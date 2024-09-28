TAİDER aile şirketlerinde geleceğe odaklanıyor

Türkiye’deki aile iş­letmelerinin nesiller boyu gelişmeleri ve ülkemiz ekonomisinin sür­dürülebilir büyümesine des­tek olmaları amacıyla kuru­lan TAİDER Aile İşletmele­ri Derneği, bu yılki 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin yanı sıra, Kuzey Yıldızı Sür­dürülebilirlik Programı ve Denizli İl Temsilciliği ile aile işletmelerine daha fazla des­tek sunmayı hedefliyor. Ge­lecekte Kendine Özgü tema­sı ile düzenlenecek zirve, aile işletmelerinin özgün ve yeni­likçi yanlarını ele alacak.

Bu tema, aile işletmele­rinin köklü geleneklerini ve değerlerini korurken, ay­nı zamanda hızlı değişen iş dünyasında nasıl yenilik­çi ve rekabetçi olabilecekle­rini anlamaya yönelik bir yol haritası sunacak. Zirve, bu iki zıt ama birbirini tamam­layan yaklaşımı inceleyecek bir platform olacak.

Katılım­cılar, aile işletmelerinin ta­rihsel ve kültürel mirasları­na sadık kalarak, bu mirası modern iş stratejileri ve ye­nilikçi çözümlerle nasıl en­tegre edebileceklerini keşfe­decekler. Ayrıca, bu öze dö­nüşün nasıl güçlü bir rekabet avantajına dönüşebileceği­ni ve işletmelerin uzun vade­li sürdürülebilirliğine nasıl katkıda bulunabileceği de­taylı bir şekilde ele alınacak.

Ürün özgünlüğünün nesiller boyunca nasıl korunabilece­ği, özgün kadın liderlerin il­ham verici hikayeleri ve ku­rum içi girişimciliği nasıl teş­vik edilebileceği konularına değinilecek. 300’ü aşkın ka­tılımcının beklendiği zirveye, Family Business Network’ün diğer ülkelerdeki üyeleri katı­lım sağlayacak ve Türkiye’nin iş dünyasından önemli isim­leri konuşma yapacak.

Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Programı

Derneğin, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesinde ve sürdürü­lebilirlik yolculuklarında on­lara destek sağlamak amacıy­la başlattığı gelenekselleşen Kuzey Yıldızı Programı, her geçen gün etkisini artırıyor. İş dünyasının önde gelen isim­lerinin bir araya geldiği prog­ramın yeni dönem başvuru­ları yakın zamanda açılacak ve katılımcı firmalarla birlik­te sürdürülebilirlik odaklı bir yol haritası çizilecek. Şirket­ler, 6 farklı kategoride çevre­sel, sosyal ve ekonomik bo­yutlarıyla değerlendirilecek. 2025 yılında sonuçlanacak program töreninde ödüller sahiplerini bulacak.

Aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yö­netim ilkelerine sahip, değer yaratan ve sürdürülebilir ku­rumlar haline gelmelerine destek veren TAİDER; üyele­rine uygulama ve deneyimle­ri paylaşabilecekleri, dünya­nın önde gelen aile şirketle­ri ile iletişim kurabilecekleri ve gelecek nesilleri geliştire­bilecekleri olanaklar sunan, alanında önder tek sivil top­lum örgütü.

Türkiye’nin bir­çok ilinden 285 aile şirketi­ne mensup 950 üyesi bulunan TAİDER’in üyelerinin yarı­sı, 18-40 yaş arasındaki ge­lecek nesillerden oluşuyor. TAİDER aynı zamanda ulus­lararası platformda aile şir­ketlerinin oluşturduğu İsviç­re merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Busi­ness Network International) Türkiye paydaşı. 65 ülkede 20 binden fazla aile şirketi üye­sinin buluştuğu 4 bin aile şir­ketinden oluşan FBN’de TAİ­DER üyeleri, yönetim kurulu ve topluluk liderleri seviyesin­de Türkiye’yi temsil ediyor.