TAİDER’den Konya çıkarması

12 Aralık 2019

Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Helvacızade Ailesi ev sahipliğinde ve Hz. Mevlana' nın 746. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Konya’da yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.



"Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik" söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek misyonuyla faaliyet gösteren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı, Helvacızade Ailesi ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirildi. Helvacızade Grubu’nun Zade & Zade Vital Ar-Ge Merkezlerini ve üretim tesislerini de ziyaret eden heyet, 135 yıllık aile şirketi olan Helvacızade Ailesi’nin sürdürülebilirlik yolculuğundaki deneyimlerini ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil aile üyelerinden dinleme fırsatı buldu.



Helvacızade Grubu’nun yanı sıra TAİDER Yönetim Kurulu’nda yer alan Çilingiroğlu-Shoe City, Lila Grup, İnci Holding, Yaşar Holding, Dalan Kimya, Cryocan, Funika Holding, Kam Beton, Kilsan, Yeşilova Holding, İTA Hukuk, Katipoğlu Halı, Gülcüler Sigorta, İzmir Türk Koleji, NSK Otomotiv, İzmir Çamlaraltı Koleji, Can Sigorta ve Konyalı sanayici aile şirketleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

TAİDER ziyaretlerinin, aile şirketi üyelerinin birlikte sinerji yaratarak, bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması açısından çok anlamlı olduğunu söyleyen Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Mevlana’nın 746. Vuslat’ının anıldığı bu özel yıl dönümünde TAİDER yönetim kurulu üyeleri ile Konya’da bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ekonomimizin can damarlarından olan Anadolu’daki aile şirketleri sadece ülkemizde değil dünyada da attıkları adımlarla önemli bir pozisyonda bulunuyor. Günümüzde ülke ekonomisine ve kültürüne doğrudan değer katan aile şirketlerinin kararlı bir şekilde ilerleyerek uzun ömürlü olması gerekiyor. 2020’ye gireceğimiz bu günlerde Türkiye’deki aile şirketlerinin ömrü ortalamaya bakıldığında 25 yıl kadar sürüyor. Bu anlamda aile şirketlerinin öncelikli olarak gelecek nesillerini yetiştirecek ve iş hayatına kazandıracak kurucu ve üst kuşaklarına büyük sorumluluklar düşüyor.” dedi.

Tahir Büyükhelvacıgil’in konuşmasının ardından söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü Konya’nın bir teknoloji üssü olması için emin adımlarla ilerlediklerini ve bu anlamda Aselsan ile iş birliği içinde olacaklarını belirtirken Anadolu’da aile şirketlerinin sürdürülebilir ve güçlü büyümelerinin ülke ekonomisine değer kattığının altını çizdi. Aile şirketlerindeki büyük kırılmalarının genelde üçüncü nesilde ortaya çıktığını bu nedenle aile şirketi üyelerinin tüm nesiller için geçerli olmak üzere güncel bilgi ve eğitimden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. Kütükçü’nün konuşmasının ardından Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ev sahipliği için Helvacızade Ailesi’ne, TAİDER yönetim kurulu üyelerine ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

“Pek çok proje hayata geçirdik”



TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu ise yaptığı konuşmada TAİDER’le ilgili bilgiler verdi: “Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesi, ekonominin daha sağlıklı ve kalıcı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılında aile şirketi sahibi 40 üye tarafında kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, bugün 201 aile şirketi üyesi ve toplamda 665 aile üyesiyle çalışmalarına devam ediyor. Kurulduğumuz günden bu yana pek çok değerli projeyi hayata geçirdik. Hepsi birbirinden değerli bu projelerden bir tanesi TAİDER Akademi çatısı altında düzenlediğimiz eğitim programlarımız. Bu programlar farklı uzmanlık alanlarına yayılan eğitim modülleriyle devam ediyor. Yine bizim için çok önemli diğer projelerimiz TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi içinde yer alan Kuzey Yıldızı Ödülleri. Şubat 2020’de 4. Kuzey Yıldızı Ödülleri sürecimizi başlatıyoruz. TAİDER Sanat kapsamında gerçekleştirdiğimiz TAİDER Forum Tiyatro ile 2020 Kasım ayında gerçekleştireceğimiz TAİDER 8. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi de önemli projelerimiz arasındadır.



“TAİDER Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (FBN-I) paydaşıdır.”

