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TAİDER aile şirketlerinde geleceğe odaklanıyor

Türkiye’de aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesine destek olmak amacıyla düzenlenen TAİDER 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, aile işletmelerinin köklü miraslarını modern iş dünyasında nasıl yenilikçi ve rekabetçi kılabileceklerine dair stratejiler sunacak.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’deki aile iş­letmelerinin nesiller boyu gelişmeleri ve ülkemiz ekonomisinin sür­dürülebilir büyümesine des­tek olmaları amacıyla kuru­lan TAİDER Aile İşletmele­ri Derneği, bu yılki 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin yanı sıra, Kuzey Yıldızı Sür­dürülebilirlik Programı ve Denizli İl Temsilciliği ile aile işletmelerine daha fazla des­tek sunmayı hedefliyor. Ge­lecekte Kendine Özgü tema­sı ile düzenlenecek zirve, aile işletmelerinin özgün ve yeni­likçi yanlarını ele alacak.

Bu tema, aile işletmele­rinin köklü geleneklerini ve değerlerini korurken, ay­nı zamanda hızlı değişen iş dünyasında nasıl yenilik­çi ve rekabetçi olabilecekle­rini anlamaya yönelik bir yol haritası sunacak. Zirve, bu iki zıt ama birbirini tamam­layan yaklaşımı inceleyecek bir platform olacak.

Katılım­cılar, aile işletmelerinin ta­rihsel ve kültürel mirasları­na sadık kalarak, bu mirası modern iş stratejileri ve ye­nilikçi çözümlerle nasıl en­tegre edebileceklerini keşfe­decekler. Ayrıca, bu öze dö­nüşün nasıl güçlü bir rekabet avantajına dönüşebileceği­ni ve işletmelerin uzun vade­li sürdürülebilirliğine nasıl katkıda bulunabileceği de­taylı bir şekilde ele alınacak.

Ürün özgünlüğünün nesiller boyunca nasıl korunabilece­ği, özgün kadın liderlerin il­ham verici hikayeleri ve ku­rum içi girişimciliği nasıl teş­vik edilebileceği konularına değinilecek. 300’ü aşkın ka­tılımcının beklendiği zirveye, Family Business Network’ün diğer ülkelerdeki üyeleri katı­lım sağlayacak ve Türkiye’nin iş dünyasından önemli isim­leri konuşma yapacak.

Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Programı

Derneğin, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesinde ve sürdürü­lebilirlik yolculuklarında on­lara destek sağlamak amacıy­la başlattığı gelenekselleşen Kuzey Yıldızı Programı, her geçen gün etkisini artırıyor. İş dünyasının önde gelen isim­lerinin bir araya geldiği prog­ramın yeni dönem başvuru­ları yakın zamanda açılacak ve katılımcı firmalarla birlik­te sürdürülebilirlik odaklı bir yol haritası çizilecek. Şirket­ler, 6 farklı kategoride çevre­sel, sosyal ve ekonomik bo­yutlarıyla değerlendirilecek. 2025 yılında sonuçlanacak program töreninde ödüller sahiplerini bulacak.

Aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yö­netim ilkelerine sahip, değer yaratan ve sürdürülebilir ku­rumlar haline gelmelerine destek veren TAİDER; üyele­rine uygulama ve deneyimle­ri paylaşabilecekleri, dünya­nın önde gelen aile şirketle­ri ile iletişim kurabilecekleri ve gelecek nesilleri geliştire­bilecekleri olanaklar sunan, alanında önder tek sivil top­lum örgütü.

Türkiye’nin bir­çok ilinden 285 aile şirketi­ne mensup 950 üyesi bulunan TAİDER’in üyelerinin yarı­sı, 18-40 yaş arasındaki ge­lecek nesillerden oluşuyor. TAİDER aynı zamanda ulus­lararası platformda aile şir­ketlerinin oluşturduğu İsviç­re merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Busi­ness Network International) Türkiye paydaşı. 65 ülkede 20 binden fazla aile şirketi üye­sinin buluştuğu 4 bin aile şir­ketinden oluşan FBN’de TAİ­DER üyeleri, yönetim kurulu ve topluluk liderleri seviyesin­de Türkiye’yi temsil ediyor.