Systemair, içerideki durgunluğu ihracatta yeni ülkelerle aşıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de yeni yatırımlardaki durgunluk, klima santralleri pazarına da yansıyor. Klima santralleri ve veri merkezleri başta olmak üzere birçok alana yönelik iklimlendirme çözümleri sunan Systemair Türkiye, iç pazardaki durgunluğu ihracat pazarlarıyla aşıyor.

Bu yıl Afganistan’a ilk ihracatını yapan şirket, Pakistan, Irak ve Suudi Arabistan’da yeni yatırımlardaki artış ihracatına olumlu yansıyor. Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, hiç ihracat yapmadıkları Afganistan’a bu yıl 500 bin dolarlık ürün gönderdiklerini söyledi.

İş ortakları İstanbul’da buluştu

Systemair’in bu yıl ikincisi düzenlediği Systemair Day etkinliği 13-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. İş ortakları arasında iş birliklerini güçlendirmeyi ve birlikte nasıl daha verimli çalışmayı kolaylaştırma amacıyla Systemair Day’e Avrupa, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 50’den fazla ülkeden iş ortaklarını katıldı.

Etkinlikte DÜNYA’ya konuşan Ayça Eroğlu, Systemair Grubu içinde İstanbul’daki fabrikalarının hem Avrupa’ya hem de Ortadoğu’ya ihracat yapısıyla öne çıktığını söyledi. Avrupa’ya veri merkezlerine yönelik spesifik cihazlar gönderdiklerine dikkat çeken Eroğlu, yine Ortadoğu’ya da ciddi oranda cihazlar gönderdiklerini kaydetti.

Yeni dönemde Suudi Arabistan’a şirketlerin gitmeye başlamasıyla veri merkezlerine olan talebin arttığını belirten Eroğlu, “Avrupa Birliği’ne baktığımız zaman İrlanda’da ve İngiltere›de veri merkezleri yoğunlukta bulunuyor. Ama şimdi Suudi Arabistan’da veri depolamak için veri merkezleri ihtiyacı artıyor. Ülkenin yeni stratejisine göre yeni şirketler de oraya geliyor. O şirketlerin data tutması lazım. Bundan dolayı da veri merkezleri yatırımları artıyor. Biz de onlara veri merkezleri için klima veriyoruz.

Yine bu sene itibarıyla Flexline NG ürünümüzün Ar-Ge, satışı ve üretimi yalnızca Türkiye’den yapılan modüler bir klima santralini Afganistan’a ihracat yapmaya başladık. Yaklaşık 500 bin euroluk ürün gönderdik. Afganistan yeni pazar olmaya başladı. Irak’ta hastane camii projeleri ile ihracatımız çok ciddi bir şekilde arttı. Pakistan’da ilaç fabrikaları yatırımlarının artması ile oradan da talep artışı yaşanıyor. Yine Mısır’da da bir projeye ürün vereceğiz. Az gelişmiş ülkelerdeki yeni yatırımlarla ihracatımız hareketleniyor” dedi.

İç pazarda kısa vadede hareketlilik beklenmiyor

İç pazarda ise deprem bölgesinde merkezi klima olan VRF satışlarında bir hareketliliğin yaşandığını ifade eden Eroğlu, bunun dışında ülkede AVM ve otel gibi yatırımlarının ertelenmesinden dolayı durgun geçtiğini ifade etti. İç pazarda bu yıl ve 2026 yılında da ciddi bir hareketlilik beklemediklerini anlatan Eroğlu, 2025’in ikinci yarısından sonra yatırımların açılacağı öngörülerinin son dönemde yaşanan 19 Mart süreci ile birlikte ötelendiğine dikkat çekti.

“Türkiye fabrikasını küçültmemek için elimizden geleni yapıyoruz”

Türkiye’nin üretimdeki rekabet gücünün eskisi gibi olmadığını ifade eden Ayça Eroğlu, iki yıl önce serbest bölgede özel bir cihaz üretimi için yatırım planlarının olduğunu, ancak şu an maliyetlerden dolayı onu ötelediklerini bildirdi. Türkiye’den 25 ülkeyi yönettiklerine değinen Eroğlu, “Yatırımları burada yapmak istiyoruz, fakat sonuç itibarıyla İsveç merkezden Türkiye’deki fabrikanın kârlılık düşüşünden dolayı bir baskı var.

İstanbul Havalimanı, Tesla’nın Berlin’deki fabrikası, BMW’nin Macaristan fabrikası gibi birçok yere Türkiye’den ürün verdik. Şimdi iç pazarda Çinlilerden BYD’nin buraya gelmesini bekliyoruz. Bu yılı 2024’te göre dolar bazında yüzde 4 gibi bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Fakat geçen sene itibariyle dört kere bütçeleri revize ettik ve istediğimiz yatırımları da şu an itibarıyla yapamıyoruz. Türkiye’deki fabrikayı küçültmemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.