TAİDER’in kuruluş öyküsü hakkında bilgi veren TAİDER kurucu başkanı Şerife İnci Eren:” Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı’nın (FBN-I, Family Business Network International) 2011 yılında Singapur’da düzenlediği 22. Dünya Zirvesine İnci Ailesi olarak konuşmacı olarak davet edildik., Bu zirvenin ardından Dünyadaki aile şirketlerinde kurumsallaşma çalışmalarına dair çok değerli bilgilerin paylaşıldığı, dünyadaki aile şirketlerini buluşturan bu platformda Türkiye’deki aile şirketlerinin de yer alması hedefiyle çalışmalara başladık. Kuruluş tarihine kadar geçen hazırlık sürecinde TAİDER “Aile İşletmeleri Platformu” adı altında İzmir ve İstanbul’da pek çok tanışma ve tanıtım toplantısı düzenledik. Nihayetinde Türkiye’nin İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Aydın ve Manisa gibi illerinden bir araya gelen 40 kurucu üye ile 14 Ağustos 2012 tarihinde TAİDER resmiyet kazandı. “Derneğimiz, 65 ülkede örgütlenmiş 33 üye dernek, 3 bin 700 iş ailesi, 17 bin üyesi olan İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (FBN-I, Family Business Network International) Türkiye paydaşıdır. Aile şirketlerinde nesiller boyu başarı ve sürdürülebilirliği destekleyen uluslararası bu organizasyonun bir parçası bizim için çok önemli” dedi. TAİDER FBN Yönetim kurulunda, liderlik takımı, Polaris komitesi ve Now-gen komitesinde Türkiye’yi temsilen yer almaktadır.



“TAİDER 8. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 2020 Kasım ayında gerçekleşecek”



Ulusal Aile İşletmeleri Zirveleri hakkında bilgi veren TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Zirve Komitesi Eş Başkanı Civan Sözkesen: “Aile işletmelerini bir araya getirerek kurumsal yönetim, sürdürebilirlik, nesiller arası iletişim, devir planlaması ve aile şirketlerinin gelecek stratejileri gibi konularda aile işletmelerine ışık tutmayı hedeflediğimiz TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin bu yıl yedincisini “Değişim Rüzgarını Yönetmek” temasıyla 1-2 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu yılki tema altında; aile şirketlerinin değişen dünya dinamiklerine nasıl uyum sağlayabileceği, ekonomideki dalgalanmalara ve iş dünyasındaki sert rüzgarlara karşı nasıl yol alabileceği ve takım olabilmenin önemi gibi aile şirketlerini günümüzde ilgilendiren son derece önemli konular tartışıldı. 2020 Kasım ayının ilk cuma ve cumartesi günü ise sekizinci zirvemizi gerçekleştireceğiz. Tüm aile şirketlerini, gelecek nesillerini, alanında uzman akademisyen ve danışmanlar ile sivil toplum örgütü temsilcilerini yılın bu en önemli buluşmasına bekliyoruz.” dedi.



35-55 yaş aralığındaki aile şirketi üyelerine özel yeni bir oluşum: NOW-GEN



TAİDER üyelerinin; ailelerini ve aile şirketlerini geliştirirken, kendi kişisel gelişimlerine de odaklanmalarını sağlayan güvenilir ve samimi bir ortam yaratmak amacıyla kurulan Now-Gen Platformu, gelecek nesil üyesi olarak TAİDER üyelikleri yıllar önce başlayan ancak bugün yaşları 35-55 yaş aralığında olan ve halihazırda aile şirketinde aktif olarak yönetici seviyesinde çalışan üyeler için oluşturulan bir topluluktur. Now-Gen çalışmasının TAİDER için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten TAİDER Now-Gen Komitesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Tatiş, Now-Gen ile gelecek nesil arasındaki farkları şöyle sıraladı: “Gelecek nesillerin deneyim kazanmak için hata yapma veya yeniden denemek için vakitleri var. Now-Genlerin çalışma yükleri ve yoğunlukları fazla, hata yapma lüksleri yok. Now-Genler, aile şirketleriyle, gelecek nesillerin yetişmesi ve devir planlarıyla ilgileniyorlar. Krizler, ölümler gibi çeşitli zorluklarla baş etmeye çalışıyorlar.”



“Deneyimlerimizi paylaşmak çok önemli”



TAİDER Etkinliklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Helvacızade 4. nesil üyesi Serhat Büyükhelvacıgil: “1920 yılında kurulan şirketimiz, bugün 3. ve 4. nesil üyeleriyle çalışmalarına devam ediyor. Bu ziyarette Helvacızade olarak hikayemizi ve deneyimlerimizi TAİDER üyeleriyle paylaştık. Aile işletmelerinin birbirleriyle iletişimde olmaları son derece önemli. Bu ziyaretlerde farklı aile şirketlerinin benzer sorunlarına faydalı olabilmek şansı doğuyor. İlham veren en iyi uygulamaları takip edebiliyor, birbirimizden öğreniyoruz.” dedi.



“Sürdürülebilir büyüme gelecek nesillere bağlı”



TAİDER Gelecek Nesil Komitesi Başkanı Yalçın Yeşilova: “Farklı nesillerin bir arada çalışması aile şirketlerine zenginlik katıyor ve farklı bakış açıları kazandırıyor. Aile şirketlerinin sürdürülebilir büyümesi, gelecek nesillerin motivasyonu, istekleri ve yetkinlikleriyle doğru orantılıdır. TAİDER Gelecek nesil komitesi olarak gelecek nesillere yönelik çeşitli aktiviteler ve etkinlikler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.