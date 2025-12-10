Swatch ve Citizen’a rekabet soruşturması

İtalyan rekabet otoritesi, Swatch ve Citizen’ın yetkili distribütörlerine online platformlarda uygulanacak perakende satış fiyatlarını dayattığı ve bu yolla fiyat rekabetini sınırladığı şüphesiyle inceleme başlattığını duyurdu. Kurum, söz konusu uygulamaların Avrupa Birliği kurallarına aykırı olabileceğini belirtti.

"Misilleme niteliğinde ticari tedbirler"

Açıklamada, iki şirketin dikey anlaşmalar yoluyla distribütörler üzerindeki fiyat rekabetini kısıtladığı, belirlenen fiyatlara uymayan bayilere karşı “misilleme niteliğinde ticari tedbirler” uyguladığı iddiaları yer aldı.

Şirketlerin ofislerinde inceleme

Rekabet Kurumu yetkilileri, 3 Aralık’ta Swatch ve Citizen’ın İtalya’daki ofislerinde denetim ve incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında farklı belge ve bilgilerin ele alındığı ifade edildi. Swatch ve Citizen cephesinden şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.