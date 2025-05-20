Taksilerde dijital takip dönemi
Taksilere yerleştirilecek yeni nesil ödeme cihazlarıyla hasılatlar dijital olarak izlenecek. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Basit usul vergi sistemiyle gerçek usul vergi sistemi arasında fark olmazsa bu vergilendirme vatandaşa yansımayacak” dedi.
Nagihan KALSIN
Taksici esnafı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı yeni vergi sistemi taslağı ile yeniden gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sektördeki kayıt dışılığı önlemek amacıyla hazırladığı yeni düzenleme kapsamında, taksilere yeni nesil cihazlar yerleştirilmesi planlanıyor.
Dijital olarak takip edilecek cihazlarla hem yolculuk hasılatı kayıt altına alınacak hem de gelir vergisi ile KDV gibi kalemler veriler üzerinden hesaplanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, taksi esnafının ve sektör STK’larının görüşüne sunuldu. 25 Mayıs’a kadar sürecek görüş toplama döneminin ardından, taslağın şekillenmesi bekleniyor. DÜNYA’ya konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO )Başkanı Eyüp Aksu, “Ticari taksiler olarak basit usul mükellefiyiz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi sisteminde bir değişikliğe gidiyor. Yeni hazırlanan taslak gerçek usul vergilendirme olarak hazırlanıyor. Bu vergilendirme üzerinden vergilendirilirsek vergi ödeyemeyiz kazancımızın çoğu vergiye gider bu nedenle esnafımızı üzmeyecek zorlanmayacağı şekilde bir yeni vergi sistemi için taleplerimizi ilettik” dedi.
Talebimiz binde 30 KDV alınması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergilendirme süreçleriyle ilgili talepte bulunduklarını anlatan Aksu, “Basit usul şartlarını taşıyacak şekilde gerçek usul vergilendirmenin aynı oranda yapılması ve plaka satışlarında basit usul uygulandığı gibi binde 30 KDV’nin alınması gibi isteklerimiz oldu.
Basit usul vergi sistemiyle gerçek usul vergi sistemi arasında fark olmazsa bu vergilendirme vatandaşa yansımayacak” ifadelerini kullandı. Aksu, şöyle devam etti: “Mevcut basit usul vergi sisteminde olduğu gibi, hasılat esaslı vergilendirme modelinin uygulanması halinde hem devletin vergi alacağı garanti altına alınacak hem de yolcu ücretlerinde bir artış söz konusu olmayacak. KDV oranlarında yapılacak değişikliklerin vatandaşa yansımayacak.”
Kayıt dışılığa dijital önlem
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan tebliğ taslağına göre, 31 Aralık 2025’e kadar tüm taksilerde taksimetreyle entegre çalışabilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC) kullanımı zorunlu hale gelecek. Yeni uygulamayla, belge düzeninde standardizasyon sağlanması ve kayıt dışı kazançların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların tüm ticari taksilerde kullanımı zorunlu hale gelecek. Cihazlar, taksimetreyle eş zamanlı çalışacak ve yapılan her yolculuk sonunda fiş otomatik olarak kesilecek. Manuel ücret girişi yapılamayacak. Yolcu talep ederse ya da belirli bir tutarın üzerine çıkılırsa, bu fişler fatura yerine geçebilecek.
Kartla ödeme zorunlu oluyor
Yeni sistemle birlikte nakit dışında ödeme yöntemlerinin artırılması da amaçlanıyor. Buna göre yeni nesil cihaz kullanacak taksicilerin, 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşuyla sözleşme yapması gerekecek. Böylece banka kartı ile ödeme kabul etmeleri zorunlu olacak. Yolcuların kartla ödeme yapma imkanı yaygınlaşacak.
Veriler Gelir İdaresi’ne aktarılacak
Yeni nesil cihazlarla yapılan her işlem, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecek. Satış fişleri ve raporlar sistem üzerinden otomatik olarak aktarılacak. Bu sayede günlük hasılat denetimi dijital olarak sağlanacak, kayıt dışılık azalacak.
Yeni düzenlemeyle piyasaya sunulacak cihazların, en az üç farklı taksimetre modeliyle uyumlu olması ve teknik yeterliliklerinin TÜBİTAK veya yetkilendirilen kuruluşlarca denetlenmesi gerekecek. Cihazların Bakanlık onayı alması şart koşulacak. Ayrıca, teknik ve idari incelemelerden geçmeyen hiçbir cihaz piyasada kullanılamayacak.
Kurallara uymayana ceza var
Tebliğe göre, belirtilen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler ve üreticiler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili cezai hükümleri uygulanacak. Özellikle kartla ödeme kabul etmeyen taksilerde kullanılan cihazlar, sistem tarafından pasif hale getirilecek ve kullanıma kapatılacak.
Davranışlar sistemi gölgede bırakıyor
İTEO Başkanı Aksu’ya vatandaş şikayetlerini hatırlattığımızda, son iki yılda İstanbul’da taksi sayısının 3 bin arttığını ancak hizmet kalitesinde belirgin bir değişim yaşanmadığını belirterek “Eğitim, denetim ve yaptırım şart. Yolcu almama, sigara içme, aracı temiz tutmama gibi davranışlar sektöre zarar veriyor. Bu nedenle disiplinli ve eğitimli şoförlerin teşvik edilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Şikâyet oranlarının sanıldığından düşük olduğunu savunan Aksu, kötü örneklerin genelleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Taksi ücretlerinin düşük kaldığı da sektörün bir diğer şikayet konusu. Başkan Aksu, “Türkiye’de taksi tarifesi dünyanın en ucuzlarından biri” diyerek tarife güncellemelerinin gerekli olduğuna dikkat çekti.