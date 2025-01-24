Tabildot fiyatı 150 liraya sözleşmeler 4 aya çıktı
Gıda enflasyonunun yüksek seyrettiği son yıllarda hızla artan tabildot yemek fiyatı ve sözleşme süreleri yeni yılla birlikte normale dönmeye başladı. 2024’ün Ocak ayında bir öğün tabildot 110 lirayken, bugün 150 lira seviyesine yükseldi. Geçen yıl sözleşme süreleri 1 aylık yapılırken, bugün fiyat artışındaki yavaşlama ile birlikte 4 aya çıktı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Gıda enflasyonunun düşüş eğilimi göstermesi ile beraber, tabildot yemek sözleşmelerine de yansımaya başladı. 2024 yılı içinde bir aylık yapılan sözleşmeler, 2025 yılı itibarıyla müşteriler tarafından 6 aylık talepler geliyor. Sözleşme sürelerinin uzaması gıda fiyatlarındaki artışın yavaşladığını da işaret ediyor. Tabildot fiyatı ise geçen yılın başında bir öğün için ortalama 110 lira seviyesindeyken, bugün 150 lira seviyesine yükseldi. 2024 yılı gıda enflasyonu ise yüzde 43.58 olarak gerçekleşmişti.
DÜNYA’ya konuşan TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, “Müşteriler tarafından 6 aylık gibi bir sözleşme uzatma talepleri geliyor. Ancak 4 aylıkta anlaşmaya gayret ediyoruz. Çünkü gıda enflasyonu hala reel kazan enflasyonunu yansıtmıyor” dedi.
Kazan enflasyonu ile reel enflasyon farkı 10 puan
Enflasyon sepetinin içinde birçok ürünün olduğunu ve kendilerinin kazan enflasyonu yaptıklarını aktaran Bozdağ, aralarında hala neredeyse 10-12 puanlık bir farkın olduğunu bildirdi. Bozdağ, müşterilerin sunduğu sözleşmeleri kabul etmeleri halinde 2 ile 3 ay boşa düşeceklerini kaydetti. Yeni yıl ile birlikte sözleşmelerin yenilenmesi ile 4 aylık sürelerin oluşmaya başladığını işaret eden Bozdağ, “Süreç devam ediyor. Devlet tarafından açıklanan enflasyon rakamları işte 2023 yılında yüzde 64,77 iken, bu yıl 44,38’e geriledi.
Enflasyon 64’ken bizim reel enflasyonla kazanan enflasyonun arasında 20 puan fark vardı. Şimdi bu oran yüzde 10’lara düştü. Yani hemen hemen aynı paralelde gidiyoruz. Kazanın enflasyonu başka. Kazan enflasyonu tuzundan etine kadar 40 kalem mal giriyor. Altına enerji ve işçiyi de koyuyoruz. Geçen sene devletin verdiği yüzde 20 asgari ücret farkını ama biz yemek sanayicileri personellerimiz elimizde tutabilmek için temmuz ayında verdik” diye konuştu.
“İkinci yarıda kârlılık kendini gösterir”
Yemek sanayicilerin 2024 yılında küçülmediğini, ancak kâr yılı olmadığına vurgu yapan Bozdağ, sektördeki firmaların ayakta kalmaya çalıştığı bir yıl olduğunu belirtti. Sektör olarak bu yılın ikinci yarısından sonra ümitli olduklarını ifade eden Bozdağ, “Faizlerin bu şekilde düşüş yönünde devam etmesi bizi biraz daha ümitlendiriyor. Yine de piyasaların hareketli olması da bizi umutlandırıyor ama bizim korkumuz şu; yine asgari ücretteki 6 aylık artış umarım tekrar bize geri dönmez. Yıllık olarak açıklandı ama temmuz ayını biraz iple çekiyoruz. Enflasyon ve faizler geri gelirse bizim oradaki o korkumuz gider. İkinci yarıdan sonra kârlılık başını gösterir diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.
"Kazan" enflasyonu farklı
Şu an sektörün önemli sorununun nitelikli eleman konusu olduğuna dikkat çeken Hüseyin Bozdağ, bir de müşterilerle aralarında kazan enflasyonu ile reel enflasyon arasındaki farktan dolayı sorunların olduğunu söyledi. Bugün bir öğün 4 çeşit tabildot yemeğin 145 lira ile 150 lira civarında olduğunu belirten Bozdağ, “Bundan bir yıl önce 110-115 lira civarındaydı. Bu yıl bu gemiyi yürüteceğiz ama bu teker bu tümsekte kalmayacak. İnşallah aşacağız bunların hepsini” dedi.