Tabildot fiyatı 150 liraya sözleşmeler 4 aya çıktı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gıda enflasyonunun düşüş eğilimi göstermesi ile be­raber, tabildot yemek sözleş­melerine de yansımaya baş­ladı. 2024 yılı içinde bir aylık yapılan sözleşmeler, 2025 yı­lı itibarıyla müşteriler tara­fından 6 aylık talepler geliyor. Sözleşme sürelerinin uzama­sı gıda fiyatlarındaki artışın yavaşladığını da işaret ediyor. Tabildot fiyatı ise geçen yılın başında bir öğün için ortala­ma 110 lira seviyesindeyken, bugün 150 lira seviyesine yük­seldi. 2024 yılı gıda enflasyonu ise yüzde 43.58 olarak gerçek­leşmişti.

DÜNYA’ya konuşan TOBB Türkiye Hizmetler Mecli­si Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YE­SİDEF) Başkanı Hüseyin Boz­dağ, “Müşteriler tarafından 6 aylık gibi bir sözleşme uzat­ma talepleri geliyor. Ancak 4 aylıkta anlaşmaya gayret edi­yoruz. Çünkü gıda enflasyonu hala reel kazan enflasyonunu yansıtmıyor” dedi.

Kazan enflasyonu ile reel enflasyon farkı 10 puan

Enflasyon sepetinin için­de birçok ürünün olduğunu ve kendilerinin kazan enflasyo­nu yaptıklarını aktaran Boz­dağ, aralarında hala neredeyse 10-12 puanlık bir farkın oldu­ğunu bildirdi. Bozdağ, müşte­rilerin sunduğu sözleşmeleri kabul etmeleri halinde 2 ile 3 ay boşa düşeceklerini kaydetti. Yeni yıl ile birlikte sözleşmele­rin yenilenmesi ile 4 aylık sü­relerin oluşmaya başladığını işaret eden Bozdağ, “Süreç de­vam ediyor. Devlet tarafından açıklanan enflasyon rakamları işte 2023 yılında yüzde 64,77 iken, bu yıl 44,38’e geriledi.

Enflasyon 64’ken bizim reel enflasyonla kazanan enflasyo­nun arasında 20 puan fark var­dı. Şimdi bu oran yüzde 10’la­ra düştü. Yani hemen hemen aynı paralelde gidiyoruz. Ka­zanın enflasyonu başka. Ka­zan enflasyonu tuzundan eti­ne kadar 40 kalem mal giriyor. Altına enerji ve işçiyi de ko­yuyoruz. Geçen sene devletin verdiği yüzde 20 asgari ücret farkını ama biz yemek sanayi­cileri personellerimiz elimiz­de tutabilmek için temmuz ayında verdik” diye konuştu.

“İkinci yarıda kârlılık kendini gösterir”

Yemek sanayicilerin 2024 yılında küçülmediğini, ancak kâr yılı olmadığına vurgu ya­pan Bozdağ, sektördeki firma­ların ayakta kalmaya çalıştığı bir yıl olduğunu belirtti. Sek­tör olarak bu yılın ikinci yarı­sından sonra ümitli oldukları­nı ifade eden Bozdağ, “Faizle­rin bu şekilde düşüş yönünde devam etmesi bizi biraz daha ümitlendiriyor. Yine de piya­saların hareketli olması da bi­zi umutlandırıyor ama bizim korkumuz şu; yine asgari üc­retteki 6 aylık artış umarım tekrar bize geri dönmez. Yıllık olarak açıklandı ama temmuz ayını biraz iple çekiyoruz. Enf­lasyon ve faizler geri gelirse bi­zim oradaki o korkumuz gider. İkinci yarıdan sonra kârlılık başını gösterir diye düşünüyo­ruz” açıklamasında bulundu.

"Kazan" enflasyonu farklı

Şu an sektörün önemli sorununun nitelikli eleman konusu olduğuna dikkat çeken Hüseyin Bozdağ, bir de müşterilerle aralarında kazan enflasyonu ile reel enflasyon arasındaki farktan dolayı sorunların olduğunu söyledi. Bugün bir öğün 4 çeşit tabildot yemeğin 145 lira ile 150 lira civarında olduğunu belirten Bozdağ, “Bundan bir yıl önce 110-115 lira civarındaydı. Bu yıl bu gemiyi yürüteceğiz ama bu teker bu tümsekte kalmayacak. İnşallah aşacağız bunların hepsini” dedi.