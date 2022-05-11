“Sütte AB kriterlerine uygun üretim yeni pazar ve yeni fırsatlar demek”

ANKARA (DÜNYA)- Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) taraf1ından başlatılan, sütte kaliteyi artırmak amaçlı “Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt” konulu AB Projesi’nin Uluslararası Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan SETBİR Başkanı İsa Coşkun, sütte AB kriterlerine uyumun, yeni pazar ve yeni fırsatlar demek olduğunu söyledi.

Süt sektörünün günlük 500 binden fazla çiftçiden aldığı çiğ sütü ambalajlı, hijyenik ürünlere dönüştürdüğünü bildiren Coşkun, AB ve Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin de dahil olduğu 100’ü aşkın ülkeye süt ve süt ürünü ihracatı yapıldığını kaydetti.

Türkiye’nin 23.2 milyon tonluk üretimle dünyada 8, AB’de ise 3’üncü sırada olduğu bilgisini veren İsa Coşkun, üretilen sütün yüzde 43’ünün işlenebildiğini bildirdi.

Kalite ve hijyen kriterlerine uygun üretimin yeni pazarlar ve yeni fırsatlar demek olduğunu vurgulayan Coşkun, “Sektörde istikrar sağlamak için ihracatı destekleyici politikalar da önemli. AB standartlarına uygun bir model geliştirerek, dünyada süt ve süt ürünleri piyasasında Türkiye’yi öne çıkarabiliriz” diye konuştu.

Türkiye’de AB’ye ihracat izni almış 29, Rusya’ya ihracat izni almış 8, Çin’e ihracat izni almış 60 firma bulunduğunu söyleyen Coşkun, geçen yılki ihracatın 487 milyon dolar olduğunu belirtti. Coşkun aynı dönemde ithalatın ise 45,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

Süt kalitesi konusunda son 20 yılda ciddi ilerleme sağlandığını ancak sütün tamamının AB standardına ulaşması için iyileştirmeye açık alanlar bulunduğunu ifade eden Coşkun, SETBİR tarafından yürütülen projenin 2021 yılı Nisan ayında başladığını kaydetti. Projenin, İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDERALIMENTARE) ile yürütüldüğünü ifade eden Coşkun, Türkiye’de uygulanabilecek AB standartlarında bir model geliştirilmesi için kapsamlı analizler yapıldığını anlattı.

Konya, İzmir, Bursa ve Sakarya olmak üzere 4 ilde hedef gruplarla çalışma toplantıları da yapıldığını dile getiren Coşkun, hazırlanan yol haritasının, hazırlanan politika belgesinde yer alacağını vurguladı.

Sürdürülebilir üretimin finansmanı için, tarımsal desteklemelerin yılın başında açıklanması ve ödemelerin zamanında yapılmasının önemine işaret eden Coşkun, “Yem maliyetlerinin dışında ambalaj, elektrik, akaryakıt ve finansman maliyetlerinin azaltılmasına yönelik destek ya da vergi azaltımı gibi yöntemler özellikle bu dönemlerde büyük önem taşımaktadır” dedi.

Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Almanya, Hollanda, İtalya, Polonya, Slovenya ve Türkiye’den sektör temsilcileri katıldı.