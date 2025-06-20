Tam Finans Mersin Şubesini yeni lokasyonuna taşıdı
2025 yılının sonuna kadar 49 şubeye ulaşmayı hedefleyen Tam Finans, Mersin Şubesini yeni adresine taşıdı. Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, "Bir yandan mevcut şubelerimizi yenilerken diğer yandan yeni şube açılışlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Asya ÇOKKESER
2024’te 51 bin farklı işletmeye 1,5 milyar dolarlık finansman desteği sağladıklarına vurgu yapan Hakan Karamanlı, “830 kişilik bir ekibe sahibiz ve sahadaki 600 kişilik ekibimizle işletme sahipleriyle birebir iletişim kurarak onların ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyoruz. Yıl sonuna kadar istihdam sayımızı bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye belirtti. Her ay 50-60 bin müşterinin ziyaret ettiğine de dikkat çekerek, “Şu an 42 olan şube sayımızı yıl sonuna kadar 49’a çıkararak, müşteri sayımızı 70 bine ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.
“Genç istihdam kadar kadın istihdamı da önemli”
Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise “Büyüme yolculuğumuzu KOBİ’nin olduğu her yerde olma vizyonumuz doğrultusunda sürdürüyoruz. Özellikle gençlere yatırım yapıyoruz. Son bir yılda 100 yeni mezunu ekibimize dahil ettik” dedi.
Tam Finans Mersin Şubesindeki kadın çalışan oranlarının yüzde 72’ye ulaştığını aktaran Çelikcan, “Genç istihdam kadar kadınların iş hayatında güçlenmesini de öncelikli hedef olarak benimsiyoruz. Şube müdüremiz bu anlayışın en etkileyici örneklerinden biri. Kariyerine müşteri temsilcisi olarak başlayan müdüremiz, azmi, disiplini ve liderlik potansiyeliyle şirket içinde yükselerek bugün bulunduğu yöneticilik görevine ulaştı” ifadelerini kullandı.