Taksilerde dijital takip dönemi

Nagihan KALSIN

Taksici esnafı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı yeni vergi sistemi taslağı ile yeniden gündemde. Hazine ve Ma­liye Bakanlığı’nın sektördeki kayıt dışılığı önlemek amacıyla hazırla­dığı yeni düzenleme kapsamında, taksilere yeni nesil cihazlar yerleş­tirilmesi planlanıyor.

Dijital olarak takip edilecek cihazlarla hem yol­culuk hasılatı kayıt altına alınacak hem de gelir vergisi ile KDV gibi ka­lemler veriler üzerinden hesapla­nacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ta­rafından hazırlanan tebliğ taslağı, taksi esnafının ve sektör STK’ları­nın görüşüne sunuldu. 25 Mayıs’a kadar sürecek görüş toplama döne­minin ardından, taslağın şekillen­mesi bekleniyor. DÜNYA’ya konu­şan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO )Başkanı Eyüp Aksu, “Tica­ri taksiler olarak basit usul mükel­lefiyiz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi sisteminde bir değişikliğe gi­diyor. Yeni hazırlanan taslak gerçek usul vergilendirme olarak hazırla­nıyor. Bu vergilendirme üzerinden vergilendirilirsek vergi ödeyeme­yiz kazancımızın çoğu vergiye gi­der bu nedenle esnafımızı üzmeye­cek zorlanmayacağı şekilde bir yeni vergi sistemi için taleplerimizi ilet­tik” dedi.

Talebimiz binde 30 KDV alınması

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergilendirme süreçleriyle ilgili ta­lepte bulunduklarını anlatan Ak­su, “Basit usul şartlarını taşıyacak şekilde gerçek usul vergilendirme­nin aynı oranda yapılması ve pla­ka satışlarında basit usul uygulan­dığı gibi binde 30 KDV’nin alınma­sı gibi isteklerimiz oldu.

Basit usul vergi sistemiyle gerçek usul vergi sistemi arasında fark olmazsa bu vergilendirme vatandaşa yansıma­yacak” ifadelerini kullandı. Aksu, şöyle devam etti: “Mevcut basit usul vergi sisteminde olduğu gibi, hası­lat esaslı vergilendirme modelinin uygulanması halinde hem devletin vergi alacağı garanti altına alınacak hem de yolcu ücretlerinde bir artış söz konusu olmayacak. KDV oran­larında yapılacak değişikliklerin vatandaşa yansımayacak.”

Kayıt dışılığa dijital önlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan tebliğ taslağına göre, 31 Aralık 2025’e kadar tüm taksilerde taksimetreyle entegre çalışabilen yeni nesil ödeme kaydedici cihaz­ların (YN ÖKC) kullanımı zorun­lu hale gelecek. Yeni uygulamayla, belge düzeninde standardizasyon sağlanması ve kayıt dışı kazançla­rın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların tüm ticari tak­silerde kullanımı zorunlu hale gele­cek. Cihazlar, taksimetreyle eş za­manlı çalışacak ve yapılan her yol­culuk sonunda fiş otomatik olarak kesilecek. Manuel ücret girişi yapı­lamayacak. Yolcu talep ederse ya da belirli bir tutarın üzerine çıkılırsa, bu fişler fatura yerine geçebilecek.

Kartla ödeme zorunlu oluyor

Yeni sistemle birlikte nakit dışın­da ödeme yöntemlerinin artırılma­sı da amaçlanıyor. Buna göre yeni nesil cihaz kullanacak taksicilerin, 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşuyla sözleşme yap­ması gerekecek. Böylece banka kar­tı ile ödeme kabul etmeleri zorun­lu olacak. Yolcuların kartla ödeme yapma imkanı yaygınlaşacak.

Veriler Gelir İdaresi’ne aktarılacak

Yeni nesil cihazlarla yapılan her işlem, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecek. Satış fişleri ve raporlar sistem üze­rinden otomatik olarak aktarılacak. Bu sayede günlük hasılat denetimi dijital olarak sağlanacak, kayıt dışı­lık azalacak.

Yeni düzenlemeyle piyasaya su­nulacak cihazların, en az üç fark­lı taksimetre modeliyle uyumlu ol­ması ve teknik yeterliliklerinin TÜBİTAK veya yetkilendirilen ku­ruluşlarca denetlenmesi gereke­cek. Cihazların Bakanlık onayı al­ması şart koşulacak. Ayrıca, teknik ve idari incelemelerden geçmeyen hiçbir cihaz piyasada kullanılama­yacak.

Kurallara uymayana ceza var

Tebliğe göre, belirtilen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirme­yen mükellefler ve üreticiler hak­kında Vergi Usul Kanunu’nun il­gili cezai hükümleri uygulanacak. Özellikle kartla ödeme kabul etme­yen taksilerde kullanılan cihazlar, sistem tarafından pasif hale getiri­lecek ve kullanıma kapatılacak.

Davranışlar sistemi gölgede bırakıyor

İTEO Başkanı Aksu’ya vatandaş şikayetlerini hatırlattığımızda, son iki yılda İstanbul’da taksi sayısının 3 bin arttığını ancak hizmet kalitesinde belirgin bir değişim yaşanmadığını belirterek “Eğitim, denetim ve yaptırım şart. Yolcu almama, sigara içme, aracı temiz tutmama gibi davranışlar sektöre zarar veriyor. Bu nedenle disiplinli ve eğitimli şoförlerin teşvik edilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şikâyet oranlarının sanıldığından düşük olduğunu savunan Aksu, kötü örneklerin genelleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Taksi ücretlerinin düşük kaldığı da sektörün bir diğer şikayet konusu. Başkan Aksu, “Türkiye’de taksi tarifesi dünyanın en ucuzlarından biri” diyerek tarife güncellemelerinin gerekli olduğuna dikkat çekti.