyor. Şu anda Bingöl’de 658 üretici aile ve çiftlikten günde 28,3 ton süt tedariki sağlanıyor” açıklamasını yaptı.
Elektrik ihtiyacının %92’si gübreden
Sütaş’ın Bingöl Entegre Tesisleri, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalarıyla da öne çıkıyor. 2024 yılında çiftliklerin gübreleri ve fabrikaların organik atıklarından toplam 223 bin 278 MWh yenilenebilir enerji üreten Sütaş’ın 22.3 MW’lik biyogaz enerji kapasitesi bulunuyor. Yenilenebilir enerji üretimini artırmak için çiftlik çatılarını da güneş enerjisi panelleriyle donatan firma, GES kurulu gücünde 26,3 MWp’e ulaştı.
Endüstriyel tesislerin elektrik ihtiyacının yüzde 92’sini, ısı ihtiyacının yüzde 38’ini ineklerin gübreleri ve organik atıklarından üretilen yenilenebilir enerji ile karşılayan Sütaş, 2025 yılında, elektrik ihtiyacının tamamını kendi üretimiyle karşılamayı hedefliyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde Sütaş, 2024 yılında 740 bin ton sıvı organik gübreyi, yem bitkilerimizin yetiştiği 117 bin dekar araziyle buluşturdu.
Geleceği Bingöl’de şekillendirecek
Sütaş’ın Bingöl’deki yatırımı, sadece üretim değil bilgi ve inovasyon merkezi olarak da çalışıyor. Tesiste; Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi ve Eğitim Çiftliği merkezi, üreticilere, öğrencilere ve süt hayvancılığı yatırımı yapmak isteyen girişimcilere ücretsiz hayvancılık eğitimi vererek sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırıyor.
Tesis bünyesinde Süt Hayvancılığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Ar- Ge), Hayvan Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı yer alıyor. Tesiste Nesil Islahı Araştırma Laboratuvarı’nda yüksek verimli hayvanların belirlenmesi, hastalıklara karşı direnci yüksek sığır ırklarının yetiştirilmesi amacıyla embriyo transferi ve sperma üretimi gibi ileri teknoloji çalışmaları başlatılmış durumda.
“Raftaki fiyatı biz kontrol edemiyoruz”
Süt fiyatlarının enflasyonun altında zamlandığını söyleyen Muherrem Yılmaz, “2024 Mayıs ayında 14.65 TL olan süt, 2025 Mayıs ayında 17.15 TL oldu. Bu Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği rakam. Raftaki fiyatlar artmış olabilir ama bunu üretici belirlemiyor. Bugün Türkiye’de sütçülüğü çözmeden et de çözülmez. Müdahale alımı sorunların çözümünde önemli bir hamle oldu. Süt sanayicisinin tek istediği istikrar” dedi.
50 yıldır ‘Türkiye’nin 4 bir yanında’
İlk olarak 1975 yılında kurulan Sütaş’ta 50 yıldır sadece süt olduğunu söyleyen Muharrem Yılmaz, “Her gün 6.8 milyon adet paket süt dağıtıyoruz. 180 bin satış noktasındayız. Sütaşmarket ile doğrudan tüketiciye ulaşıp gıdanın güvenliğini taahhüt ediyoruz. Marmara (Karacabey), İç Anadolu (Aksaray), Ege-Akdeniz (Tire) ve Doğu-Güneydoğu Anadolu (Bingöl) bölgelerindeki 4 entegre tesisiyle Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumdayız. 47 ülkeye de ihracat yapıyoruz. 50’nci yılımızda İSO 500’de 50’nci olduk” dedi.