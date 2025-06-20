Tam Finans Mersin Şubesini yeni lokasyonuna taşıdı

Asya ÇOKKESER

2024’te 51 bin farklı işletmeye 1,5 milyar do­larlık finansman desteği sağla­dıklarına vurgu yapan Hakan Karamanlı, “830 kişilik bir eki­be sahibiz ve sahadaki 600 ki­şilik ekibimizle işletme sahip­leriyle birebir iletişim kurarak onların ihtiyaçlarına özel çö­zümler üretiyoruz. Yıl sonuna kadar istihdam sayımızı bin ki­şiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye belirtti. Her ay 50-60 bin müşterinin ziyaret ettiğine de dikkat çekerek, “Şu an 42 olan şube sayımızı yıl sonuna kadar 49’a çıkararak, müşteri sayımı­zı 70 bine ulaştırmayı planlıyo­ruz” dedi.

“Genç istihdam kadar kadın istihdamı da önemli”

Tam Finans Satış ve Pazarla­ma Kıdemli Genel Müdür Yar­dımcısı Hayati Çelikcan ise “Büyüme yolculuğumuzu KO­Bİ’nin olduğu her yerde olma vizyonumuz doğrultusunda sürdürüyoruz. Özellikle genç­lere yatırım yapıyoruz. Son bir yılda 100 yeni mezunu ekibimi­ze dahil ettik” dedi.

Tam Finans Mersin Şubesin­deki kadın çalışan oranlarının yüzde 72’ye ulaştığını aktaran Çelikcan, “Genç istihdam kadar kadınların iş hayatında güçlen­mesini de öncelikli hedef ola­rak benimsiyoruz. Şube müdü­remiz bu anlayışın en etkileyici örneklerinden biri. Kariyerine müşteri temsilcisi olarak başla­yan müdüremiz, azmi, disiplini ve liderlik potansiyeliyle şirket içinde yükselerek bugün bulun­duğu yöneticilik görevine ulaş­tı” ifadelerini kullandı.