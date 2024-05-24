Tabakta kalanlar mama ve gübreye dönüşecek

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada her yıl 1,5 milyar, Türkiye’de ise 19,1 milyon ton gıda israf ediliyor. Gelecek nesillerin kaynaklarının korunması için harekete geçen Akkomarka Restoran Topluluğu ve Akkol Catering Grubu, yemeklerde kalan atıkların çöpe gitmemesi için ‘Sorumlu Restoran Hareketi’ başlattı.

Bu kapsamda yeni başlatılan ‘Gıda Atık Döngüsü’ projesiyle oluşum içinde yer alan restoranlardaki gıda atıkları komposta gönderilerek, gübre ve mamaya dönüştürülüyor. Günde ortalama 230 kilogram gıda atığının toplandığı projede, bunun 80 kilogramı mamaya ayrılıyor. Gübreler, yerel üreticilerin desteklenmesini sağlarken, mamalar hayvan barınaklarındaki ve sokaktaki canları besliyor.

Ayrıca restoranlarda misafirlere ücretsiz dağıtılıyor. Projenin lansmanında yaptığı konuşmasında tüm restoranları gıda israfını önlemek ve atıkları mama ve gübreye dönüştürerek tekrardan gezegenimize kazandırmak için çağrıda bulunan Akkol Catering Grubu CEO’su Serkan Tüfek, “Bu konu bizim için çok önemli. Dört yıllık süreçte 50 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık.

Bu daha da büyüyecek. Oluşuma dahil olmak isteyen firmalara eğitim vereceğiz, ürünü ayrıştırmayı öğreteceğiz. Sonra o atıkları komposta yollayarak mama ya da gübreye dönüştürecek ve misafirlerine ücretsiz dağıtması için ürünleri restoranlara geri yollayacağız. Bizler, geleceğimizi güvenli hale getirmek için çalışıyoruz ve bunun için de tüm restoranlardan destek istiyoruz” dedi.

“Garnitür tercihi seçeneği %35 tasarruf sağlıyor”

İşlemlerde tüm enerjinin kurulan GES’lerden elde edildiği bilgisini veren Tüfen, “Tüm cam atıklarımızı toplayarak, restoranlarımızda ve toplu yemeklerimizde 10 bin ağaçlık bir orman oluşturduk. Bu yıl ise topladığımız atıklarla bir orman daha oluşturacak şekilde atık toplamı gerçekleştirmişiz. Biz, hem yemek üretiminde hem de restoranlardaki kişi başı 140 gram olan atığı, 50 grama kadar indirmeyi başarmıştık.

Ve proje kapsamında şunu gördük ki, garnitür, misafir tercihine bırakıldığında yüzde 35 tasarruf sağlıyor. Ama yine de tüm bunlar atık gıdayı tamamen sıfırlayamıyor. Bu nedenle biz de atığı sıfırlamak için bu yatırımı destekledik. Bu süreçte 4 yıllık yapıda personellerimizi ve beraberinde tedarikçilerimize eğitim verdik. Bundan sonraki süreçte artık atık gıda alınmasını isteyen firmalara ayrıştırmaları için talep geldiğinde gidip ekibimiz eğitim vereceğiz” bilgisini verdi.

Türkiye’deki gıda israfı son 2 yılda %40 arttı

Sorumlu Restoran Hareketi’ni büyütmeyi hedeflediklerini belirten Akkol Catering Grubu CQO’su Elif Üngör ise, “Daha fazla restoranın, otellerin restoran ve işletmelerinin bu harekete katılmasını istiyoruz. 2023 yılında Türkiye’de kişi başı 213 kilogram gıda israfı oldu. Bu, son iki yılda yüzde 40 arttı. Tüketimin bu kadar çok olduğu bir dünyada israfa artık dur dememiz gerekiyor.

O yüzden Gıda Atık Döngüsü’nü bütün restoranlara gönüllü olarak anlatmaya, onları da buna dahil etmeye çok hevesliyiz. Sizlerin de desteğiyle bunu yapacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. Lansmana katılanlar arasında Akkomarka Restoran Topluluğu Onursal Başkanı Ali Akkaş, Akkomarka Restoran Grubu ve Akkol Catering Grubu yönetim kurulu üyeleri Volkan Akkaş ve Okan Akkaş, sanatçı ve hayvansever Perihan Savaş ile HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat yer aldı.

Barınaklara mama desteği sağlanıyor

Ayrıca üretilen mamalar HAYTAP iş birliği ile hayvan barınaklarına mama desteği sağlayarak, ayda 2 bin minik dostun beslenmesine katkı sağlayacak. Gübreler ise, Sorumlu Restoran Hareketi’nin sürdürülebilirlik stratejileri arasında önemli yeri olan yerel üreticilerin desteklenmesi hedefi kapsamında İstanbul’daki çiftçilerle paylaşılıyor.

Ücretsiz dağıtılıyor

“Gıda Atık Döngüsü” kapsamında, Sorumlu Restoran Hareketi katılımcısı olan Köşebaşı, Ken Sushi, Yamo Sushi, Snob Street Food, Ali Ocakbaşı, Perihan Meyhane, Ristorante Umberto, Akkol Catering, Geleneksel Lezzetler Durağı, Allday Artisan Catering, Deli Toastry, Deli Kitchen ve Safderun markalarının restoranlarındaki atıklar, ayrıştırılarak paketleniyor ve elektrikli gıda atık toplama aracıyla kompost tesisine yollanıyor. Burada atıklar gübre ve evcil hayvan mamasına dönüştürülürken, bunlar restoranlarda misafirlere ücretsiz dağıtılıyor.