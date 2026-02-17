Tamirde yeni dönem: Vatandaş önce yapay zekaya soruyor, ustaların işi azalıyor

Son dönemde evde ya da iş yerinde arızalanan cihazlar için doğrudan ustaya gitmek yerine önce yapay zekaya başvurma eğilimi artış gösterdi. Özellikle tamir ücretlerinin yükselmesi ve hızlı çözüme ulaşma isteği, vatandaşları dijital araçlara yöneltiyor. Bu değişim ise tamir sektöründe hissedilir bir etki yaratıyor.

Yüksek fiyatlar yapay zekayı usta yaptı

Beyaz eşya tamircisi Köksal Cebeci’ye yöneltilen "Vatandaşlar sizce neden yapay zekaya danışıyor ilk önce?" sorusuna Cebeci, "Ekonomik olsun diye..." yanıtını verdi. Malzeme fiyatlarının görece uygun, işçilik ücretlerinin ise yüksek olması nedeniyle yapay zekaya yönelimin adeta zorunluluk haline geldiği ifade edildi.

TGRT Haber'de yer alan habere göre Cebeci, servis ve parça maliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Servis ücretimiz 800 TL'dir. Çamaşır makinelerinin da kazan rulmanları vardır. Onlar da 6 bin TL ile 12 bin TL arası değişiyor. Fırınlar da işte rezistanslar bozulur. Onlar da 3 bin TL civarında veya komitatörler bozulur, 5 bin TL modeline göre" dedi.

Arıza kodu için ilk durak yapay zeka oldu

Görüşüne başvurulan bir vatandaş ise arıza durumunda ilk olarak yapay zekaya danıştığını belirterek, "Yapay zekaya danışıyorum. Mesela diyelim ki bir arıza kodu veriyorsa o arıza kodunu yazıp ilk önce onu bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Tamircilerin işlerinde düşüş yaşanıyor

Tamirciler, bu yeni alışkanlığın iş hacmini azalttığını ifade etti. Cebeci, "Yapay zekadan sonra işlerimiz tabii yüzde 40 ile yüzde 60 arası bir düşme yaşandı" dedi.

Ustalardan uyarı: Hatalı müdahale masrafı katlayabilir

Öte yandan her arızanın dijital destekle çözülemediğine dikkat çekiliyor. Cebeci, bir örnek üzerinden durumu şöyle anlattı: "Yapay zekaya sorularak bir tamirat işlemi gerçekleştirilmiş. Bir ay sonra, 2 ay sonra cihazın motoru yanmış. Şişme yapmış" dedi. Normal şartlarda yaklaşık 10 bin TL’ye çözülebilecek bir arızanın, hatalı müdahale sonrası 20 bin TL’ye kadar çıktığını belirtti.