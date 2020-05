Sütte stok sorunu yaşanıyor

14 Mayıs 2020

Yener KARADENİZ

Koronavirüs salgını ile birlikte paket süt tüketimi yüzde 40’a yakın artış gösterirken ev dışı tüketim ise cafe, restoran ve otellerin kapalı olması nedeni ile durdu. Bu da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de stok sorununa yol açtı. ABD bu sorununu sütü dökerek ortadan kaldırırken, Türkiye ise tereyağı gibi farklı ürünlere yöneldi. Bu da tüm dünyada tereyağı ve süt tozu fiyatlarında düşüşe yol açtı. Sektör temsilcileri Türkiye’de arz fazlasının devam etmesi halinde süt tozu desteğinin gelebileceğini belirtti. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından düzenlenen ‘COVİD-19 Sonrası Süt ve Süt Ürünleri Sektörü’ konulu webinarda konuşan Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, koronavirüs döneminde sokak sütçülüğünün yüzde 13 azaldığına dikkat çekti. Arz fazlası oluştuğunu söyleyen Hekimoğlu, hali hazırda sanayicinin stok maliyetlerine katlandığını belirtti. Böyle durumlarda devletin süt tozunu stratejik olarak alabilmesi gerektiğini dile getiren Hekimoğlu, “Avrupa’da ABD’de ihtiyaç duyulduğunda bu tarz destekler veriliyor” dedi. Eker Süt Genel Müdürü Hamit Can ise Türkiye’de sanayicinin üreticiye sorun yaşatmadan sütü aldığına dikkat çekerek, AB’de çiğ sütün alınmaması nedeni ile süt fiyatlarında gerileme yaşandığını anlattı. Can, “Perakendede vadeler ile ilgili sıkıntılar var. Şu an maalesef perakende tarafında 120 günlere varan vadelerle süt satıyoruz.Bir ay vade ile aldığımız sütten elde ettiğimiz ürünü 90-120 gün vadeler ile satıyoruz. Ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var” dedi. Koronavirüs döneminde perakende tarafında yüzde 40’lara varan artışlar olduğunu anlatan Can, ev dışı tüketimin ise tamamen durduğunu söyledi. Aynes Genel Müdürü Murat Hocalar da, sektörün koronavirüse çok hızlı adapte olduğunu kaydetti.

Haziranda fiyat artışı bekliyoruz

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, sütlerin toplanmasında sıkıntı yaşandığını belirtti. Devam etmesi halinde süt tozu desteğinin gelebileceğini anlatan Keskin, “Arz fazlası var ancak kur da çok yükseldi. Bu nedenle yem maliyetleri de arttı. Haziranda zam bekliyoruz” dedi. Dünyadaki arz fazlası, süt ürünleri fiyatlarına yansıdı. Süt tozu ve tereyağı fiyatları ocaktan bu yana düştü. Almanya’da yağsız süt tozunun ton fiyatı ocaktan bu yana yüzde 23 düşerek 2 bin 33 euroya gerilerken, Hollanda’da yüzde 26 düşerek bin 935 euro oldu. Tereyağı ise Almanya’da yüzde 16 düşerek 3 bin 50 euro, Hollanda’da yüzde 13 gerileyerek 3 bin 247 euro oldu.