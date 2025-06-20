  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

Tam Finans Mersin Şubesini yeni lokasyonuna taşıdı

2025 yılının sonuna kadar 49 şubeye ulaşmayı hedefleyen Tam Finans, Mersin Şubesini yeni adresine taşıdı. Tam Fi­nans CEO’su Hakan Karaman­lı, "Bir yandan mevcut şubele­rimizi yenilerken diğer yandan yeni şube açılışlarımızı sürdü­rüyoruz” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tam Finans Mersin Şubesini yeni lokasyonuna taşıdı
Takip Et

Asya ÇOKKESER

2024’te 51 bin farklı işletmeye 1,5 milyar do­larlık finansman desteği sağla­dıklarına vurgu yapan Hakan Karamanlı, “830 kişilik bir eki­be sahibiz ve sahadaki 600 ki­şilik ekibimizle işletme sahip­leriyle birebir iletişim kurarak onların ihtiyaçlarına özel çö­zümler üretiyoruz. Yıl sonuna kadar istihdam sayımızı bin ki­şiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye belirtti. Her ay 50-60 bin müşterinin ziyaret ettiğine de dikkat çekerek, “Şu an 42 olan şube sayımızı yıl sonuna kadar 49’a çıkararak, müşteri sayımı­zı 70 bine ulaştırmayı planlıyo­ruz” dedi.

“Genç istihdam kadar kadın istihdamı da önemli”

Tam Finans Satış ve Pazarla­ma Kıdemli Genel Müdür Yar­dımcısı Hayati Çelikcan ise “Büyüme yolculuğumuzu KO­Bİ’nin olduğu her yerde olma vizyonumuz doğrultusunda sürdürüyoruz. Özellikle genç­lere yatırım yapıyoruz. Son bir yılda 100 yeni mezunu ekibimi­ze dahil ettik” dedi.

Tam Finans Mersin Şubesin­deki kadın çalışan oranlarının yüzde 72’ye ulaştığını aktaran Çelikcan, “Genç istihdam kadar kadınların iş hayatında güçlen­mesini de öncelikli hedef ola­rak benimsiyoruz. Şube müdü­remiz bu anlayışın en etkileyici örneklerinden biri. Kariyerine müşteri temsilcisi olarak başla­yan müdüremiz, azmi, disiplini ve liderlik potansiyeliyle şirket içinde yükselerek bugün bulun­duğu yöneticilik görevine ulaş­tı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN