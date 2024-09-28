TAİDER aile şirketlerinde geleceğe odaklanıyor
Türkiye’de aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesine destek olmak amacıyla düzenlenen TAİDER 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, aile işletmelerinin köklü miraslarını modern iş dünyasında nasıl yenilikçi ve rekabetçi kılabileceklerine dair stratejiler sunacak.
Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmeleri ve ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine destek olmaları amacıyla kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, bu yılki 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin yanı sıra, Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Programı ve Denizli İl Temsilciliği ile aile işletmelerine daha fazla destek sunmayı hedefliyor. Gelecekte Kendine Özgü teması ile düzenlenecek zirve, aile işletmelerinin özgün ve yenilikçi yanlarını ele alacak.
Bu tema, aile işletmelerinin köklü geleneklerini ve değerlerini korurken, aynı zamanda hızlı değişen iş dünyasında nasıl yenilikçi ve rekabetçi olabileceklerini anlamaya yönelik bir yol haritası sunacak. Zirve, bu iki zıt ama birbirini tamamlayan yaklaşımı inceleyecek bir platform olacak.
Katılımcılar, aile işletmelerinin tarihsel ve kültürel miraslarına sadık kalarak, bu mirası modern iş stratejileri ve yenilikçi çözümlerle nasıl entegre edebileceklerini keşfedecekler. Ayrıca, bu öze dönüşün nasıl güçlü bir rekabet avantajına dönüşebileceğini ve işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine nasıl katkıda bulunabileceği detaylı bir şekilde ele alınacak.
Ürün özgünlüğünün nesiller boyunca nasıl korunabileceği, özgün kadın liderlerin ilham verici hikayeleri ve kurum içi girişimciliği nasıl teşvik edilebileceği konularına değinilecek. 300’ü aşkın katılımcının beklendiği zirveye, Family Business Network’ün diğer ülkelerdeki üyeleri katılım sağlayacak ve Türkiye’nin iş dünyasından önemli isimleri konuşma yapacak.
Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Programı
Derneğin, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesinde ve sürdürülebilirlik yolculuklarında onlara destek sağlamak amacıyla başlattığı gelenekselleşen Kuzey Yıldızı Programı, her geçen gün etkisini artırıyor. İş dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği programın yeni dönem başvuruları yakın zamanda açılacak ve katılımcı firmalarla birlikte sürdürülebilirlik odaklı bir yol haritası çizilecek. Şirketler, 6 farklı kategoride çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirilecek. 2025 yılında sonuçlanacak program töreninde ödüller sahiplerini bulacak.
Aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yönetim ilkelerine sahip, değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmelerine destek veren TAİDER; üyelerine uygulama ve deneyimleri paylaşabilecekleri, dünyanın önde gelen aile şirketleri ile iletişim kurabilecekleri ve gelecek nesilleri geliştirebilecekleri olanaklar sunan, alanında önder tek sivil toplum örgütü.
Türkiye’nin birçok ilinden 285 aile şirketine mensup 950 üyesi bulunan TAİDER’in üyelerinin yarısı, 18-40 yaş arasındaki gelecek nesillerden oluşuyor. TAİDER aynı zamanda uluslararası platformda aile şirketlerinin oluşturduğu İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International) Türkiye paydaşı. 65 ülkede 20 binden fazla aile şirketi üyesinin buluştuğu 4 bin aile şirketinden oluşan FBN’de TAİDER üyeleri, yönetim kurulu ve topluluk liderleri seviyesinde Türkiye’yi temsil ediyor.